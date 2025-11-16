Какие переводы на карту вызывают интерес у налоговой

Привет! Сейчас — продолжается горячая пора для бухгалтеров и владельцев бизнеса. Именно в это время решается, сколько денег останется у компании после сдачи деклараций. В нашем Telegram-канале «Коммерческая тайна» мы рассказываем, как лучше (и в рамках закона) оптимизировать НДС, избежать доначислений и ошибок в отчётности.
Подписка — это доступ к информации, которая помогает сохранять деньги, а не отдавать их.
Дар или доход — где граница
По закону, денежные и имущественные подарки от физических лиц не облагаются НДФЛ. Исключение — дарение недвижимости, транспорта, акций, долей или паев (п. 18.1 ст. 217 НК РФ). Все остальные переводы, не связанные с предпринимательской деятельностью, налогом не облагаются.
Как пояснили в УФНС по Ставропольскому краю, речь идет о бытовых переводах между близкими людьми: например, когда родители помогают детям, друзья возвращают долг или коллеги скидываются на подарок. Но если деньги поступают регулярно, от посторонних лиц и выглядят как вознаграждение — это уже доход.
Что налоговики считают доходом
Под налогообложение попадают:
– неофициальная зарплата, переведённая «в конверте»;
– плата за аренду квартиры, если арендодатель не декларирует доход;
– поступления от продажи товаров или оказания услуг, если человек не зарегистрирован как самозанятый;
– систематические переводы на карту от третьих лиц без объяснимой причины.
Что вызывает подозрение
Особое внимание налоговая уделяет крупным и регулярным поступлениям гражданам, у которых нет официальных доходов. В таких случаях инспекторы вправе запросить объяснения и доказательства того, что переводы не являются оплатой за услуги или товар.
Чтобы избежать проблем, лучше заранее подготовить подтверждения — расписку, договор дарения или иное документальное обоснование перевода. Это убережёт от доначислений и покажет налоговой, что деньги действительно были подарком, а не доходом, скрытым от налогообложения.
Начать дискуссию