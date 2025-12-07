УСН «доходы минус расходы»: самый серьезный пересмотр режима за последние годы

18 ноября Госдума приняла во втором чтении поправку Минфина, меняющую логику работы УСН «доходы минус расходы». То, что долгие годы оставалось жёстко зафиксированным в законе — строгий закрытый перечень из 44 видов расходов, — теперь перестаёт быть ограничением.

Система, которая всё это время заставляла бизнес подгонять реальные траты под формальные формулировки, получает новый контур: к перечню добавляется пункт «иные расходы». Фактически — перечень становится открытым.

Закрытый перечень расходов — больше не догма

На сегодня п. 1 ст. 346.16 НК содержит детализированный список: от основных средств и нематериальных активов до исключительных прав и затрат на научные исследования.

Все расходы допускаются только при двух условиях:

— их экономическая обоснованность доказана;

— они подтверждены документально.

Эта конструкция и была главной проблемой: бизнес развивался, модели расходов усложнялись, а перечень оставался прежним.

И теперь его ломают — аккуратно, но принципиально.

Как появилась поправка

Инициатором выступило бизнес-объединение «Опора России». 10 ноября президент организации Александр Калинин направил письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину — и Минфин включил предложение во вторую редакцию законопроекта.

Дополнительно комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал расширить перечень, ссылаясь на ещё одно обстоятельство: с 2025 года порог доходов по УСН увеличен до 450 млн рублей, и на режим массово переходят более крупные компании.

Именно они объективно сталкиваются с расходами, которые не помещаются в старый формальный список.

Открытый перечень — попытка подогнать налоговую реальность под экономическую.

Контекст: повышение НДС и компенсационные меры

Корректировка расходов — часть пакета изменений, призванного сгладить удар от увеличения налоговой нагрузки.

Одновременно вводятся:

— поэтапное снижение лимитов для освобождения от НДС:

2026 год — 20 млн руб.;

2027 год — 15 млн руб.;

2028 год — 10 млн руб.;

— сохранение ПСН для сельских и удалённых территорий в рознице и грузоперевозках;

— продление НДС-льгот для IT-компаний при реализации прав на собственные разработки.

Все эти меры складывают общую картину: государство поднимает планку обязательств (и прежде всего — НДС), но вынуждено смягчать конструкцию через расширение инструментария УСН.

Что это меняет для бизнеса

Изменение фундаментальное: компания впервые сможет признавать расходы, которые до сих пор выпадали из конструкции УСН просто потому, что не были поименованы в списке.

Система «доходы минус расходы» становится гибче и ближе к логике главы 25 НК — но при сохранении всех прежних требований: экономическая обоснованность + документальное подтверждение.

Для бизнеса это означает одно: реальный расход наконец может стать налоговым.

Ждать осталось недолго. Если закон успеет пройти Совет Федерации и подпись президента до 1 декабря, все изменения вступят в силу уже с 1 января 2026 года.