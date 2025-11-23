Привет! Декларации сдали — но работа не закончилась. Сейчас у ФНС начинается вторая волна: сверки, требования, уточнения. Именно в этот момент у бизнеса и появляются самые неприятные счета. В «Коммерческой тайне» каждый день разбираем, как пройти этот период без потерь: где налоговая ищет ошибки, как защитить вычеты и что делать, если пришёл запрос. Подписывайтесь — это тот случай, когда информация реально экономит деньги.
Порог по ПСН снижается до 10 млн ₽, а розничная торговля и грузоперевозки полностью исключаются из перечня видов деятельности, разрешённых для патента.
Для тысяч ИП это не просто смена налогового режима — это перелом всей финансовой модели, где фиксированный платёж заменяется системой с НДС, отчётностью и новыми рисками.
Резкое ограничение ПСН
С 2026 года индивидуальные предприниматели, чей годовой оборот превышает 10 млн ₽, теряют право работать на патенте. Патент также станет недоступен для розничной торговли и автомобильных грузоперевозок — двух массовых направлений малого бизнеса.
Многие называют эту реформу «точкой невозврата»: десятки тысяч предпринимателей окажутся вынуждены в кратчайшие сроки перейти на УСН или ОСН, осваивать НДС, учёт и налоговую отчётность.
Малый бизнес: «Это как сорвать человека с гор и бросить в мегаполис»
Для предпринимателей, привыкших к стабильным фиксированным выплатам, переход к сложной системе расчётов становится шоком. По их словам, работать на патенте было просто и предсказуемо, а теперь придётся перестраивать стратегию, изучать новое законодательство и вникать в термины, с которыми они раньше не сталкивались: УСН, ОСН, НДС.
Больше всего опасений вызывает именно НДС — контроль со стороны налоговой службы усилится, а ошибки в отчётности могут стоить дорого. Подорожание товаров и услуг неизбежно. Бизнес предупреждает: часть клиентов уйдёт, а значит, возрастут списания, вырастут издержки, и для выживания придётся сокращать персонал.
Многие признаются, что в случае падения рентабельности проще уйти в наём — получать фиксированную зарплату и не нести ответственность за ошибки и отчёты.
Сервисная сфера: «Без патента переменные расходы достигнут 90% оборота»
В сфере услуг удар по ПСН чувствуется особенно остро. Для компаний с высокой долей переменных расходов, где рентабельность и так минимальна, дополнительные 5–6% налоговой нагрузки превращают бизнес в убыточный.
Переход на УСН и НДС автоматически тянет за собой рост себестоимости. Чтобы остаться на плаву, предприниматели будут поднимать цены на 50–100%, сокращать персонал и закрывать часть точек. Это неизбежно приведёт к оттоку клиентов, а часть рынка уйдёт в серую зону — туда, где самозанятые не платят взносы и не ведут отчётность.
Общественное питание и розница: «Финансовая модель рассыпается»
Представители малого общепита и торговли признают: повышение налоговой нагрузки разрушает привычный баланс. Патент давал возможность удерживать низкие цены, инвестировать в развитие и выплачивать конкурентные зарплаты. Теперь налоговая нагрузка вырастает вдвое, чистая прибыль падает до 10–14%, а на фоне стагфляции и высокой ключевой ставки инвесторы теряют интерес.
Даже при сохранении освобождения от НДС для общепита участники рынка видят риск — у поставщиков продуктов и оборудования налог появится, а значит, увеличится стоимость закупок и расходы на бухгалтерию.
Торговля в регионах: «Повышать цены нельзя, клиентов и так не хватает»
Региональный малый бизнес оценивает реформу как критическую. Розничные точки с оборотом до 20 млн ₽ уже работают на грани из-за инфляции и конкуренции с сетями. Введение НДС и отказ от патента приведут к росту себестоимости, но поднять цены — невозможно.
Часть предпринимателей прогнозирует закрытие торговых точек. Другие говорят прямо: в нынешних условиях выгоднее стать наёмным сотрудником, чем нести нагрузку за персонал, логистику и бухгалтерию.
Мнение экспертов: «Главное — не паниковать, а считать»
Бухгалтерские и консалтинговые компании оценивают: изменения по ПСН затронут около 20% малого бизнеса. Среди них — половина предприятий розничной торговли, несколько процентов перевозчиков и значительная доля ИП с оборотом свыше 10 млн ₽.
По прогнозам, половина предпринимателей поднимет цены, часть перейдёт на другие системы, а небольшая доля — закроется. Эксперты советуют действовать без паники: анализировать финансовую модель, сравнивать налоговые режимы, консультироваться с профессионалами и рассмотреть переход на АУСН, если вид деятельности позволяет.
Итог
Снижение лимита по патенту и исключение целых отраслей — это не просто корректировка, а фактическое переформатирование малого бизнеса. Для предпринимателей это значит одно: прежняя простота уходит, начинается новая эра налогового администрирования, где придётся считать, доказывать и выстраивать бухгалтерию по всем правилам.
Для одних это стимул перестроиться и искать гибкие модели. Для других — последняя точка перед решением закрыть бизнес и уйти в наём.
