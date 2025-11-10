НДС–2026: повышение ставки, новые плательщики и как выжить бизнесу в налоговой перестройке

Реформа, запущенная в 2024 году, выходит на ключевой этап — изменения по налогу на добавленную стоимость. С 1 января 2026 года бизнес ждет не просто повышение ставки, а фактический пересмотр всей системы НДС-обложения. Что изменится и как к этому подготовиться — разберем подробно.

Повышение ставки НДС: новая цена каждой операции

НДС остаётся главным источником наполнения федерального бюджета. Его доля в доходах государства — одна из самых высоких. Последнее повышение было в 2019 году, когда ставка выросла с 18% до 20%. С тех пор о новых изменениях никто не говорил — до осени 2025-го.

Теперь Минфин предлагает повысить ставку сразу на два процентных пункта — до 22%. Такой шаг объясняют растущими расходами бюджета, прежде всего на оборону и безопасность. Изменения зафиксированы в подпункте «б» пункта 7 статьи 2 законопроекта № 1026190-8.

Простой пример. Если раньше компания продавала товар за 120 рублей, из которых 20 рублей уходили в бюджет, то теперь, чтобы сохранить ту же прибыль, придётся поднять цену до 122 рублей. Иными словами, платёж увеличивается на уровне цепочки — и, как всегда, оплачивает это конечный потребитель.

По оценке Банка России, рост цен будет краткосрочным: инфляция ускорится примерно на 1 п.п. Для ориентира берут 2019 год, когда аналогичное повышение ставки дало прирост 0,6–0,7 п.п.

Изменится и расчётная ставка, применяемая при определённых операциях: с 16,67 % она поднимется до 18,03 %.

Ставки 0 %, 5 %, 7 % и 10 %: что останется без изменений

Система специальных ставок сохранится. Для упрощёнцев — 5 % и 7 % без права на вычеты. Для экспортеров — нулевая ставка. Для социально значимых категорий товаров — прежние 10 %: продукты, детская и медицинская продукция, лекарства и другие позиции из правительственного перечня.

УСН и НДС: конец эпохи освобождений

С 1 января 2025 года организации и ИП на упрощёнке официально стали плательщиками НДС. До этого действовало автоматическое освобождение при годовом доходе до 60 млн ₽. Теперь планка снижается в шесть раз — до 10 млн ₽.

Если законопроект будет принят, с 1 января 2026 года почти весь бизнес на УСН станет плательщиком налога.

Новая структура ставок:

до 10 млн ₽ — освобождение ;

от 10 до 250 млн ₽ — 5 % без права на вычеты или стандартные ставки 0 %, 10 %, 22 % ;

от 250 до 450 млн ₽ — 7 % без права на вычеты или стандартные ставки.

При доходах свыше 450 млн ₽ право на УСН утрачивается, и налог платится по стандартной системе.

Это означает не только рост нагрузки, но и новые обязанности: декларации, счета-фактуры, книги покупок и продаж. Упрощёнка фактически превращается в режим с полноценным НДС-учётом.

Как изменится ценообразование

С сокращением лимита освобождения бизнес с доходами от 10 до 60 млн ₽ вынужден будет поднять цены минимум на 5 %. Эта прибавка компенсирует введение спецставки 5 %.

Минфин объясняет шаг борьбой с дроблением бизнеса: теперь разделять выручку между компаниями-«спутниками» ради сохранения освобождения не получится. Реформа должна обеспечить «плавный» переход растущих компаний на общую систему.

ЕСХН: без изменений

Сельхозпроизводителям повезло больше. Для них лимит освобождения от НДС остаётся прежним — до 60 млн ₽ в год. Такие предприятия и дальше смогут работать без налога на добавленную стоимость.

Причина проста: повышение лимита для сельхозсектора неминуемо вызвало бы рост цен на продовольствие, чего правительство стремится избежать.

АУСН: режим, который остаётся лёгким

Автоматизированная упрощёнка (АУСН) остаётся одной из немногих систем, где НДС не взимается. Исключение — ввоз товаров в РФ: в этом случае налог уплачивается и сдаётся декларация (п. 6 ст. 2 ФЗ от 25.02.2022 № 17-ФЗ).

Остальные условия не меняются: доход — до 60 млн ₽, не более 5 сотрудников, никаких страховых взносов (кроме «травматизма»), а налог считает сама ФНС.

НПД: самозанятые вне реформы

Самозанятые как и прежде освобождены от НДС (п. 9 ст. 2 ФЗ от 27.11.2018 № 422-ФЗ). Реформа-2026 их не затронет.

Что теперь будет облагаться НДС

С 1 января 2026 года утратит силу освобождение для передачи исключительных прав на российское ПО. Теперь такие операции будут облагаться по ставке 22 %. Это изменение закреплено в п. 4 ст. 2 законопроекта № 1026190-8.

Под налог также попадут услуги по обслуживанию банковских карт — комиссии вырастут на величину НДС.

Туризм и общепит: льготы сохранят, но с нюансами

Льготу по НДС для туроператоров планируют продлить до 31 декабря 2030 года (вместо 2027-го).

Для общепита порог дохода, дающий право на освобождение от НДС, вырастет до 3 млрд ₽ (раньше — 2 млрд ₽). Льгота сохраняется при условии соблюдения доли выручки и среднемесячных выплат работникам.

Новые полномочия ФНС

С 1 января 2026 года утверждать формы счетов-фактур, книг покупок и продаж будет не Правительство, а ФНС. Действующие формы останутся в силе до утверждения новых.

Электронная торговля и майнинг

Если товар продаётся через ЭТП физическому лицу из любой страны ЕАЭС, кроме России, местом реализации для целей НДС РФ не считается. А услуги по аренде майнинговой инфраструктуры будут облагаться по месту нахождения покупателя.

Как бизнесу подготовиться

1. Пересчитать финансовую модель

Первое, что нужно сделать — пересчитать финмодель с учётом новых ставок. Компаниям с доходом от 10 до 60 млн ₽ важно выбрать, что выгоднее: 5 % без вычетов или 22 % со входным НДС.

Проверить готовность бухгалтерии к НДС-учёту — обязательный шаг. Если опыта нет, стоит обучить сотрудников или нанять дополнительного специалиста.

Перейти на ПСН, чтобы уйти от НДС, не выйдет — лимит по патенту также снизят до 10 млн ₽.

2. Оценить другие налоговые режимы

Реально для доходов свыше 10 млн ₽ остаются три варианта: УСН, ОСНО и АУСН. Последняя система может стать спасением для микробизнеса: никаких взносов, минимум отчётности, фиксированные ставки 8 % и 20 %.

ЕСХН-плательщики по-прежнему могут не платить НДС при доходе до 60 млн ₽.

С 2026 года правительство ограничит полномочия регионов по льготам — в первую очередь это затронет УСН и ПСН.

3. Обновить учётную политику

В документе нужно зафиксировать:

применяемую ставку НДС;

порядок вычетов;

принципы раздельного учёта операций.

При проверке налоговая обязана запросить этот документ, и он должен строго соответствовать новым правилам.

4. Отгрузить товары до 1 января 2026 года

Если товары, работы или услуги отгружены в 2025 году — применяется ставка 20 %. С 1 января 2026 года — уже 22 %. Поэтому выгодно завершить все отгрузки до конца 2025-го, чтобы не терять маржу.

5. Пересмотреть договоры

Если в контракте нет налоговой оговорки, изменить цену без согласия контрагента нельзя. Чтобы не оказаться в убытке, уже сейчас нужно внести пункт о возможности корректировки стоимости при изменении ставки НДС.

Пример формулировки для плательщиков НДС:

«В случае изменения налогового законодательства РФ в части увеличения ставок НДС Поставщик вправе изменить общую стоимость товаров (работ, услуг) пропорционально изменению ставки. Стоимость без НДС остаётся неизменной».

Для упрощёнцев:

«В случае утраты Поставщиком права на освобождение от НДС стоимость товаров (работ, услуг) подлежит обложению налогом сверх установленной цены. НДС уплачивается покупателем дополнительно».

Если покупатель — компания на ОСНО, повышение цены не увеличит её затраты: входной НДС просто пойдёт в вычет.

Финальный вывод

С 1 января 2026 года НДС перестаёт быть «делом крупных». Под его правила попадает почти весь малый бизнес. Повышение ставки до 22 % — это не только нагрузка, но и сигнал: в экономике больше нет «тихих» зон.

Успеет тот, кто посчитает заранее. Кто обновит политику, изменит договоры, пересмотрит ценообразование. Для остальных же НДС 2026 года станет не налогом, а испытанием на жизнеспособность.