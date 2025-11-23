Премиум по 9 900 в ДБ 20.11 Моб
Коммерческая Тайна
ПСН

«Проще уйти в наем»: как отмена патентов ударит по бизнесу

С 2026 года предприниматели столкнутся с самой жесткой реформой патентной системы за все время ее существования.

Порог по ПСН снижается до 10 млн ₽, а розничная торговля и грузоперевозки полностью исключаются из перечня видов деятельности, разрешённых для патента.
Для тысяч ИП это не просто смена налогового режима — это перелом всей финансовой модели, где фиксированный платёж заменяется системой с НДС, отчётностью и новыми рисками.

Резкое ограничение ПСН

С 2026 года индивидуальные предприниматели, чей годовой оборот превышает 10 млн ₽, теряют право работать на патенте. Патент также станет недоступен для розничной торговли и автомобильных грузоперевозок — двух массовых направлений малого бизнеса.

Многие называют эту реформу «точкой невозврата»: десятки тысяч предпринимателей окажутся вынуждены в кратчайшие сроки перейти на УСН или ОСН, осваивать НДС, учёт и налоговую отчётность.

Малый бизнес: «Это как сорвать человека с гор и бросить в мегаполис»

Для предпринимателей, привыкших к стабильным фиксированным выплатам, переход к сложной системе расчётов становится шоком. По их словам, работать на патенте было просто и предсказуемо, а теперь придётся перестраивать стратегию, изучать новое законодательство и вникать в термины, с которыми они раньше не сталкивались: УСН, ОСН, НДС.

Больше всего опасений вызывает именно НДС — контроль со стороны налоговой службы усилится, а ошибки в отчётности могут стоить дорого. Подорожание товаров и услуг неизбежно. Бизнес предупреждает: часть клиентов уйдёт, а значит, возрастут списания, вырастут издержки, и для выживания придётся сокращать персонал.

Многие признаются, что в случае падения рентабельности проще уйти в наём — получать фиксированную зарплату и не нести ответственность за ошибки и отчёты.

Сервисная сфера: «Без патента переменные расходы достигнут 90% оборота»

В сфере услуг удар по ПСН чувствуется особенно остро. Для компаний с высокой долей переменных расходов, где рентабельность и так минимальна, дополнительные 5–6% налоговой нагрузки превращают бизнес в убыточный.

Переход на УСН и НДС автоматически тянет за собой рост себестоимости. Чтобы остаться на плаву, предприниматели будут поднимать цены на 50–100%, сокращать персонал и закрывать часть точек. Это неизбежно приведёт к оттоку клиентов, а часть рынка уйдёт в серую зону — туда, где самозанятые не платят взносы и не ведут отчётность.

Общественное питание и розница: «Финансовая модель рассыпается»

Представители малого общепита и торговли признают: повышение налоговой нагрузки разрушает привычный баланс. Патент давал возможность удерживать низкие цены, инвестировать в развитие и выплачивать конкурентные зарплаты. Теперь налоговая нагрузка вырастает вдвое, чистая прибыль падает до 10–14%, а на фоне стагфляции и высокой ключевой ставки инвесторы теряют интерес.

Даже при сохранении освобождения от НДС для общепита участники рынка видят риск — у поставщиков продуктов и оборудования налог появится, а значит, увеличится стоимость закупок и расходы на бухгалтерию.

Торговля в регионах: «Повышать цены нельзя, клиентов и так не хватает»

Региональный малый бизнес оценивает реформу как критическую. Розничные точки с оборотом до 20 млн ₽ уже работают на грани из-за инфляции и конкуренции с сетями. Введение НДС и отказ от патента приведут к росту себестоимости, но поднять цены — невозможно.

Часть предпринимателей прогнозирует закрытие торговых точек. Другие говорят прямо: в нынешних условиях выгоднее стать наёмным сотрудником, чем нести нагрузку за персонал, логистику и бухгалтерию.

Мнение экспертов: «Главное — не паниковать, а считать»

Бухгалтерские и консалтинговые компании оценивают: изменения по ПСН затронут около 20% малого бизнеса. Среди них — половина предприятий розничной торговли, несколько процентов перевозчиков и значительная доля ИП с оборотом свыше 10 млн ₽.

По прогнозам, половина предпринимателей поднимет цены, часть перейдёт на другие системы, а небольшая доля — закроется. Эксперты советуют действовать без паники: анализировать финансовую модель, сравнивать налоговые режимы, консультироваться с профессионалами и рассмотреть переход на АУСН, если вид деятельности позволяет.

Итог

Снижение лимита по патенту и исключение целых отраслей — это не просто корректировка, а фактическое переформатирование малого бизнеса. Для предпринимателей это значит одно: прежняя простота уходит, начинается новая эра налогового администрирования, где придётся считать, доказывать и выстраивать бухгалтерию по всем правилам.

Для одних это стимул перестроиться и искать гибкие модели. Для других — последняя точка перед решением закрыть бизнес и уйти в наём.

