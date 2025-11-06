Как перейти с УСН на АУСН

Основные правила перехода

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, применяющие УСН, имеют упрощённый порядок перехода на АУСН. Они могут начать использовать новый режим с начала любого месяца года, следующего за месяцем, когда ФНС была уведомлена:

об отказе от УСН или НПД;

о начале применения АУСН.

Уведомление подаётся через Личный кабинет налогоплательщика или через систему онлайн-банкинга уполномоченного банка, обеспечивающего применение АУСН.

Если переход на АУСН произошёл по такой схеме, вернуться на УСН или другой налоговый режим можно только спустя 12 месяцев после начала применения автоматизированной упрощёнки (ч. 1.1 ст. 4 Закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ).

Если компания или ИП изначально работали не на УСН и не на НПД, перейти на АУСН можно только с 1 января года, следующего за тем, когда было подано уведомление о переходе.

Для вновь зарегистрированных хозяйствующих субъектов предусмотрено отдельное правило: они могут начать применение АУСН с даты постановки на учёт, если уведомление подано в течение 30 дней после регистрации (ч. 2 ст. 4 Закона № 17-ФЗ).