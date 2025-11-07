Чем грозит повышение НДС до 22 процентов

Привет! Сейчас — горячая пора для бухгалтеров и владельцев бизнеса. Именно в это время решается, сколько денег останется у компании после сдачи деклараций. В нашем Telegram-канале «Коммерческая тайна» мы рассказываем, как лучше (и в рамках закона) оптимизировать НДС, избежать доначислений и ошибок в отчётности.
Согласно законопроекту № 1026190-8, с 1 января 2026 года основная ставка налога на добавленную стоимость вырастет с 20 до 22 %. Изменения затронут всех — как организации на ОСНО, так и упрощенцев, добровольно выбравших уплату НДС по общим ставкам.
При этом число таких упрощенцев резко увеличится: проект предусматривает снижение лимита доходов для освобождения от НДС — с 60 до 10 млн рублей. Во втором чтении депутаты могут обсудить вариант постепенного снижения порога, однако даже в мягкой форме реформа затронет большинство субъектов малого бизнеса.
Почему рост НДС ударит по бизнесу
Главный и самый очевидный эффект — повышение цен. НДС — косвенный налог, и его фактическое бремя несёт не компания, а покупатель. Продавец просто включает налог в стоимость, поэтому увеличение ставки неминуемо приведёт к удорожанию товаров, работ и услуг.
Если же бизнес решит не перекладывать налоговую нагрузку на потребителя, она напрямую снизит прибыльность. Для компаний с низкой маржой, особенно в рознице и сфере услуг, это может означать фактическое вымывание прибыли.
Как повышение НДС отразится на бухгалтерах
С технической точки зрения изменение ставки НДС создаёт целый пласт сложностей. Главный вопрос — как работать с переходными операциями:
какую ставку применять, если отгрузка состоялась в 2025 году, а оплата поступит уже после 1 января 2026 года;
как учитывать авансы, полученные при старой ставке, если отгрузка произойдёт уже при новой;
каким образом отражать «входной» НДС, если товар был куплен по ставке 20 %, а оплачен после введения 22 %.
Подобные вопросы уже возникали при последнем повышении налога в 2019 году (с 18 до 20 %). Тогда ключевым моментом стало чёткое определение даты перехода права собственности и момента реализации. Этот опыт сейчас будет крайне полезен — правила, скорее всего, останутся схожими.
Как подготовиться к новой ставке
Хотя законопроект пока не принят окончательно, вероятность изменений — почти 100 %. Поэтому готовиться стоит уже сейчас.
1. Проверьте налоговую базу. Определите, какие операции попадают под новую ставку и когда именно произойдёт переход.
2. Пересчитайте цены. Смоделируйте влияние ставки 22 % на рентабельность и продумайте, сможете ли вы удержать маржу без повышения цен.
3. Обновите договоры. Включите налоговую оговорку, позволяющую корректировать цену в случае изменения ставки НДС. Без неё бизнес может оказаться вынужден работать себе в убыток.
4. Проведите ревизию учёта. Настройте бухгалтерские программы, кассы, шаблоны счетов-фактур и первичных документов.
5. Подготовьте персонал. Отделы продаж, закупок и бухгалтерия должны чётко понимать новые алгоритмы расчёта и переходные правила.
Итог
Повышение НДС до 22 % неизбежно приведёт к росту цен и дополнительной налоговой нагрузке. Бизнесу предстоит пересмотреть ценообразование, договорную базу и финансовое планирование.
Те, кто начнёт подготовку заранее — пересчитает модели, обновит учётную политику и переобучит сотрудников — сумеют пройти переходный период без потерь. Остальные рискуют столкнуться не только с ростом издержек, но и с разрывами в контрактах и ошибками в учёте.
Следите за финальной редакцией закона и разъяснениями ФНС — в 2026 году цена внимания к деталям будет особенно высока.
