Коммерческая Тайна
Дробление бизнеса

Дробление доходов между ИП и ООО в 2026 году: на что смотрит ФНС

В начале 2026 года ФНС вновь обозначила позицию: само по себе наличие у предпринимателя и ИП, и ООО нарушением не является. Нарушение возникает тогда, когда разделение бизнеса лишено деловой логики и существует только формально. Именно эту грань налоговая инспекция сегодня оценивает особенно внимательно.

Критичные признаки дробления

Налоговый орган выделяет ряд обстоятельств, которые воспринимаются как повышенный риск.

Одни и те же клиенты

Если ИП и ООО обслуживают одинаковых заказчиков, при этом отсутствует понятное экономическое объяснение, почему работа разделена именно так, это вызывает вопросы.

Совпадение клиентской базы без деловой причины — один из первых сигналов.

Одинаковые виды деятельности

Ситуация, когда: ИП оказывает услуги маркетинга, ООО оказывает услуги маркетинга, и при этом продукт, формат, специфика работ ничем не отличаются, — рассматривается как формальное разделение без реального содержания.

Если различий нет, разделение выглядит искусственным.

Общие ресурсы

ФНС обращает внимание на фактическую инфраструктуру бизнеса.

Риском считается, когда у ИП и ООО:

  • один офис,

  • одна бухгалтерия,

  • одни сотрудники,

  • одни IP-адреса,

  • одинаковые сайты и телефоны.

Совпадение ключевых ресурсов показывает отсутствие реальной самостоятельности субъектов.

Синхронные поступления

Одновременные платежи от одних и тех же клиентов на счета ИП и ООО — еще один маркер. Такая синхронность воспринимается как управляемое распределение выручки.

Отсутствие самостоятельности

Если один субъект фактически не способен вести деятельность без другого, это усиливает позицию инспекции о формальности разделения. Бизнес должен быть автономным не на бумаге, а в реальности.

Что снижает налоговые риски

ФНС одновременно обозначает факторы, которые, напротив, свидетельствуют о деловой самостоятельности.

Снижают риски:

  • разные виды деятельности,

  • разные клиенты,

  • отдельные договоры,

  • самостоятельный персонал,

  • раздельные счета и учет.

Именно наличие реальной деловой логики в разделении бизнеса становится ключевым аргументом в 2026 году.

