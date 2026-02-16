Переходные чеки с 2026 года: какую ставку НДС ставить и почему

В этой статье - все переходные ситуации без интерпретаций и домыслов. Только то, что прямо следует из разъяснений ФНС.

Разбираем, где бизнес теряет деньги, и показываем рабочие решения по снижению налоговой нагрузки. Здесь закрытая информация: критерии блокировок, кейсы проверок, инструкции ФНС и судебные нюансы. Переходите в "Коммерческую тайну" - канал для собственников и финансовых руководителей: ⚡️ Переходите в Telegram: https://t.me/+CxtmaEctOfEyMGFi

ФНС разъяснила, какие ставки НДС нужно указывать в кассовых чеках с 2026 года, если операция «разорвана» между 2025 и 2026 годами. Ключевой момент простой, но именно на нем сейчас чаще всего ошибаются: ставка в чеке зависит не от года пробития чека, а от экономической сути операции и ее даты.

Возврат в 2026 году товара, проданного в 2025 году или раньше

В этой ситуации налог «возвращается» в ту же ставку, в которой он был начислен при продаже.

ставка НДС в чеке 2026 года - 20%

формируется кассовый чек

в реквизите «признак расчета» (тег 1054) указывается значение 2 - «Возврат прихода»

Это не новая реализация, а отмена старой. Поэтому и ставка остается «старой».

Исправление ошибки в чеке, пробитом в 2025 году

Здесь ФНС прямо указывает на сохранение прежней ставки и расчетного порядка.

ставка НДС в чеке 2026 года - 20% или 20/120

Как оформлять:

чек коррекции, если ошибочный чек не был принят ФНС

два чека, если некорректный кассовый чек был принят ФНС

Логика та же самая. Исправляется операция 2025 года, а не создается новая.

Отгрузка в 2025 году, оплата в 2026 году

Реализация состоялась до изменения ставки, поэтому налог считается по правилам 2025 года, даже если деньги пришли позже.

ставка НДС в чеке 2026 года - 20%

при поступлении оплаты оформляется кассовый чек

указывается способ расчета: оплата предмета расчета после его передачи с оплатой в кредит (оплата кредита)

Здесь часто ошибаются, «подтягивая» ставку 22% из-за года оплаты. Это неверно.

Оплата в 2025 году, отгрузка в 2026 году

Это принципиально другая ситуация. Реализация происходит уже в 2026 году, а значит применяется новая ставка.

ставка НДС в чеке - 22% или 22/122

при реализации товара формируется кассовый чек

в реквизите «признак способа расчета» (тег 1214) указывается значение 4 - «Полный расчет»

Дополнительные нюансы, на которые отдельно указывает ФНС:

если товар оплачен не полностью в 2025 году и часть предоплаты получена уже в 2026 году, кассовый чек пробивается со ставкой 22/122

если покупатель не доплатил 2% из-за повышения ставки НДС с 20% до 22%, необходимо исходить из того, что цена договора включает НДС

сумму налога в этом случае рассчитывают по расчетной ставке 22/122

Именно здесь чаще всего возникают споры с покупателями и ошибки в чеках.

Ключевой вывод

В переходных операциях ставка в чеке не «привязывается» автоматически к 2026 году. Она определяется тем, что именно происходит: возврат, исправление старой операции или новая реализация. Ошибка в этом месте быстро превращается в требования, корректировки и лишние объяснения с ФНС.