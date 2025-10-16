Торговый сбор вместо патента: что ждёт предпринимателей с 2026 года

С 2026 года предприниматели, работающие в сфере стационарной торговли, утратят право применять патентную систему налогообложения и будут обязаны платить торговый сбор. Это изменение напрямую повлияет на расчёт налоговой нагрузки для малого бизнеса.

Кто потеряет право на патент

На патенте останется только нестационарная торговля — к примеру, продажа товаров через передвижные ларьки, палатки или разовые торговые точки. А вот предприниматели, которые торгуют через магазины, павильоны, киоски или стационарные палатки, обязаны будут перейти на другой налоговый режим — УСН или общую систему.

Как меняется налоговая нагрузка

Пока ИП находится на патенте, он освобождён от уплаты торгового сбора. Но после перехода на другой режим — обязанность платить сбор появится. Это закреплено в пункте 2 статьи 411 Налогового кодекса РФ. Новый законопроект не предусматривает исключений: торговые предприниматели утратят льготу независимо от уровня дохода.

Пример расчёта: Москва в 2025 году

Торговый сбор в Москве действует уже сейчас и продолжает индексироваться. С 2025 года его сумма выросла почти вдвое из-за применения коэффициента-дефлятора 1,976 (статья 2.1 Закона города Москвы от 17 декабря 2014 года № 62).

Для ориентира: магазин площадью до 50 кв. м, расположенный не в центре, но и не на окраине, платит базовую ставку 28 566 рублей в квартал (статья 2 Закона № 62). С учётом индексации сумма выросла до 56 446 рублей за квартал.

Возможное расширение сбора на регионы

Хотя сейчас торговый сбор применяется лишь в отдельных городах, закон позволяет вводить его в любом регионе России. Решение принимают муниципальные власти, а для городов федерального значения — власти субъекта.

Что важно учесть бизнесу

Для предпринимателей, работающих на патенте в сфере торговли, 2025 год станет последним, когда можно пользоваться льготой. С 2026 года придётся не только менять налоговый режим, но и закладывать торговый сбор в финансовое планирование. Это изменение затронет большинство торговых ИП, особенно в городах, где ставка сбора уже установлена и регулярно индексируется.