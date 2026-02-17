Банковские комиссии с 2026 года: НДС появился, вычет тоже

С 01.01.2026 в России также изменились налоговые правила по банковским услугам. Часть операций, которые раньше не облагались налогом, теперь подпадают под НДС. Это прямое следствие изменений в статье 149 НК.

Что изменилось для бизнеса

Для организаций на ОСН и для налогоплательщиков на УСН, которые с 2026 года работают с НДС по ставке 22%, появляется принципиально новая возможность. НДС с банковских комиссий теперь можно принимать к вычету и тем самым уменьшать сумму налога к уплате за отчетный период.

Если вы относитесь к этой категории, дальше начинается не теория, а чистая практика.

1С: без обновления дальше работать не получится

Новый функционал по отражению НДС с банковских комиссий появился в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 только в релизе 3.0.189. Минимум до этого релиза программу нужно обновить, иначе корректно учитывать НДС не получится.

Как было раньше

До 2026 года банковские комиссии, загруженные через клиент-банк, отражались документом «Списание с расчетного счета» в разделе «Банк и касса» с видом операции «Комиссия банка». После проведения формировалась стандартная проводка: Дт 91.02 Кт 51.

Что изменилось с 2026 года

При автоматической загрузке списаний через клиент-банк банковские операции по-прежнему подтягиваются с видом «Комиссия банка». Но теперь ключевым становится содержание строки «Назначение платежа».

Если НДС не облагается

Когда в назначении платежа прямо указано, что операция НДС не облагается, учет остается прежним. Комиссия отражается так же, как и раньше, с проводкой Дт 91.02 Кт 51.

Если НДС выделен

Если в назначении платежа НДС выделен, документ «Списание с расчетного счета» нужно отражать уже с видом операции «Оплата поставщику». Для этого создается новый договор с банком с видом «С поставщиком».

В настройках указываются:

счет расчетов 60.01;

счет авансов 60.02;

погашение задолженности - «Автоматически».

После проведения формируется проводка Дт 60.02 Кт 51.

Так каждая банковская комиссия с НДС корректно фиксируется как аванс поставщику, чтобы НДС не потерялся и мог быть принят к вычету.

Закрывающие документы от банка обязательны

Дальнейший шаг стандартный, но критически важный. Необходимо получить от банка закрывающие документы и на их основании ввести документ «Поступление услуг» в разделе «Покупки» - «Поступление (акты, накладные, УПД)».

В блоке «Расчеты» указываются:

счет расчетов с контрагентом 60.01;

счет авансов 60.02;

зачет аванса - «Автоматически».

В табличной части добавляется услуга, условно «Услуги банков», с указанием стоимости, суммы и ставки НДС.

В колонке «Счет затрат» выбирается 91.02. Субконто прочих доходов и расходов должно быть отмечено как принимаемое к налоговому учету.

В нижней части документа регистрируется счет-фактура. В самом счете-фактуре обязательно проверяется флаг «Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения».

Результат простой и правильный: взаиморасчеты с банком закрыты, НДС выделен и при регламентных операциях попадает в книгу покупок.

Эквайринг тоже под НДС 22%

С 01.01.2026 под НДС 22% попала и комиссия банка по эквайрингу. Здесь также требуется корректная настройка 1С.

В справочнике «Виды оплат» необходимо указать способ отражения расходов. Эта настройка появляется именно в релизе 3.0.189, поэтому без обновления она недоступна.

Выбирается вариант «По акту и счету-фактуре банка».

После этого при проведении документа «Поступление на расчетный счет» с видом операции «Поступление по платежным картам» и выделении комиссии формируется проводка Дт 60.02 Кт 57.03.

Дальше логика та же самая: получить от банка закрывающие документы и отразить их через документ «Поступление услуг».

Итог

С 2026 года банковские комиссии перестанут быть просто расходом. Это полноценный источник входного НДС. Тот, кто корректно настроит учет и не проигнорирует документы банка, сможет уменьшить налог к уплате. Тот, кто оставит все «как раньше», будет просто терять НДС.