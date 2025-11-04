Налоги для ИП в 2026 году: что изменится и сколько придется заплатить

Общая система налогообложения (ОСНО)

Кому подходит: всем ИП без ограничений. Режим остаётся самым сложным по отчётности и требует полного бухгалтерского учёта.

Что платить:

— Налог на доходы физлиц:

13% при доходе до 2,4 млн ₽,

15% при доходе до 5 млн ₽,

18% при доходе до 20 млн ₽.

— Налог на имущество, используемое в бизнесе, — до 2,5% от кадастровой стоимости.

— НДС — от 0 до 22%.

Когда платить:

— Декларация по НДС — ежеквартально до 25-го числа.

— Авансы по НДФЛ — ежеквартально до 28-го числа.

— Полный расчёт по налогу — до 15 июля следующего года.

С 2026 года вводится новое правило: если срок уплаты налога выпадает на выходной, платить нужно в предыдущий рабочий день.