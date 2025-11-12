НДС на УСН с 2026 года: как рассчитать налоговую нагрузку и не потерять бизнес на старте реформы

Привет! Сейчас — продолжается горячая пора для бухгалтеров и владельцев бизнеса. Именно в это время решается, сколько денег останется у компании после сдачи деклараций. В нашем Telegram-канале «Коммерческая тайна» мы рассказываем, как лучше (и в рамках закона) оптимизировать НДС, избежать доначислений и ошибок в отчётности.
Для упрощёнцев сохраняются несколько вариантов ставок: пониженные 5% и 7% (без права на вычет), а также стандартные — 10% и 22%. Чтобы понять, какая ставка выгоднее, важно заранее рассчитать налоговую нагрузку и оценить реальную экономику бизнеса.
Законодательная база реформы-2026
Все изменения закреплены в законопроекте № 1026190-8, который уже прошёл первое чтение в Госдуме. Помимо НДС и УСН, документ затрагивает ПСН, налог на прибыль и страховые взносы.
Повышение базовой ставки НДС с 20% до 22% почти не вызывает споров. Главный вопрос — порог освобождения. Комитет по бюджету и налогам предложил проработать более плавное снижение лимитов, но расчёты уже стоит делать с учётом 10 млн рублей.
Как изменится порядок для упрощёнки
Для бизнеса на УСН изменения будут ключевыми. Во-первых, лимит освобождения от НДС снизится в шесть раз — с 60 до 10 млн рублей. Во-вторых, стандартная ставка вырастет с 20% до 22%.
Если в 2025 году доходы превысят 10 млн рублей, НДС нужно будет платить уже с 1 января 2026 года. А если лимит будет превышен в 2026-м, то налоговая обязанность возникает с 1-го числа месяца, следующего за месяцем превышения. Например, если доходы перешагнули 10 млн в октябре, платить налог придётся уже с 1 ноября.
Лимит применяется и к прошлому, и к текущему году, поэтому придётся внимательно контролировать поступления и в 2025-м, и в 2026-м.
Если же годовая выручка составит 450 млн рублей в 2025 году или 490,5 млн в 2026-м (с учётом коэффициента-дефлятора), бизнес теряет право на УСН и обязан перейти на общую систему налогообложения с НДС 22%.
Как теперь устроены ставки НДС
С 2026 года система ставок станет многоуровневой. Нулевая ставка сохранится для экспорта, международных перевозок и других операций по пункту 1 статьи 164 НК РФ, при условии документального подтверждения по статье 165.
Ставка 5% заменяет стандартные 10% и 22% и доступна компаниям с доходом от 10 до 250 млн рублей (в 2026 году — до 272,5 млн с учётом дефлятора). Применять её можно только три года подряд — 12 кварталов, и отказаться в этот период нельзя.
Ставка 7% предусмотрена для выручки от 250 до 450 млн рублей в 2025 году и от 272,5 до 490,5 млн в 2026-м. Правила те же: фиксируется на три года, без права на вычет, не действует при импорте и агентских расчетах.
10% применяется для отдельных категорий товаров — продуктов, детских и медицинских товаров и других позиций из правительственного перечня. 22% — базовая ставка, по которой облагается большинство операций, и именно при ней сохраняется право на вычет входного НДС.
Что такое «входной» НДС и как он влияет на итоговую сумму
«Входной» НДС — это налог, который поставщики указывают в своих счетах-фактурах. При стандартных ставках (10% и 22%) его можно принять к вычету, уменьшая итоговый платёж в бюджет. При ставках 5% и 7% вычет невозможен — и это ключевой момент, который определяет выгоду.
Пример. Компания «Альфа» покупает ноутбук за 122 000 рублей, включая НДС 22%. При продаже за 180 000 рублей с НДС налог с реализации составит 180 000 × 22 / 122 = 32 459 рублей. Если есть право на вычет, к уплате в бюджет пойдёт только разница: 32 459 − 22 000 = 10 459 рублей. Если компания работает по сниженной ставке, то платить придётся весь налог с реализации, без вычета.
Таким образом, чем больше закупок с НДС, тем сильнее работает вычет и тем выгоднее стандартная ставка.
Расчёт для УСН 6%
Возьмём условную компанию с годовой выручкой 350 млн ₽, расходами на закупки 200 млн ₽ (включая входной НДС 22%) и прочими затратами 70 млн ₽.
Если компания работает по ставке НДС 7%, то налог с реализации составит 22 897 196 ₽, а по ставке 22% — 63 114 754 ₽. Выручка без НДС соответственно составит 327 102 803 ₽ и 286 885 245 ₽. Налог на УСН 6% при этих условиях будет 19 626 168 ₽ для ставки 7% и 17 213 114 ₽ для 22%. НДС к уплате при 7% составит 22 897 196 ₽, при 22% — 27 049 180 ₽. Итоговая налоговая нагрузка в первом случае — 42,52 млн ₽, во втором — 44,26 млн ₽.
Разница — 1,7 млн рублей в пользу сниженной ставки.
Если увеличить закупки с НДС до 230 млн ₽, результат изменится. «Входной» НДС вырастет до 41 475 409 ₽, и нагрузка при ставке 22% снизится до 38,85 млн ₽ против 42,52 млн ₽ при 7%. Вывод: при большом объёме «входного» НДС стандартная ставка становится выгоднее.
Расчёт для УСН 15%
Та же компания с выручкой 350 млн ₽, закупками 200 млн ₽ и расходами 70 млн ₽. НДС 7% даст налоговую нагрузку 31,46 млн ₽, ставка 22% — 34,99 млн ₽. Здесь снова видно: если «входного» НДС немного, выгоднее работать на пониженной ставке.
Но если увеличить закупки с НДС до 230 млн ₽, «входной» НДС достигнет 41,47 млн ₽, и тогда нагрузка на ставке 22% составит 25,89 млн ₽ против 26,96 млн ₽ при 7%. Разница уже в пользу стандартной ставки.
Когда применять расчётные ставки
Помимо номинальных, существуют расчётные ставки — для особых случаев, например, при получении авансов под НДС-операции. Для пониженных ставок применяются коэффициенты 5/105 и 7/107, для стандартных — 10/110 и 22/122 (до 2026 года — 20/120).
Как выбрать оптимальную ставку
Главный критерий — не номинал налога, а доля «входного» НДС в расходах. Если поставщики работают с НДС и выставляют счета-фактуры, стандартные ставки (10% или 22%) почти всегда выгоднее. Если же закупки идут без НДС, пониженные ставки 5% и 7% окажутся эффективнее.
При этом важно помнить: выбрав пониженную ставку, вы фиксируете её минимум на 12 кварталов. Отказаться от неё раньше нельзя, даже если через год она перестанет быть выгодной.
Поэтому перед выбором режима необходимо рассчитать налоговую нагрузку на своих данных — с учётом оборота, доли закупок с НДС, порогов по УСН и дефляторов.
Итоги
Реформа-2026 превращает УСН в полноценный режим с НДС-нагрузкой. Ошибиться в выборе ставки — значит не просто переплатить налог, а потерять конкурентное преимущество.
Если у вас минимальный «входной» НДС, выбирайте пониженную ставку — она даст экономию. Если большая часть расходов облагается НДС, выгоднее стандартный режим с вычетами.
Ключ к выживанию в новой системе — не бояться математики и считать заранее. Реформа не оставит пространства для интуиции — только для расчёта.
