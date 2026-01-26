Как менять цену по длящимся договорам, когда НДС переписали уже после сделки

Решение КС от 25.11.2025 № 41-П - это не просто юридическая формальность. Это точка, которая закрывает давний нормативный провал: что делать со сделками, в которых изначально не было НДС, но закон внезапно сделал поставщика плательщиком? Кто должен покрывать налоговый разрыв, если договор длится годами, а покупатель не имеет права на вычет?

КС признал: норма п. 1 ст. 168 НК РФ нарушает баланс интересов сторон, если покупатель не является плательщиком НДС и не может компенсировать налог увеличением цены. Проблема возникла не в теории, а в конкретном споре - и спор оказался показательным.

Как возник конфликт: договор есть, НДС нет… а потом появляется

Ситуация родилась на рынке ПО.

Условия на момент заключения договора:

трехлетний сублицензионный договор на использование иностранного программного обеспечения;

операции по передаче прав на такое ПО не облагались НДС ;

цена в договоре закреплена без учета НДС.

Иначе говоря, стороны фиксировали цену на основании действующей налоговой конструкции. Но конструкция изменилась.

Дальнейшие изменения законодательства:

права на иностранное ПО, не включенное в реестр российских программ, стали облагаться НДС;

у поставщика появляется новая обязанность: платить налог с операций, которые ранее налогом не облагались.

Действия поставщика: попытка переложить налоговый рост

Поставщик увеличил стоимость ежегодного вознаграждения на 20%, включив НДС в цену. Мотивация очевидна: налог возник, а договорная цена его не учитывает.

Покупатель же оказался в иной позиции - вычета по НДС у него нет, налог «повисает» как чистый расход.

Судебная дуга: от ВС к Конституционному суду

Верховный Суд РФ поддержал поставщика и взыскал с покупателя сумму НДС сверх договорной цены.

Покупатель пошел дальше - в Конституционный суд. Аргумент был простым и давно назревшим: принуждение платить НДС сверх согласованной цены при отсутствии права на вычет нарушает баланс интересов и сдвигает риски на слабую сторону.

Позиция КС: нормы неконституционны, пробелы - критические

КС признал неконституционными положения:

Причина - отсутствие механизмов, позволяющих:

изменить цену длящегося договора,

или расторгнуть его,

когда налоговое законодательство меняется уже после заключения сделки.

В этой конструкции:

у поставщика возникает обязанность платить НДС , которого не было;

у покупателя - обязанность оплачивать возросшее вознаграждение, хотя его право на вычет отсутствует.

КС назвал такой перекос несправедливым и нарушающим конституционные гарантии.

Временный алгоритм от КС: как жить, пока законодатели «чинят» норму

Пробел должен устранить парламент, но время идет - контракты исполняются прямо сейчас. Поэтому КС дал временные правила.

1. Общее правило: цена может быть повышена, но не полностью

Если исполнение договора приводит к имущественным потерям поставщика, он вправе обратиться в суд с требованием увеличить цену - в пределах половины суммы НДС, приходящейся на соответствующую операцию.

Не более.

2. Исключение: физлица вне предпринимательства

Если покупатель - физическое лицо, не ведущее бизнес, цена не меняется. Для потребителя повышение стоимости недопустимо.

3. Государственные закупки - по спецправилам

Рост цены по контрактам для гос- и муниципальных нужд решается через законодательство о контрактной системе. Там своя логика и свои ограничения.

Что это меняет для рынка

Решение КС - это баланс: не дать поставщику уйти в убыток и одновременно защитить покупателя, который не может компенсировать налог через вычет.

В условиях налоговой реформы-2026 ситуация может стать массовой: льготы ушли, ставки выросли, освобождения исчезли, и тысячи компаний окажутся в аналогичном конфликте интересов.