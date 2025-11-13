Когда ФНС «наказывает» за 51 рубль

Привет! Сейчас — продолжается горячая пора для бухгалтеров и владельцев бизнеса. Именно в это время решается, сколько денег останется у компании после сдачи деклараций. В нашем Telegram-канале «Коммерческая тайна» мы рассказываем, как лучше (и в рамках закона) оптимизировать НДС, избежать доначислений и ошибок в отчётности. Подписка — это доступ к информации, которая помогает сохранять деньги, а не отдавать их.

Обычная ситуация из бухгалтерского чата. Компания решила заявить к возмещению 51 рубль НДС — сумма символическая, скорее тестовая. Но вместо формальной проверки пришло требование из 20 пунктов, половина из которых не имеет никакого отношения к налогу на добавленную стоимость. Среди запрошенных документов — штатное расписание, зарплаты, расчёты по сотрудникам и другие бумаги, никак не связанные с предметом проверки.

Когда бухгалтер позвонила в инспекцию, чтобы прояснить ситуацию, ответ был коротким и предельно откровенным:

«За любой рубль к возмещению вас замучают вызовами и допросами. Лучше пересдайте».

А на вопрос, почему требования не соответствуют статьям 88 и 93 Налогового кодекса, ей ответили просто:

«Мы так всем шлём».