НДС и УСН с января 2026 года: когда возникает обязанность и какие ставки применять

Что разъяснено в методических рекомендациях
В материалах даны подробные пояснения по новым правилам применения УСН, а также разъяснения по следующим вопросам:
расчет НДС по длящимся договорам, заключенным до 1 января 2026 года;
сроки и порядок представления деклараций;
восстановление входного НДС и порядок заявления вычетов по этому налогу;
и иные сопутствующие вопросы.
Когда УСН становится плательщиком НДС
С 1 января 2026 года организации и индивидуальные предприниматели на УСН, чьи доходы за 2025 год превышают 20 млн рублей, признаются плательщиками НДС.
Если доход ниже установленного порога, освобождение от НДС предоставляется автоматически.
Когда освобождение не применяется
От обложения НДС не освобождаются операции, если плательщик УСН:
является налоговым агентом по НДС;
обязан уплатить НДС при ввозе товаров из-за рубежа.
Какие ставки НДС можно применять
Плательщик УСН, который обязан платить НДС с 1 января 2026 года, вправе выбрать:
общеустановленные ставки НДС 22, 10 или 0 процентов;
либо одну из специальных ставок НДС 5 или 7 процентов.
Применение ставок 5 и 7 процентов зависит от размера годового дохода в 2026 году:
от 60 млн рублей до 272,5 млн рублей;
от 272,5 млн рублей до 490,5 млн рублей соответственно.
Индексация порогов по УСН
С 2026 года пороговые значения для применения УСН индексируются на коэффициент дефлятор. Для 2026 года он установлен в размере 1,090.
Дополнительные налоговые разъяснения
В материалах также представлены разъяснения по изменениям НДФЛ, в том числе в части:
введения новых норм;
поддержки семей с детьми;
совершенствования системы налоговых вычетов;
налогообложения доходов иностранных агентов.
Отдельно даны комментарии по ставкам НДС, акцизам, НДПИ, налогу на прибыль организаций, имущественным налогам и страховым взносам.
Также приведены актуальные разъяснения по налогу на игорный бизнес, туристическому налогу, вопросам урегулирования задолженности, учета налогоплательщиков и контрольной работе.
Ссылка на pdf файл методички в официальном канале ФНС: https://t.me/nalog_gov_ru/2671
