Хуже уже некуда

Минпромторг предлагает с 1 июля 2026 года ввести специальный налог для селлеров-ИП на УСН, которые торгуют иностранными товарами на российских маркетплейсах. Основанием станет маркировка «Честный знак», которая позволит отделять импорт от отечественной продукции. С 2027 года новый налог коснётся и офлайн-продавцов.
Мы собрали мнения предпринимателей, которые уже работают на маркетплейсах и понимают, какие последствия ждут рынок.
«Онлайн-продавцов давят первыми»
Вопрос: Почему под удар попали именно маркетплейсы?
Ответ предпринимателя:
Рост комиссий площадок, НДС для УСН и новые требования уже привели к банкротству тысяч продавцов на Wildberries и Ozon. Теперь к этому добавляют отдельный налог. Удивляться нечему — онлайн-продавцы проще всего контролируются, поэтому начинать решили именно с них. Но тысячи семей в России живут на доходы с этих площадок. Для многих это единственный источник заработка. Теперь люди катятся в минус, не могут закрывать кредиты.
«Белый бизнес никогда не станет прибыльным»
Вопрос: Как это скажется на честных предпринимателях, которые платят налоги?
Ответ предпринимателя:
Проблема в том, что белый бизнес всегда на острие. Мы готовы платить налоги — но с прибыли. А когда налоговая нагрузка становится непосильной, бизнес перестаёт существовать. НДС, взносы, падение лимитов по УСН — этого уже достаточно, чтобы выжать предпринимателей досуха. Новый налог лишь добивает тех, кто ещё держится.
«Залётные селлеры уйдут, но и сильным тяжело»
Вопрос: Можно ли сказать, что с рынка уйдут только неопытные продавцы?
Ответ предпринимателя:
Да, первые уходят «залётные» — у кого нет учёта, экономики, продвижения. Но проблема глубже: даже те, кто изначально строил бизнес грамотно, уже теряют доходность. В 2025 году средняя маржа упала в разы. Вместо поддержки начинающих предпринимателей их загоняют в убытки.
«Китайцы останутся, а российский бизнес уйдёт»
Вопрос: Может ли налог вывести бизнес из серой зоны?
Ответ предпринимателя:
Нет. Результат будет обратный. Китайские продавцы и дальше будут торговать с пониженными комиссиями и без «Честного знака». А российские селлеры будут вынуждены либо закрываться, либо уходить в тень. В итоге казна получит меньше налогов, а цены для покупателей вырастут.
«Тройной удар под дых малому бизнесу»
Вопрос: Станет ли новый налог переломным моментом?
Ответ предпринимателя:
Это тройной удар: рост ставки НДС, снижение лимитов на УСН и повышение страховых взносов. В таких условиях налог на импортные товары не ухудшит ситуацию — хуже уже некуда. Я работаю с 2018 года и не помню времени, когда нагрузка была бы выше. Комиссии маркетплейсов доходят до 33%, маржа в электронике всегда держалась около 10%. Добавьте сюда налог в 5% и больше — и бизнесу не остаётся пространства для жизни.
📌 Итог: новый налог не решает проблем с серым импортом, а лишь усиливает давление на малый бизнес. Для многих селлеров 2026 год станет годом закрытий и банкротств, а оставшихся игроков ждёт очередной виток издержек.
