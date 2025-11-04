Налоги для ИП в 2026 году: что изменится и сколько придется заплатить

Привет! Сейчас — горячая пора для бухгалтеров и владельцев бизнеса. Именно в это время решается, сколько денег останется у компании после сдачи деклараций. В нашем Telegram-канале «Коммерческая тайна» мы рассказываем, как лучше (и в рамках закона) оптимизировать НДС, избежать доначислений и ошибок в отчётности.
Общая система налогообложения (ОСНО)
Кому подходит: всем ИП без ограничений. Режим остаётся самым сложным по отчётности и требует полного бухгалтерского учёта.
Что платить:
— Налог на доходы физлиц:
13% при доходе до 2,4 млн ₽,
15% при доходе до 5 млн ₽,
18% при доходе до 20 млн ₽.
— Налог на имущество, используемое в бизнесе, — до 2,5% от кадастровой стоимости.
— НДС — от 0 до 22%.
Когда платить:
— Декларация по НДС — ежеквартально до 25-го числа.
— Авансы по НДФЛ — ежеквартально до 28-го числа.
— Полный расчёт по налогу — до 15 июля следующего года.
С 2026 года вводится новое правило: если срок уплаты налога выпадает на выходной, платить нужно в предыдущий рабочий день.
Упрощённая система налогообложения (УСН)
Кому подходит: ИП с числом работников до 130 человек и доходом до 450 млн ₽ в год.
Варианты расчёта:
— «Доходы» — 6%;
— «Доходы минус расходы» — 15%.
Регионы могут устанавливать пониженные ставки для отдельных видов деятельности.
Сроки: авансовые платежи — ежеквартально, декларация — раз в год до 25 апреля.
Если доход превысит 10 млн ₽, предприниматель обязан платить НДС.
Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)
Кому подходит: фермерам и производителям сельхозпродукции.
Ставка: 6% от прибыли (доходы минус расходы).
Сроки:
— Авансовый платёж — до 28 июля.
— Декларация за год — до 25 марта.
— Полная уплата — до 28 марта.
Если доход превышает 10 млн ₽, добавляются дополнительные налоги — НДС, НДФЛ за работников и имущественные.
Патентная система налогообложения (ПСН)
Кому подходит: ИП с числом работников до 15 и годовым доходом до 10 млн ₽.
Особенности:
— Патент можно оформить от 1 месяца до 1 года.
— Стоимость зависит от региона и вида деятельности (в 2026 году тарифы пересмотрят).
Порядок оплаты:
— При патенте до 6 месяцев — оплачивается сразу.
— При сроке более 6 месяцев — две части: 1/3 в течение 90 дней, оставшаяся сумма — до окончания срока патента.
Автоматизированная упрощённая система (АУСН)
Кому подходит: ИП с выручкой до 60 млн ₽ и не более 5 сотрудников.
Ставки:
— «Доходы» — 8%;
— «Доходы минус расходы» — 20% (минимум 3% от всех доходов при убытке).
Сроки:
— Оплата до 25-го числа месяца, следующего за отчётным.
— ФНС самостоятельно рассчитывает налог и направляет уведомление до 15-го числа.
Страховые взносы
За себя: фиксированный платёж — 57 390 ₽ в год. Если доход превышает 300 000 ₽, нужно доплатить 1% с суммы превышения.
За работников: 30% от зарплаты (включая пенсионные, медицинские и социальные взносы). После превышения предельной базы в 2 979 000 ₽ ставка снижается до 15,1%.
Штрафы и пени
При просрочке уплаты начисляется пеня — 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день задержки. Штраф за неуплату — 20% от суммы долга, а при умышленном уклонении — 40%.
Налоговые льготы
Для новых предпринимателей продлены налоговые каникулы до конца 2026 года. Они освобождают от уплаты налога по УСН и ПСН, однако обязательные страховые взносы сохраняются. Решение о предоставлении льготы принимают региональные власти.
Итог:
2026 год станет переходным для малого бизнеса — повышенные требования к отчётности, новые лимиты и сроки потребуют заранее пересмотреть финансовую стратегию. Чем раньше предприниматель адаптирует учёт под новые нормы, тем меньше рисков столкнуться с доначислениями и штрафами.
