Дробление доходов между ИП и ООО в 2026 году: на что смотрит ФНС
Критичные признаки дробления
Налоговый орган выделяет ряд обстоятельств, которые воспринимаются как повышенный риск.
Одни и те же клиенты
Если ИП и ООО обслуживают одинаковых заказчиков, при этом отсутствует понятное экономическое объяснение, почему работа разделена именно так, это вызывает вопросы.
Совпадение клиентской базы без деловой причины — один из первых сигналов.
Одинаковые виды деятельности
Ситуация, когда: ИП оказывает услуги маркетинга, ООО оказывает услуги маркетинга, и при этом продукт, формат, специфика работ ничем не отличаются, — рассматривается как формальное разделение без реального содержания.
Если различий нет, разделение выглядит искусственным.
Общие ресурсы
ФНС обращает внимание на фактическую инфраструктуру бизнеса.
Риском считается, когда у ИП и ООО:
один офис,
одна бухгалтерия,
одни сотрудники,
одни IP-адреса,
одинаковые сайты и телефоны.
Совпадение ключевых ресурсов показывает отсутствие реальной самостоятельности субъектов.
Синхронные поступления
Одновременные платежи от одних и тех же клиентов на счета ИП и ООО — еще один маркер. Такая синхронность воспринимается как управляемое распределение выручки.
Отсутствие самостоятельности
Если один субъект фактически не способен вести деятельность без другого, это усиливает позицию инспекции о формальности разделения. Бизнес должен быть автономным не на бумаге, а в реальности.
Что снижает налоговые риски
ФНС одновременно обозначает факторы, которые, напротив, свидетельствуют о деловой самостоятельности.
Снижают риски:
разные виды деятельности,
разные клиенты,
отдельные договоры,
самостоятельный персонал,
раздельные счета и учет.
Именно наличие реальной деловой логики в разделении бизнеса становится ключевым аргументом в 2026 году.
