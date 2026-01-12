‼️ НДС 22% уже в счетах. Почему подорожание будет не на 2%, а кратно больше

Яндекс уже выставляет счета с новой ставкой НДС 22%. Если кажется, что лично вас это почти не заденет и речь всего лишь о плюс двух процентах, это опасное заблуждение. Фактический эффект будет значительно выше. Не на уровне арифметики, а на уровне цепочки.

2026 год станет самым тяжелым за последнее десятилетие. Налоговая реформа затронет всех нас: ставки уже выросли, требования ужесточили, штрафы будут чаще. В нашем Telegram-канале «Коммерческая тайна» без выходных разбираем, как защитить бизнес, как не отдать свои деньги. ⚡️ Переходите в Telegram: https://t.me/+CxtmaEctOfEyMGFi

Возьмем простой и наглядный пример. Ресторан.

Рекламный бюджет дорожает на 2%.

Логистика дорожает на 2%.

Вывоз мусора дорожает на 2%.

Аренда помещения дорожает на 2%.

Поставщики продуктов закладывают плюс 2%.

Прачечная закладывает плюс 2%.

И это только прямые расходы. Дополнительно НДС появляется у тех, кто раньше его не платил из за порога по доходам. Раньше это были 60 млн рублей в год, теперь 20 млн. Даже при пониженных ставках добавляется 5 или 7 процентов. В результате налог начинает присутствовать там, где его раньше просто не было.

Дальше начинает работать эффект накопления. Процент накладывается на процент. Издержки растут не в одной строке, а сразу по всей цепочке. Именно так и формируется общее подорожание в диапазоне 20–30%, о котором сейчас говорят. Не одномоментно и не формально, а через совокупность решений всех участников рынка.

При этом рост цен происходит не только из за НДС. Даже без учета налога бизнес вынужден пересматривать прайсы, потому что дорожает все вокруг. НДС лишь ускоряет и усиливает этот процесс.

Иллюзия в том, что речь идет о плюс двух процентах. Реальность в том, что речь идет о системном росте себестоимости, который в итоге всегда оказывается в цене для конечного клиента.