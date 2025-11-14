ЦОК КПП БСН 14.11 Мобильная
🔴 Вебинар: АУСН вместо НДС на УСН. Куда переходить с УСН и ПСН в 2026 году? →
Коммерческая Тайна
Налоговые проверки

Переплата по налогам: как взыскать с ФНС проценты за излишне взысканный налог

Когда излишне уплаченные налоги превращаются в долг государства. Переплата по налогам — привычная ситуация для бизнеса. Обычно ее можно вернуть или зачесть, но вопрос сложнее: положены ли проценты за время, пока бюджет пользовался вашими деньгами?

Привет! Сейчас — продолжается горячая пора для бухгалтеров и владельцев бизнеса. Именно в это время решается, сколько денег останется у компании после сдачи деклараций. В нашем Telegram-канале «Коммерческая тайна» мы рассказываем, как лучше (и в рамках закона) оптимизировать НДС, избежать доначислений и ошибок в отчётности.

Подписка — это доступ к информации, которая помогает сохранять деньги, а не отдавать их.


На практике налоговая инспекция почти всегда отвечает отрицательно: «Вы заплатили сами, это излишняя уплата, а не взыскание».

Однако недавнее судебное дело, прошедшее три инстанции, показало: вернуть можно не только переплату, но и проценты, если доказано, что деньги были перечислены во исполнение требования налогового органа.

Как всё началось: запутанная история одного налога

Компания имела «зависшую» переплату по налогу на прибыль — более 7 миллионов рублей.

После выездной проверки в 2019 году ФНС доначислила ещё около 14 миллионов и выставила требование об уплате. Компания исполнила это требование, перечислив почти всю сумму. Позже выяснилось, что инспекция неправильно произвела зачет: старую переплату не учла, и деньги фактически были изъяты повторно.

Спустя несколько лет суд признал переплату и обязал ФНС вернуть средства. После возврата компания подала новый иск — о взыскании процентов за период с 2019 по 2023 год, когда бюджет пользовался её деньгами.

Аргументы ФНС: «Вы заплатили добровольно»

Инспекция настаивала, что проценты начисляются только на излишне взысканные суммы (ст. 79 НК РФ), а компания заплатила налог добровольно. Значит, оснований для процентов — нет.

Решение судов: «Платёж под требованием — это взыскание»

Суды всех трёх инстанций — включая Арбитражный суд Уральского округа — признали позицию налогоплательщика обоснованной и взыскали с ФНС почти 1,8 миллиона рублей процентов.

Основанием стали три ключевых вывода:

Платёж под давлением — не добровольный.
Конституционный Суд РФ ранее установил: если деньги перечислены во исполнение требования налогового органа, это не добровольная уплата, а принудительное взыскание.

Решение о возврате создаёт преюдицию.
В предыдущем деле уже было доказано наличие требования и факт уплаты по нему — эти обстоятельства суд принял без повторного доказывания.

Правильная квалификация = право на проценты.
Раз сумма уплачена по требованию и признана переплатой, она считается излишне взысканной, а значит, на неё начисляются проценты по ст. 79 НК РФ — со следующего дня после взыскания и до момента возврата.

Что это значит для бизнеса

Этот кейс — практическое руководство, как действовать при возврате переплаты:

  • Отделяйте уплату от взыскания.
    Если деньги перечислены по требованию ФНС, вы имеете право требовать проценты, даже если платёж выглядел добровольным.

  • Не ограничивайтесь возвратом.
    Бюджет пользовался вашими средствами — значит, обязан компенсировать это использование.

  • Используйте судебные решения в свою пользу.
    Преюдиция в первом деле о возврате налога может стать вашим главным аргументом во втором — о взыскании процентов.

Правосудие подтвердило: если государство неправомерно пользовалось вашими деньгами, оно должно за это заплатить. Даже если вы перечислили их «по требованию» — а значит, под давлением.

Информации об авторе

Коммерческая Тайна

Коммерческая Тайна

Бизнес -эксперт в Коммерческая тайна

36 подписчиков392 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяТарифы Клерка