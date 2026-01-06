Ошибки в налоговых платежках: где бизнес теряет время и деньги

Какие ошибки налогоплательщики совершают чаще всего и почему из-за них возникают задолженности, которых фактически не должно быть.

ЕНП: единые правила - единая ответственность

С 1 января 2023 года все налоги перечисляются в формате единого налогового платежа. Это означает, что корректность платежного документа напрямую влияет на то, как и когда сумма отразится на едином налоговом счете.

Чтобы налоговые поступления были учтены правильно и без задержек, платежные документы должны быть заполнены строго по установленным правилам, с указанием всех обязательных реквизитов.

Ключевой реквизит: поле 104

Реквизит «104» в платежном документе всегда заполняется КБК, предназначенным именно для перечисления ЕНП:

182 01 06 12 01 01 0000 510

Все налоговые платежи перечисляются по единым реквизитам. Меняются только:

- ИНН лица, обязанного уплатить налог (поле 60);

- наименование плательщика;

- сумма, подлежащая уплате в бюджет.

Изменения в реквизитах с конца 2025 года

С 27 октября 2025 года изменены реквизиты платежных документов по налогам, сборам и иным платежам, администрируемым налоговыми органами.

Изменилось наименование подразделения Банка России, осуществляющего расчетно-кассовое обслуживание. В поле «Банк получателя» теперь необходимо указывать:

ОКЦ № 7 ГУ Банка России по ЦФО

Кроме того, с 5 декабря 2025 года изменился КПП получателя - 770701001. Все остальные реквизиты остались без изменений.

Типовые ошибки, которые допускают налогоплательщики

При заполнении платежных документов чаще всего встречаются следующие нарушения:

- указан ИНН получателя, отличный от 7727406020 (в платежках фигурируют ИНН УФНС, СФР, банков или реорганизованных инспекций);

- указан КБК конкретного налога, входящего в состав ЕНС;

- допущены ошибки в номере счета получателя территориального органа Федерального казначейства.

Каждая из этих ошибок приводит к задержке передачи информации о платеже и его несвоевременному отражению на ЕНС. Формально образуется задолженность, что влечет риск необоснованных мер взыскания либо задержек с их отменой.

Конец месяца и года: зона повышенного внимания

Отдельно было подчеркнуто, что особого контроля требует ситуация на конец отчетного месяца и года при формировании положительного сальдо ЕНС. Это критично для организаций - получателей бюджетных средств, а также для бюджетных и автономных учреждений.

Позиция Минфина по закрытию 2025 года

В письме от 01.12.2025 № 02-06-06/116334 Минфин разъяснил порядок завершения финансового года в части налоговых обязательств и сверки расчетов по ЕНС.

Налоговые обязательства, обеспеченные финансированием за счет лимитов и субсидий 2025 года, должны быть исполнены именно в 2025 году. При этом обязательно представляется уведомление об исчислении сумм налогов по форме КНД 1110355.

Что необходимо сделать до 30 декабря

Положительное сальдо ЕНС подлежит урегулированию с распределением всех денежных средств по соответствующим бюджетам не позднее 30.12.2025.

Отклонения, требующие дополнительной сверки, отражаются:

- в справке о принадлежности сумм ЕНП;

- в справке о сальдо ЕНС;

- в данных по операциям ЕНС.