Банковские карты

Какие переводы на карту вызывают интерес у налоговой

ФНС обозначила, какие переводы с карты на карту находятся под особым контролем. Принцип прост: налог платить нужно только с тех средств, которые считаются доходом. Если же это безвозмездная помощь — подарок от родственников, друзей или совместный сбор на подарок, — налогообложения не возникает.

Дар или доход — где граница

По закону, денежные и имущественные подарки от физических лиц не облагаются НДФЛ. Исключение — дарение недвижимости, транспорта, акций, долей или паев (п. 18.1 ст. 217 НК РФ). Все остальные переводы, не связанные с предпринимательской деятельностью, налогом не облагаются.

Как пояснили в УФНС по Ставропольскому краю, речь идет о бытовых переводах между близкими людьми: например, когда родители помогают детям, друзья возвращают долг или коллеги скидываются на подарок. Но если деньги поступают регулярно, от посторонних лиц и выглядят как вознаграждение — это уже доход.

Что налоговики считают доходом

Под налогообложение попадают:
– неофициальная зарплата, переведённая «в конверте»;
– плата за аренду квартиры, если арендодатель не декларирует доход;
– поступления от продажи товаров или оказания услуг, если человек не зарегистрирован как самозанятый;
– систематические переводы на карту от третьих лиц без объяснимой причины.

Что вызывает подозрение

Особое внимание налоговая уделяет крупным и регулярным поступлениям гражданам, у которых нет официальных доходов. В таких случаях инспекторы вправе запросить объяснения и доказательства того, что переводы не являются оплатой за услуги или товар.

Чтобы избежать проблем, лучше заранее подготовить подтверждения — расписку, договор дарения или иное документальное обоснование перевода. Это убережёт от доначислений и покажет налоговой, что деньги действительно были подарком, а не доходом, скрытым от налогообложения.

