НДС 22%: как считать налог после повышения ставки и не запутаться в переходном периоде

Вопрос о том, как считать НДС 22 процента после вступления в силу законопроекта об увеличении ставки, — это не про простую замену «20» на «22» в формуле. Ошибиться здесь значит либо недоплатить (и попасть под доначисления с пенями), либо переплатить и съесть собственную маржу.

Особенно внимательно придется работать в стыке 2025 и 2026 годов, когда отгрузка и оплата могут «разъехаться» по периодам, а налоговая база определяется не по интуиции, а по жестким правилам НК РФ. Ниже — разбор того, по какой ставке считать налог в разных сценариях и как выглядит расчет НДС 22% в обычной ситуации и на переходе.

Как считать НДС 22 процента с 1 января 2026 года

Базовая логика расчета НДС не меняется. Меняется только цифра ставки.

Если НДС не включен в цену, налог начисляется «сверху» на стоимость товара (работ, услуг) без НДС. Формула остается прежней, меняется только ставка:

НДС = Ц × 22%

где Ц — цена без НДС.

Если НДС уже включен в цену, используется расчетная ставка. С 1 января 2026 года она будет равна:

22 / 122

То есть из общей суммы, «включающей НДС», долю налога выделяют умножением на 22/122.

Чтобы зафиксировать механику, разберем на простом примере.

Если 1 кг продукции без НДС стоит 250 рублей, НДС по ставке 22% составит:

250 × 22% = 55 рублей.

Общая стоимость 1 кг с НДС: 250 + 55 = 305 рублей.

Если 1 кг продукции с НДС стоит 305 рублей, то НДС выделяется так:

305 × 22 / 122 = 55 рублей.

Цена 1 кг без НДС — те же 250 рублей (305 – 55).

Это и есть базовая математика работы со ставкой 22%. Отдельно имеет смысл проработать организацию перехода на новую ставку и последствия ее повышения — это уже вопрос не только расчета, но и ценообразования, договорной базы и договоренностей с контрагентами.

НДС 22 процента в переходный период: ключевой принцип

Отдельного «льготного» переходного периода для применения новой ставки не предусмотрено. Это означает, что НДС по ставке 22% должен рассчитываться с 1 января 2026 года, вне зависимости от того, когда был заключен договор и когда вносилась оплата — по старым или новым ценам.

Ориентир только один — момент определения налоговой базы. Налоговый кодекс (п. 1 ст. 167 НК РФ) закрепляет правило: базой для расчета НДС считается более ранняя из двух дат:

день отгрузки (реализации) товаров, работ, услуг;

день получения предварительной оплаты (включая частичные авансы).

Если аванс получен в 2025 году, продавец начисляет НДС по ставке 20/120. При последующей отгрузке в 2026 году применяется уже ставка 22%, но к вычету берется налог с аванса, рассчитанный по ставке 20/120.

Дальше все упирается в комбинации «аванс — отгрузка — доплата» между 2025 и 2026 годами. Ниже — разбор типовых сценариев.

Реализация в 2025 году, оплата — в 2026-м: по какой ставке считать НДС

Если реализация (отгрузка товаров, выполнение работ, оказание услуг) запланирована на 2025 год, а оплата ожидается в 2026-м, налоговая база определяется на дату реализации. В этом случае поставщик:

рассчитывает НДС по ставке 20/120 ;

покупатель принимает к вычету НДС по той же ставке 20/120.

Момент фактической оплаты (даже если он приходится уже на 2026 год) на размер налоговой базы не влияет, перерасчет под новую ставку не производится.

Именно поэтому для участников сделки выгодно успеть оформить продажу до конца текущего года: увеличение ставки НДС с 2026 года в таком сценарии не затрагивает налоговые обязательства по этой операции.

Аванс в 2025 году, отгрузка в 2026-м: как считать НДС 20/120 и 22/122

Если авансовый платеж поступает в 2025 году, а отгрузка планируется на 2026-й, налоговую базу придется определять дважды:

На дату получения аванса.

При получении 100% предоплаты или ее части продавец начисляет НДС по ставке 20/120. Этот НДС с аванса впоследствии будет принят к вычету при реализации. На дату реализации.

На момент отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) расчет НДС ведется уже по новой ставке — 22/122.

Из этой конструкции следует очевидный вывод: налоговая нагрузка для поставщика увеличивается. Разницу между НДС по старой и новой ставке нужно где-то компенсировать. Возможны два варианта:

за счет уменьшения собственной прибыли по договору;

за счет покупателя — через согласование увеличения цены.

Во втором случае с контрагентом заключают дополнительное соглашение об увеличении суммы основного договора на разницу ставки НДС. Альтернативный путь — расторгнуть ранее заключенные договоры и оформить новые уже с учетом обновленной ставки и стоимости.

Важный нюанс: если в договоре изначально прописано, что «НДС применяется по ставке, установленной законодательством», заключать дополнительные соглашения из-за самой смены ставки не требуется — условия по НДС автоматически подстраиваются под новую норму.

Доплата разницы НДС: как оформить счет-фактуру

Когда поставщик и покупатель согласовали увеличение стоимости контракта в связи с ростом ставки НДС, и покупатель перечислил доплату в размере 2%, налоговая квалификация этой суммы зависит от даты платежа.

Если доплата произведена до 1 января 2026 года , ее рассматривают как увеличение авансового платежа. В этом случае:

– НДС рассчитывается по ставке 20/120 ;

– поставщик выставляет счет-фактуру на аванс либо корректирует уже оформленный авансовый счет-фактуру, включив в него доплаченную разницу.

Если доплата поступила после 1 января 2026 года, она трактуется как доплата именно налога, а не общей стоимости товара (работ, услуг). В таком сценарии необходимо:

– оформить корректировочный счет-фактуру с учетом разницы НДС 2%;

– на дату отгрузки рассчитать НДС 22% от суммы реализации, исходя из новой ставки;

– принять к вычету НДС с аванса уже по ставке 22% на основании корректировочного счета-фактуры.

Таким образом, момент доплаты определяет, какой документ оборота по НДС используется и по какой логике идет привязка вычетов к авансам и реализации.

Возврат товара в 2026 году: как правильно учесть НДС 22%

Отдельная чувствительная тема — возврат товара после повышения ставки. Если с 1 января 2026 года покупатель возвращает поставщику всю партию либо ее часть, независимо от того, успели ли товары быть оприходованы, поставщик оформляет счет-фактуру на сумму возвращенных позиций.

При этом для покупателя — плательщика НДС — принципиальный момент выглядит так: при возврате качественного товара в 2026 году, приобретенного в 2025 году или ранее, ему не нужно доплачивать в бюджет дополнительные 2% за счет собственных средств. Возврат осуществляется по первоначальной цене приобретения, и обязанность «донести» до бюджета разницу из-за роста ставки не возникает.

Итоги: что важно помнить при расчете НДС 22%

С 1 января 2026 года ставка НДС в России повышается до 22%, но механика расчета налога остается прежней. В обычных ситуациях все сводится к правильному применению ставки «сверху» (22%) или расчетной ставки 22/122.

Главная зона риска — не в формуле, а в определении налоговой базы в переходном периоде 2025–2026 годов. Налог нужно считать по той ставке, которая действует на дату возникновения базы, а не на дату подписания договора или согласования цены. Это означает:

новая ставка применяется с 1 января 2026 года;

предоплаты и отгрузки, пришедшиеся на разные годы, требуют внимательного разнесения НДС по ставкам 20/120 и 22/122;

доплаты, дополнительные соглашения и возвраты нужно оформлять так, чтобы не возникало «лишних» 2% за счет бизнеса.

Чем аккуратнее будет выстроена работа с договорами, авансами, отгрузками и корректировочными документами на стыке 2025 и 2026 годов, тем меньше шансов, что повышение ставки НДС обернется для компании необязательными потерями.