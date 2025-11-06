Как перейти с УСН на АУСН

Привет! Сейчас — горячая пора для бухгалтеров и владельцев бизнеса. Именно в это время решается, сколько денег останется у компании после сдачи деклараций. В нашем Telegram-канале «Коммерческая тайна» мы рассказываем, как лучше (и в рамках закона) оптимизировать НДС, избежать доначислений и ошибок в отчётности.
Основные правила перехода
Индивидуальные предприниматели и юридические лица, применяющие УСН, имеют упрощённый порядок перехода на АУСН. Они могут начать использовать новый режим с начала любого месяца года, следующего за месяцем, когда ФНС была уведомлена:
об отказе от УСН или НПД;
о начале применения АУСН.
Уведомление подаётся через Личный кабинет налогоплательщика или через систему онлайн-банкинга уполномоченного банка, обеспечивающего применение АУСН.
Если переход на АУСН произошёл по такой схеме, вернуться на УСН или другой налоговый режим можно только спустя 12 месяцев после начала применения автоматизированной упрощёнки (ч. 1.1 ст. 4 Закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ).
Если компания или ИП изначально работали не на УСН и не на НПД, перейти на АУСН можно только с 1 января года, следующего за тем, когда было подано уведомление о переходе.
Для вновь зарегистрированных хозяйствующих субъектов предусмотрено отдельное правило: они могут начать применение АУСН с даты постановки на учёт, если уведомление подано в течение 30 дней после регистрации (ч. 2 ст. 4 Закона № 17-ФЗ).
Когда и как можно перейти
Перейти с УСН на АУСН можно в любой месяц года.
Вернуться обратно или сменить режим — только через год.
Процедура перехода максимально проста: подача уведомления через ЛК или онлайн-банк уполномоченной кредитной организации.
Условия применения АУСН
Для перехода должны одновременно выполняться следующие требования:
Юрлицо состоит на учёте в ИФНС региона, где действует АУСН, а ИП проживает в этом регионе (место ведения деятельности значения не имеет).
ИП или организация имеют расчётный счёт в уполномоченном банке.
Выручка не превышает 60 млн рублей с начала года или по итогам предыдущего.
Среднесписочная численность работников — не более пяти человек.
В штате нет сотрудников, не являющихся налоговыми резидентами РФ.
Заработная плата не выплачивается наличными, в натуральной форме или в виде доходов, облагаемых по повышенным ставкам НДФЛ (пп. 2, 5, 6 ст. 224 НК РФ).
Для юридических лиц действуют дополнительные ограничения:
отсутствие филиалов и обособленных подразделений;
остаточная стоимость основных средств — не выше 150 млн рублей;
доля участия сторонних организаций — не более 25 % (за исключением случаев, прямо предусмотренных законом, например, для научных учреждений или организаций инвалидов).
Применять АУСН нельзя одновременно с другими налоговыми режимами (п. 19 ч. 2 ст. 3 Закона № 17-ФЗ). Поэтому если ИП совмещает, например, УСН и ПСН, перейти на автоматизированную упрощёнку невозможно.
Возврат с АУСН или переход обратно на УСН
Есть два варианта возврата к прежнему режиму:
Плановый переход — по общим правилам, с начала следующего года, но не ранее чем через 12 месяцев после перехода на АУСН. Уведомление о возврате на УСН подаётся до 31 декабря (ч. 5 ст. 4 Закона № 17-ФЗ, п. 1 ст. 346.13 НК РФ). Сделать это можно на бумаге, через ЛК налогоплательщика или систему ЭДО.
Вынужденный переход — если предприятие перестало соответствовать условиям АУСН. В этом случае налогоплательщик должен уведомить ФНС до 15-го числа месяца, следующего за нарушением условий, и одновременно подать уведомление о переходе на УСН (ч. 9 ст. 4 Закона № 17-ФЗ).
Если уведомление не подано, инспекция сама направит сообщение об утрате права на АУСН в течение 10 дней после выявления несоответствия. После этого уведомить о переходе на УСН можно в течение 30 рабочих дней.
Зачем переходить на АУСН
Преимущества:
нулевые ставки страховых взносов (кроме взносов на травматизм);
выбор налоговой базы — «доходы» (8 %) или «доходы минус расходы» (20 %);
отсутствие обязанности сдавать декларации и расчёты по сотрудникам (6-НДФЛ, по взносам);
широкий перечень разрешённых видов деятельности.
Особое значение переход АУСН приобретает на фоне планируемого снижения лимита доходов по УСН, при превышении которого бизнес обязан будет платить НДС.
Недостатки:
ставки выше, чем на обычной УСН; жёсткие ограничения по численности, выручке и стоимости активов; невозможность совмещения с другими режимами, включая ОСНО.
Итоги
Переход с УСН на АУСН проводится по упрощённой схеме: достаточно подать уведомление, и со следующего месяца можно работать на новом режиме. Вернуться обратно получится только через год — если не произойдёт вынужденное прекращение из-за несоответствия критериям.
АУСН создаёт возможность автоматизировать налогообложение и снизить административную нагрузку, но требует точного соблюдения всех условий и аккуратного расчёта экономической целесообразности перехода.
