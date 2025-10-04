Как открыть заграничную банковскую карту в России

Привет! Вы в блоге «Коммерческая тайна». Не всё попадает в опубликованные статьи. В нашем Telegram-канале мы рассказываем то, что нельзя написать в блоге. Если вы — собственник или бухгалтер, подписка = доступ к информации, которая экономит сотни тысяч.
Сразу отметим, что это совсем не реклама.
Клиенты российского оператора T2 получили доступ к новой услуге: выпуск карт Visa и Mastercard банков стран СНГ теперь доступен в приложении. Для этого оператор заключил партнёрство с сервисом Globalbankaccounts.
Чтобы открыть карту, достаточно загрузить скан заграничного паспорта. Пополнять счёт можно с любой карты платёжной системы «Мир» — рубли автоматически конвертируются в доллары или евро. Карта может быть как виртуальной, так и физической, срок её действия — один год.
Условия и возможности
Пакет документов зависит от выбранного банка, но чаще всего требуется только загранпаспорт. Средства зачисляются быстро, а карта может быть привязана к Google Pay. Срок оформления — от одного рабочего дня. После выпуска ею можно пользоваться за рубежом: оплачивать покупки, бронировать отели, снимать наличные.
Есть важный нюанс: после открытия такой карты необходимо уведомить ФНС о счёте в иностранном банке и регулярно предоставлять отчётность о движении средств.
Почему это важно для клиентов
Карты зарубежных банков СНГ дают возможность оплачивать покупки за пределами России без сложных схем обхода ограничений. По заверению партнёров T2, карты можно подключить даже к Apple Pay. Основная проблема, которая остаётся за рамками — доставка товаров в Россию после покупок за границей.
Фактор риска
Нужно учитывать политический контекст. В условиях ужесточения санкций нет гарантий, что банки-эмитенты будут долго обслуживать россиян. Прецедентов уже достаточно: иностранные финансовые организации отказываются работать с российскими клиентами из-за опасений попасть под вторичные санкции.
Услуга открывает новые финансовые возможности, но вместе с ними несёт и дополнительные риски, о которых бизнесу и частным пользователям стоит помнить заранее.
