НДС 22% с 2026 года: как нам хотя бы выжить

Анатомия новостей: что известно, а что под вопросом
В сентябре 2025 года Минфин России внёс в правительство пакет законопроектов с налоговыми изменениями. Окончательное решение ещё не принято, но вероятность их реализации крайне высока. Для бизнеса базовый сценарий планирования должен опираться именно на эти инициативы.
– Ставка НДС поднимется с 20% до 22%.
– Порог дохода для упрощёнки с обязательной уплатой НДС снизят до 10 млн рублей.
– Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.
Что требует уточнения
– детали администрирования в переходный период;
– возможные корректировки льготных режимов;
– порядок применения новых норм для отдельных сегментов.
Эффект домино: что ждёт рынок и клиентов
Повышение НДС — это не просто плюс 2% к налогу. Это цепная реакция в экономике, которую стоит рассматривать сразу в нескольких плоскостях.
Психология потребителей
Номинальное удорожание всего на 2% создаст у покупателей более сильный психологический эффект. Уставшие от инфляции потребители станут осторожнее и избирательнее в расходах. Это неизбежно усилит конкуренцию за лояльность клиента.
Прямые последствия для бизнеса на ОСНО
Компании на общей системе получат рост налоговой нагрузки напрямую. Главный вызов здесь — сохранение маржи.
Для примера: если чистая рентабельность составляет 8%, то рост НДС на 2 п.п. может снизить прибыль на 15–20%, если издержки полностью ложатся на компанию. Особенно уязвимы низкомаржинальные сегменты — розница и стандартизированные услуги. Им придётся балансировать: часть затрат поглощать самим, часть перекладывать на цену, рискуя потерей клиентов.
Системный шок для бизнеса на УСН
Самым серьёзным изменением станет снижение порога по выручке: теперь платить НДС придётся при обороте всего от 10 млн рублей. Многие компании впервые окажутся в реальности НДС-учёта. Им придётся:
– выстраивать новые процессы учёта и документооборота,
– переходить к квартальной отчётности по НДС,
– работать с книгами покупок и продаж,
– привлекать более квалифицированных бухгалтеров.
Всё это резко увеличит издержки.
План выживания: 4 шага, которые нужно сделать до 2026 года
Вместо паники нужен чёткий план действий.
Шаг 1. Финансовый аудит и сценарное моделирование
Необходимо проанализировать бизнес не в целом, а по каждому продукту, услуге или клиентскому сегменту (ABC-анализ). Рассчитать влияние повышения НДС на себестоимость, маржу и цену. Смоделировать три сценария: оптимистичный, базовый и стрессовый. Это позволит выявить уязвимые позиции и определить минимально допустимые цены.
Шаг 2. Договоры и переговоры с контрагентами
Ключевой шаг — подготовить дополнительные соглашения к долгосрочным договорам, где будет учтена ставка 22%. Переговоры с поставщиками и клиентами лучше начать заранее, открыто обсуждая возможные варианты: например, фиксировать цены до конца 2025 года с последующей индексацией. Это позволит сохранить партнёрские отношения и снизить риски конфликтов.
Шаг 3. Ценообразование и ревизия запасов
На основе моделирования нужно скорректировать прайс-листы и выстроить регламент обновления цен на всех площадках — от сайта и маркетплейсов до B2B-спецификаций. Одновременно стоит провести ревизию складов: для неликвидов и медленно оборачиваемых товаров лучше заранее запустить распродажи. Это поможет высвободить средства и снизить потери.
Шаг 4. Подготовка бухгалтерии и команды
Бухгалтерское ПО (1С, SaaS-решения) должно быть обновлено под ставку 22%. В учётной политике компании — соответствующие изменения. Персонал, не только бухгалтеры, но и продавцы и закупщики, должны пройти инструктаж. Особенно важно — отработать порядок оформления документов в переходный период: отгрузка в 2025 году, а оплата в 2026-м и наоборот. Ошибки здесь стоят дорого.
Лайфхаки: как не потерять, а усилить позиции
Повышение НДС можно использовать как драйвер.
– Прозрачность для клиентов. Не ограничивайтесь сухим уведомлением о росте цен — объясните причины, предложите ценность: консультацию, улучшенный сервис, пакетные решения. Это повысит доверие и укрепит позиции на фоне конкурентов.
– Ревизия налоговых режимов. Порог УСН в 10 млн рублей — повод пересчитать нагрузку на разных системах. Возможно, выгоднее перейти на иной спецрежим или изменить структуру бизнеса.
– Оптимизация процессов. Вынужденная «перезагрузка» — возможность сократить издержки на 5–7% за счёт пересмотра логистики, закупок и административных расходов. Эти меры способны компенсировать рост налогов и даже увеличить рентабельность.
Итог: главное — действовать уже сейчас
Повышение НДС до 22% — серьёзное изменение, но не катастрофа. Это новый вызов, к которому можно подготовиться. Ключ к успеху — не выжидание, а планомерные шаги. Финансовый анализ, работа с договорами, адаптация цен и подготовка учётных систем — именно это отделит компании, которые потеряют прибыль, от тех, кто укрепит позиции и вырастет в новых условиях.
Время до 2026 года — стратегический ресурс. Использовать его нужно максимально эффективно.
