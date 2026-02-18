⚡️ Депутаты предлагают налоговую отсрочку для малого бизнеса
Повод обозначен прямо: после повышения налоговой нагрузки предпринимателям требуется время, чтобы адаптироваться к новым условиям и не столкнуться с кассовым разрывом, который может привести к закрытию бизнеса.
Аргумент — пережить кассовый разрыв, а не уйти с рынка
По словам депутата, бизнесу необходима пауза в налоговых платежах, чтобы стабилизировать денежный поток и сохранить деятельность.
В качестве примера он привел период пандемии. Тогда правительство предоставило микропредприятиям отсрочку по налогам, и эта мера, по его оценке, оказалась действенной.
Сейчас предлагается распространить аналогичный механизм уже на весь сегмент малого бизнеса.
Логика инициативы
Позиция сформулирована достаточно жестко и прагматично: лучше получить налоговые поступления позже, когда предприниматели приспособятся к новым условиям, чем довести их до банкротства и в итоге не получить ничего.
Инициатива направлена именно на снижение риска массовых закрытий в период адаптации к росту налогов.
