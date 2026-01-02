НДС 22%: обновлять придется не только кассу, но и весь учет

С 1 января 2026 года в России начинает действовать повышенная ставка НДС - 22% вместо прежних 20%. В связи с этим индивидуальные предприниматели и компании, использующие контрольно-кассовую технику, обязаны привести кассовое оборудование в соответствие с новыми требованиями. Об этом напомнило региональное управление ФНС.

Новая ставка - обязательный реквизит чека

Ставка НДС относится к числу обязательных реквизитов кассового чека. С 1 января 2026 года при формировании чеков и отражении реквизитов необходимо руководствоваться форматами фискальных документов, утвержденными приказом ФНС от 08.12.2025 № ЕД-7-20/1050@.

Налоговики подчеркивают: как только производители ККТ выпустят соответствующие доработки, пользователи обязаны установить обновленное программное обеспечение, обеспечивающее корректное отображение ставки НДС 22% в чеках с начала 2026 года.

Проблема шире, чем прошивка кассы

При этом изменения затрагивают не только кассовое ПО. В ряде случаев переход на новую ставку требует обновления внутренних учетных систем компаний и ИП. И именно здесь возникает основной риск.

Возможна ситуация, при которой пользователь ККТ по независящим от него причинам продолжает работать на кассе без обновленного программного обеспечения. Формально это может привести к нарушениям, за которые предусмотрена административная ответственность.

Позиция ФНС: вина имеет значение

ФНС отдельно обращает внимание на нормы КоАП. В соответствии с частями 1 и 4 статьи 1.5 КоАП РФ лицо может быть привлечено к административной ответственности только при наличии установленной вины. Все неустранимые сомнения в виновности привлекаемого лица подлежат толкованию в его пользу.

Исходя из этого, налоговые органы заявляют: в первом квартале 2026 года контрольные мероприятия по ККТ будут смещены в сторону информирования.

Первый квартал 2026 года - период разъяснений

В начале 2026 года налоговики намерены сосредоточиться на разъяснении вступивших в силу изменений по ставке НДС и на необходимости формирования налоговой отчетности с применением действующей ставки 22%.

Речь идет именно о разъяснительной работе, а не о карательных мерах, подчеркивают в УФНС.