«ОПОРА РОССИИ» предложила смягчить налоговую реформу

Эти предложения стали результатом обсуждения, проведенного после первого чтения, куда «ОПОРУ РОССИИ» и другие объединения предпринимателей пригласил сам Вячеслав Володин.

Бизнес-объединение направило в адрес Председателя Госдумы Вячеслава Володина пакет предложений по корректировке законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс, который готовится ко второму чтению.

Что уже известно

Второе чтение законопроекта назначено на 18 ноября. Часть инициатив бизнеса, по данным правительства, уже нашли отражение в проекте. Среди них:

— поэтапное снижение порога по УСН для уплаты НДС,

— сохранение льготы по НДС при реализации прав на собственные разработки для ИТ-компаний,

— мораторий на ответственность для субъектов МСП, впервые допустивших нарушение,

— и несколько других послаблений.

Три ключевых предложения «ОПОРЫ РОССИИ»

Смягчить не только порог, но и ставки НДС.

— при обороте 15–20 млн рублей — установить ставку 3% с 2027 года;

— при обороте 10–15 млн рублей — 1% с 2028 года. Плавное снижение порога по патенту.

Сейчас законопроект предусматривает снижение лимита с 60 до 10 млн рублей уже в 2026-м. Бизнес предлагает сделать это поэтапно:

— с 60 млн до 20 млн — в 2026 году,

— с 20 млн до 15 млн — в 2027 году,

— с 15 млн до 10 млн — в 2028 году. Расширить перечень расходов на УСН.

Сейчас он закрытый и значительно уже, чем на ОСН. С этой позицией согласен и Комитет Госдумы по бюджету и налогам, который уже указывал на необходимость привести перечень в соответствие с реальной структурой затрат малого бизнеса.

Почему это важно

Предложения «ОПОРЫ РОССИИ» направлены на смягчение перехода бизнеса к новым налоговым условиям и выравнивание нагрузки между малыми и средними компаниями.

В фокусе внимания — то, насколько парламент и правительство готовы услышать аргументы предпринимателей, для которых 2026 год может стать годом не роста, а борьбы за выживание. Буквально.