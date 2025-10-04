Как открыть заграничную банковскую карту в России

Привет! Вы в блоге «Коммерческая тайна». Не всё попадает в опубликованные статьи. В нашем Telegram-канале мы рассказываем то, что нельзя написать в блоге. Если вы — собственник или бухгалтер, подписка = доступ к информации, которая экономит сотни тысяч.

Сразу отметим, что это совсем не реклама.

Клиенты российского оператора T2 получили доступ к новой услуге: выпуск карт Visa и Mastercard банков стран СНГ теперь доступен в приложении. Для этого оператор заключил партнёрство с сервисом Globalbankaccounts.

Чтобы открыть карту, достаточно загрузить скан заграничного паспорта. Пополнять счёт можно с любой карты платёжной системы «Мир» — рубли автоматически конвертируются в доллары или евро. Карта может быть как виртуальной, так и физической, срок её действия — один год.