Обыск в компании: 6 ошибок, которые обходятся слишком дорого

Бизнес редко готов к обыску. Даже честная компания, исправно уплачивающая налоги, может попасть под проверку — из-за контрагента, жалобы клиента или ошибочного совпадения в цепочке сделок. И когда следственная группа оказывается у дверей офиса, оказывается, что никто не знает, как действовать. В результате — стресс, хаос, репутационные потери и прямые убытки.

Разберём типичные ошибки, которые совершают компании во время обысков, и то, как их избежать.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не является юридической консультацией. Все действия при следственных мероприятиях должны проводиться строго в рамках законодательства РФ и при участии адвоката.