Переплата по налогам: как взыскать с ФНС проценты за излишне взысканный налог

Привет! Сейчас — продолжается горячая пора для бухгалтеров и владельцев бизнеса. Именно в это время решается, сколько денег останется у компании после сдачи деклараций. В нашем Telegram-канале «Коммерческая тайна» мы рассказываем, как лучше (и в рамках закона) оптимизировать НДС, избежать доначислений и ошибок в отчётности.
Подписка — это доступ к информации, которая помогает сохранять деньги, а не отдавать их.
На практике налоговая инспекция почти всегда отвечает отрицательно: «Вы заплатили сами, это излишняя уплата, а не взыскание».
Однако недавнее судебное дело, прошедшее три инстанции, показало: вернуть можно не только переплату, но и проценты, если доказано, что деньги были перечислены во исполнение требования налогового органа.
Как всё началось: запутанная история одного налога
Компания имела «зависшую» переплату по налогу на прибыль — более 7 миллионов рублей.
После выездной проверки в 2019 году ФНС доначислила ещё около 14 миллионов и выставила требование об уплате. Компания исполнила это требование, перечислив почти всю сумму. Позже выяснилось, что инспекция неправильно произвела зачет: старую переплату не учла, и деньги фактически были изъяты повторно.
Спустя несколько лет суд признал переплату и обязал ФНС вернуть средства. После возврата компания подала новый иск — о взыскании процентов за период с 2019 по 2023 год, когда бюджет пользовался её деньгами.
Аргументы ФНС: «Вы заплатили добровольно»
Инспекция настаивала, что проценты начисляются только на излишне взысканные суммы (ст. 79 НК РФ), а компания заплатила налог добровольно. Значит, оснований для процентов — нет.
Решение судов: «Платёж под требованием — это взыскание»
Суды всех трёх инстанций — включая Арбитражный суд Уральского округа — признали позицию налогоплательщика обоснованной и взыскали с ФНС почти 1,8 миллиона рублей процентов.
Основанием стали три ключевых вывода:
Платёж под давлением — не добровольный.
Конституционный Суд РФ ранее установил: если деньги перечислены во исполнение требования налогового органа, это не добровольная уплата, а принудительное взыскание.
Решение о возврате создаёт преюдицию.
В предыдущем деле уже было доказано наличие требования и факт уплаты по нему — эти обстоятельства суд принял без повторного доказывания.
Правильная квалификация = право на проценты.
Раз сумма уплачена по требованию и признана переплатой, она считается излишне взысканной, а значит, на неё начисляются проценты по ст. 79 НК РФ — со следующего дня после взыскания и до момента возврата.
Что это значит для бизнеса
Этот кейс — практическое руководство, как действовать при возврате переплаты:
Отделяйте уплату от взыскания.
Если деньги перечислены по требованию ФНС, вы имеете право требовать проценты, даже если платёж выглядел добровольным.
Не ограничивайтесь возвратом.
Бюджет пользовался вашими средствами — значит, обязан компенсировать это использование.
Используйте судебные решения в свою пользу.
Преюдиция в первом деле о возврате налога может стать вашим главным аргументом во втором — о взыскании процентов.
Правосудие подтвердило: если государство неправомерно пользовалось вашими деньгами, оно должно за это заплатить. Даже если вы перечислили их «по требованию» — а значит, под давлением.
Начать дискуссию