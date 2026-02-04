Налоговая проверка и уточненки: когда переподача деклараций не работает

Этот кейс наглядно показывает, где проходит граница между допустимой корректировкой деклараций и попыткой задним числом переписать налоговую историю.

Арбитражный суд округа пересмотрел спор о доначислении НДС и налога на прибыль и встал на сторону налогового органа. Апелляционное постановление было отменено, а решение первой инстанции оставлено в силе. Суть дела проста и показательная: формальная правка отчетности не спасает, если инспекция доказала, что хозяйственные операции реально были и доход фактически получен.

Как возник спор

По итогам выездной проверки инспекция доначислила компании НДС и налог на прибыль за 2019–2020 годы. Общая сумма доначислений составила около 37,5 млн рублей, дополнительно были начислены пени и штрафы.

Основание проверки стандартное:

занижение выручки;

необоснованное применение налоговых вычетов.

Компания оспорила решение. На стадии кассации в процесс вошел и один из контрагентов налогоплательщика, поскольку выводы апелляции затрагивали и его налоговые обязательства.

Что установили налоговый орган и суд первой инстанции

Суд первой инстанции полностью поддержал инспекцию. Ключевые эпизоды выглядели так.

Занижение выручки через «исчезнувшие» сделки

Изначально налогоплательщик:

отразил реализацию работ и услуг;

выставил счета-фактуры;

получил оплату от контрагентов.

Позднее, уже во время проверки, были поданы уточненные декларации, в которых эти операции исключили под предлогом того, что сделки якобы не состоялись.

Суд установил иное:

покупатели подтвердили реальность операций договорами, актами, УПД и вычетами по НДС;

деньги поступили на счета налогоплательщика и не возвращались;

доказательств расторжения договоров или корректировок представлено не было.

Исключение выручки задним числом суд расценил как попытку уйти от налогообложения реально полученного дохода.

Вычеты по НДС через переквалификацию оплаты в «аванс»

По двум крупным контрагентам компания получила оплату еще в 2017–2018 годах, отгрузила товары и отразила реализацию в том же периоде.

В 2019 году налогоплательщик заявил вычеты по НДС, назвав эти суммы авансами и сославшись на возврат предоплаты через взаимозачеты с третьими лицами.

Суд эту схему не принял:

контрагенты подтвердили получение товаров и выполнение работ;

расторжение договоров отсутствовало;

взаимозачеты оформлялись с компаниями, исключенными из ЕГРЮЛ, без первичных документов.

Такие «возвраты» были признаны фиктивными.

Вычеты по НДС с участием технических контрагентов

Инспекция доказала, что часть поставщиков имела признаки технических компаний:

недостоверные адреса и руководители;

отсутствие персонала;

нулевая отчетность;

разрывы в налоговых цепочках.

Реальность поставок подтверждена не была. Дополнительно установлено, что в уточненных декларациях налогоплательщик просто заменял одних сомнительных контрагентов на других.

Почему окружной суд отменил апелляцию

Апелляционный суд ранее встал на сторону компании, признав допустимой корректировку деклараций. Окружной суд указал на принципиальные ошибки такого подхода.

Игнорирование совокупности доказательств. Апелляция не оценила массив документов, подтверждающих реальность операций.

Безусловная вера налогоплательщику. Были приняты заявления о взаимозачетах без проверки и без учета позиции контрагентов, которые эти факты отрицали.

Выводы без экспертизы. Сомнения в подписях на документах высказаны без проведения почерковедческого исследования.

Неприменение статьи 54.1 НК РФ. Суд не учел ограничения прав налогоплательщика при недобросовестном искажении сведений о хозяйственной деятельности.

Позиция контрагента

Один из покупателей подал самостоятельную кассационную жалобу. Он указал, что вывод апелляции об отсутствии реальных операций фактически обязывает его пересчитывать собственные налоги, несмотря на реально выполненные и оплаченные работы. Это дополнительно подтвердило реальность хозяйственных связей.

Итог спора

Окружной суд восстановил решение первой инстанции. Было подтверждено, что налогоплательщик:

занизил базу по НДС и налогу на прибыль, исключив реальные операции;

манипулировал отчетностью через уточненные декларации;

использовал контрагентов с признаками технических компаний;

не представил убедительных и документально подтвержденных опровержений выводов проверки.

Этот кейс еще раз показывает: уточненка не является инструментом защиты, если факты хозяйственной жизни уже установлены налоговым органом.