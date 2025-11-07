Чем грозит повышение НДС до 22 процентов

Привет! Сейчас — горячая пора для бухгалтеров и владельцев бизнеса. Именно в это время решается, сколько денег останется у компании после сдачи деклараций. В нашем Telegram-канале «Коммерческая тайна» мы рассказываем, как лучше (и в рамках закона) оптимизировать НДС, избежать доначислений и ошибок в отчётности. Подписка — это доступ к информации, которая помогает сохранять деньги, а не отдавать их.

Согласно законопроекту № 1026190-8, с 1 января 2026 года основная ставка налога на добавленную стоимость вырастет с 20 до 22 %. Изменения затронут всех — как организации на ОСНО, так и упрощенцев, добровольно выбравших уплату НДС по общим ставкам.

При этом число таких упрощенцев резко увеличится: проект предусматривает снижение лимита доходов для освобождения от НДС — с 60 до 10 млн рублей. Во втором чтении депутаты могут обсудить вариант постепенного снижения порога, однако даже в мягкой форме реформа затронет большинство субъектов малого бизнеса.