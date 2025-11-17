«ОПОРА РОССИИ» предложила смягчить налоговую реформу
Бизнес-объединение направило в адрес Председателя Госдумы Вячеслава Володина пакет предложений по корректировке законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс, который готовится ко второму чтению.
Что уже известно
Второе чтение законопроекта назначено на 18 ноября. Часть инициатив бизнеса, по данным правительства, уже нашли отражение в проекте. Среди них:
— поэтапное снижение порога по УСН для уплаты НДС,
— сохранение льготы по НДС при реализации прав на собственные разработки для ИТ-компаний,
— мораторий на ответственность для субъектов МСП, впервые допустивших нарушение,
— и несколько других послаблений.
Три ключевых предложения «ОПОРЫ РОССИИ»
Смягчить не только порог, но и ставки НДС.
— при обороте 15–20 млн рублей — установить ставку 3% с 2027 года;
— при обороте 10–15 млн рублей — 1% с 2028 года.
Плавное снижение порога по патенту.
Сейчас законопроект предусматривает снижение лимита с 60 до 10 млн рублей уже в 2026-м. Бизнес предлагает сделать это поэтапно:
— с 60 млн до 20 млн — в 2026 году,
— с 20 млн до 15 млн — в 2027 году,
— с 15 млн до 10 млн — в 2028 году.
Расширить перечень расходов на УСН.
Сейчас он закрытый и значительно уже, чем на ОСН. С этой позицией согласен и Комитет Госдумы по бюджету и налогам, который уже указывал на необходимость привести перечень в соответствие с реальной структурой затрат малого бизнеса.
Почему это важно
Предложения «ОПОРЫ РОССИИ» направлены на смягчение перехода бизнеса к новым налоговым условиям и выравнивание нагрузки между малыми и средними компаниями.
В фокусе внимания — то, насколько парламент и правительство готовы услышать аргументы предпринимателей, для которых 2026 год может стать годом не роста, а борьбы за выживание. Буквально.
