⚡️ Депутаты предлагают налоговую отсрочку для малого бизнеса

Алексей Нечаев, представитель партии «Новые люди», обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с инициативой ввести отсрочку по уплате налогов для малого бизнеса.

Разбираем, где бизнес теряет деньги, и показываем рабочие решения по снижению налоговой нагрузки. Здесь закрытая информация: критерии блокировок, кейсы проверок, инструкции ФНС и судебные нюансы. Переходите в «Коммерческую тайну» — канал для собственников и финансовых руководителей: ⚡️ Переходите в Telegram: https://t.me/+CxtmaEctOfEyMGFi

Повод обозначен прямо: после повышения налоговой нагрузки предпринимателям требуется время, чтобы адаптироваться к новым условиям и не столкнуться с кассовым разрывом, который может привести к закрытию бизнеса.

Аргумент — пережить кассовый разрыв, а не уйти с рынка

По словам депутата, бизнесу необходима пауза в налоговых платежах, чтобы стабилизировать денежный поток и сохранить деятельность.

В качестве примера он привел период пандемии. Тогда правительство предоставило микропредприятиям отсрочку по налогам, и эта мера, по его оценке, оказалась действенной.

Сейчас предлагается распространить аналогичный механизм уже на весь сегмент малого бизнеса.

Логика инициативы

Позиция сформулирована достаточно жестко и прагматично: лучше получить налоговые поступления позже, когда предприниматели приспособятся к новым условиям, чем довести их до банкротства и в итоге не получить ничего.

Инициатива направлена именно на снижение риска массовых закрытий в период адаптации к росту налогов.