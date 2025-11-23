Малый бизнес: «Это как сорвать человека с гор и бросить в мегаполис»

Для предпринимателей, привыкших к стабильным фиксированным выплатам, переход к сложной системе расчётов становится шоком. По их словам, работать на патенте было просто и предсказуемо, а теперь придётся перестраивать стратегию, изучать новое законодательство и вникать в термины, с которыми они раньше не сталкивались: УСН, ОСН, НДС.

Больше всего опасений вызывает именно НДС — контроль со стороны налоговой службы усилится, а ошибки в отчётности могут стоить дорого. Подорожание товаров и услуг неизбежно. Бизнес предупреждает: часть клиентов уйдёт, а значит, возрастут списания, вырастут издержки, и для выживания придётся сокращать персонал.

Многие признаются, что в случае падения рентабельности проще уйти в наём — получать фиксированную зарплату и не нести ответственность за ошибки и отчёты.