Переплата по налогам: как взыскать с ФНС проценты за излишне взысканный налог

Привет! Сейчас — продолжается горячая пора для бухгалтеров и владельцев бизнеса. Именно в это время решается, сколько денег останется у компании после сдачи деклараций. В нашем Telegram-канале «Коммерческая тайна» мы рассказываем, как лучше (и в рамках закона) оптимизировать НДС, избежать доначислений и ошибок в отчётности. Подписка — это доступ к информации, которая помогает сохранять деньги, а не отдавать их.



На практике налоговая инспекция почти всегда отвечает отрицательно: «Вы заплатили сами, это излишняя уплата, а не взыскание».

Однако недавнее судебное дело, прошедшее три инстанции, показало: вернуть можно не только переплату, но и проценты, если доказано, что деньги были перечислены во исполнение требования налогового органа.