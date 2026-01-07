Что меняется в налогах и сборах для бизнеса с 2026 года

С 2026 года вступает в силу целый блок изменений, которые затрагивают НДС, УСН, страховые взносы и отдельные специальные налоги. В статье все ключевые положения.

НДС: ставка выше, плательщиков больше

Общая ставка НДС увеличивается на 2 процентных пункта и составит 22 процента вместо 20. При этом для отдельных социально значимых товаров сохраняется льготная ставка 10 процентов.

Одновременно расширяется круг плательщиков НДС за счет снижения порога доходов.

Порог доходов для уплаты НДС

Порог дохода, при превышении которого компании и ИП обязаны исчислять и платить НДС, начинает поэтапно снижаться:

2026 год - 20 млн рублей

2027 год - 15 млн рублей

2028 год - 10 млн рублей

Снижение происходит на 5 млн рублей в год.

Пониженные ставки и право отказаться от них

Субъекты малого и среднего предпринимательства получают право отказаться от применения пониженной ставки НДС до истечения установленного законом трехлетнего срока.

Мораторий на ответственность

Вводится мораторий на привлечение к ответственности бизнеса, который впервые допустит нарушение при уплате налога по новым правилам.

Расширение состава расходов для УСН

Для УСН доходы минус расходы расширяется перечень учитываемых затрат. Бизнес сможет включать в расходы позиции, которые ранее прямо не были предусмотрены Налоговым кодексом.

В частности, допускается учет:

представительских расходов

пеней и штрафов, уплаченных в бюджет и внебюджетные фонды

таможенных пошлин

Страховые взносы: новые тарифы и отрасли

Для ряда отраслей вводятся общие тарифы страховых взносов:

30 процентов до достижения предельной базы

15 процентов после ее достижения

Одновременно расширен перечень отраслей, которые вправе применять пониженные тарифы. В него включены, в том числе, растениеводство, животноводство и производство пищевых продуктов.

Федеральный инвестиционный вычет

Федеральный инвестиционный вычет сможет применять любое лицо, входящее в одну группу с налогоплательщиком, осуществляющим капитальные вложения. Отрасль деятельности компании при этом значения не имеет.

Налог на игорный бизнес для букмекеров

Для букмекерских контор устанавливается единый порядок расчета налога на игорный бизнес. Налог уплачивается с разницы между принятыми ставками и выплаченными выигрышами по ставке 7 процентов.

Дополнительно букмекерские конторы переходят на уплату стандартного налога на прибыль по ставке 25 процентов.