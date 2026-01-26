Как менять цену по длящимся договорам, когда НДС переписали уже после сделки
КС признал: норма п. 1 ст. 168 НК РФ нарушает баланс интересов сторон, если покупатель не является плательщиком НДС и не может компенсировать налог увеличением цены. Проблема возникла не в теории, а в конкретном споре - и спор оказался показательным.
Как возник конфликт: договор есть, НДС нет… а потом появляется
Ситуация родилась на рынке ПО.
Условия на момент заключения договора:
трехлетний сублицензионный договор на использование иностранного программного обеспечения;
операции по передаче прав на такое ПО не облагались НДС;
цена в договоре закреплена без учета НДС.
Иначе говоря, стороны фиксировали цену на основании действующей налоговой конструкции. Но конструкция изменилась.
Дальнейшие изменения законодательства:
права на иностранное ПО, не включенное в реестр российских программ, стали облагаться НДС;
у поставщика появляется новая обязанность: платить налог с операций, которые ранее налогом не облагались.
Действия поставщика: попытка переложить налоговый рост
Поставщик увеличил стоимость ежегодного вознаграждения на 20%, включив НДС в цену. Мотивация очевидна: налог возник, а договорная цена его не учитывает.
Покупатель же оказался в иной позиции - вычета по НДС у него нет, налог «повисает» как чистый расход.
Судебная дуга: от ВС к Конституционному суду
Верховный Суд РФ поддержал поставщика и взыскал с покупателя сумму НДС сверх договорной цены.
Покупатель пошел дальше - в Конституционный суд. Аргумент был простым и давно назревшим: принуждение платить НДС сверх согласованной цены при отсутствии права на вычет нарушает баланс интересов и сдвигает риски на слабую сторону.
Позиция КС: нормы неконституционны, пробелы - критические
КС признал неконституционными положения:
Причина - отсутствие механизмов, позволяющих:
изменить цену длящегося договора,
или расторгнуть его,
когда налоговое законодательство меняется уже после заключения сделки.
В этой конструкции:
у поставщика возникает обязанность платить НДС, которого не было;
у покупателя - обязанность оплачивать возросшее вознаграждение, хотя его право на вычет отсутствует.
КС назвал такой перекос несправедливым и нарушающим конституционные гарантии.
Временный алгоритм от КС: как жить, пока законодатели «чинят» норму
Пробел должен устранить парламент, но время идет - контракты исполняются прямо сейчас. Поэтому КС дал временные правила.
1. Общее правило: цена может быть повышена, но не полностью
Если исполнение договора приводит к имущественным потерям поставщика, он вправе обратиться в суд с требованием увеличить цену - в пределах половины суммы НДС, приходящейся на соответствующую операцию.
Не более.
2. Исключение: физлица вне предпринимательства
Если покупатель - физическое лицо, не ведущее бизнес, цена не меняется. Для потребителя повышение стоимости недопустимо.
3. Государственные закупки - по спецправилам
Рост цены по контрактам для гос- и муниципальных нужд решается через законодательство о контрактной системе. Там своя логика и свои ограничения.
Что это меняет для рынка
Решение КС - это баланс: не дать поставщику уйти в убыток и одновременно защитить покупателя, который не может компенсировать налог через вычет.
В условиях налоговой реформы-2026 ситуация может стать массовой: льготы ушли, ставки выросли, освобождения исчезли, и тысячи компаний окажутся в аналогичном конфликте интересов.
