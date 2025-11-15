Самозанятых пока оставили в покое, но готовят к новым ограничениям

Привет! Сейчас — продолжается горячая пора для бухгалтеров и владельцев бизнеса. Именно в это время решается, сколько денег останется у компании после сдачи деклараций. В нашем Telegram-канале «Коммерческая тайна» мы рассказываем, как лучше (и в рамках закона) оптимизировать НДС, избежать доначислений и ошибок в отчётности. Подписка — это доступ к информации, которая помогает сохранять деньги, а не отдавать их.

Премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по эффективности экономики заявил: режим налога на профессиональный доход (НПД) сохраняется, однако государство намерено пресечь злоупотребления.

Главной проблемой премьер назвал практику, когда компании заказывают услуги у самозанятых вместо того, чтобы нанимать сотрудников в штат. По его словам, при этом бюджет теряет страховые взносы, ведь с выплат самозанятым их никто не перечисляет.

Теперь правительство будет искать способы ограничить такие схемы.

Второй акт старого сценария

Эксперты напоминают, что подобная история уже происходила. Несколько лет назад ФНС тестировала риск-маркеры для выявления подмены трудовых отношений: длительность сотрудничества не более трёх месяцев, ограничение по суммам, типы договоров.

Тогда инспекции массово направляли запросы, вызывали предпринимателей и требовали пояснений. После волны проверок ажиотаж стих — но, судя по последним заявлениям, тема возвращается.

Что ждёт бизнес и рынок самозанятых

Если правительство действительно решит «пресекать злоупотребления», механизм контроля снова окажется в руках ФНС. А значит, компании, работающие с самозанятыми, могут попасть в зону риска.

Организации и ИП, которые дают заказы внештатным исполнителям, станут осторожнее. И это ударит по тем, кто живёт именно за счёт таких заказчиков — по самозанятым.

Формально речь идёт о «равных условиях для бизнеса». Но на практике под ударом окажется значительная часть рынка, где гибкие формы сотрудничества давно стали нормой.