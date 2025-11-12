НДС на УСН с 2026 года: как рассчитать налоговую нагрузку и не потерять бизнес на старте реформы

Как изменится порядок для упрощёнки

Для бизнеса на УСН изменения будут ключевыми. Во-первых, лимит освобождения от НДС снизится в шесть раз — с 60 до 10 млн рублей. Во-вторых, стандартная ставка вырастет с 20% до 22%.

Если в 2025 году доходы превысят 10 млн рублей, НДС нужно будет платить уже с 1 января 2026 года. А если лимит будет превышен в 2026-м, то налоговая обязанность возникает с 1-го числа месяца, следующего за месяцем превышения. Например, если доходы перешагнули 10 млн в октябре, платить налог придётся уже с 1 ноября.

Лимит применяется и к прошлому, и к текущему году, поэтому придётся внимательно контролировать поступления и в 2025-м, и в 2026-м.

Если же годовая выручка составит 450 млн рублей в 2025 году или 490,5 млн в 2026-м (с учётом коэффициента-дефлятора), бизнес теряет право на УСН и обязан перейти на общую систему налогообложения с НДС 22%.