НДС для упрощенцев: особые случаи, которые нужно учитывать

С 1 января 2026 года те, кто работал на УСН и жил в комфортном мире без НДС, становятся плательщиками налога. Вместе с этим появляется обязанность, от которой никуда не уйти, — вести раздельный учет НДС. И это совсем не формальность, а отдельная система, требующая внимания, дисциплины и понимания логики налогового закона.

Что такое раздельный учет НДС

Раздельный учет нужен там, где деятельность компании делится на две параллельные реальности: операции, облагаемые НДС, и операции, от этого налога освобожденные. Классический пример: компания продает услуги с НДС, но проценты по займам получает без НДС. Или часть основной деятельности попадает под освобождение по статье 149 НК РФ. В этой конструкции входной НДС нельзя учитывать «под одну гребенку» — приходится распределять его пропорционально тому, где именно он был использован.

В этот момент стоит вспомнить судебную практику, которую многие когда-то пропустили просто потому, что не считали себя плательщиками НДС. Решения, прошедшие тогда мимо внимания, сейчас становятся рабочими инструментами, определяющими логику ведения учета в новых условиях.

Почему раздельный учет НДС — это сложно

Вести такой учет действительно труднее, чем обходиться без него. И было бы прекрасно, если бы НДС можно было исключить из жизни упрощенцев полностью. Но это правило появилось не случайно — бизнес сам просил более гибкие механизмы учета в сложных случаях. Теперь они есть, и ими нужно пользоваться. Это требует внимательности, но дает возможность действовать в рамках закона без лишних рисков.

Ключевое правило: порог 5%

Главный ориентир, определяющий весь порядок, — доля расходов на деятельность, освобожденную от НДС. Если эти расходы за квартал занимают не более 5% от общего объема производственных расходов, компания получает право не вести раздельный учет. Весь входной НДС, предъявленный продавцами, в этом случае принимается к вычету полностью.

Это единственное исключение, позволяющее облегчить жизнь. Но если доля расходов выше 5%, действует стандартная схема: организация обязана рассчитать пропорцию, определить, какая часть приобретенных товаров, работ, услуг или имущественных прав используется в операциях, облагаемых НДС, и только эту часть входного НДС принять к вычету. Остальное — включить в стоимость.

Иного механизма распределения законом не предусмотрено. Нет альтернативных формул, гибких подходов или особых вариантов для УСН — действует только точная пропорция и правило 5%.

Итог

Для упрощенцев 2026 год становится точкой, где НДС перестает быть чужим налогом. Раздельный учет — это не просто новый график в Excel, а обязанность, в которой нет места догадкам или компромиссам. Внимательность к структуре расходов, понимание судебных подходов, умение соблюдать пропорции и использовать правило 5% — основа безопасной работы в новых условиях.

Это не станет проще. Но станет привычным — как только выстроится система, которая позволит вести деятельность без риска для вычетов и без конфликтов с налоговой.