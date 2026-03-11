ККТ в 2026 году — по каким признакам бизнес попадает в зону риска
Проверки не массовые, а выборочные
В 2026 году контроль за применением ККТ проводится точечно.
Инспекторы не идут ко всем подряд. Внимание концентрируется исключительно на тех предприятиях, у которых выявлены признаки риска.
Именно наличие таких признаков становится основанием для запуска контрольных мероприятий.
Факты, которые становятся триггером для проверки
Контроль инициируется при выявлении следующих обстоятельств:
отсутствие поступления выручки в кассы торговой точки в течение не менее 30 календарных дней;
использование только безналичных расчетов на всех устройствах ККТ, включая возвраты денежных средств покупателям;
оформление менее 30 кассовых чеков за определенный период по всей сети торговых точек;
отсутствие зарегистрированной кассовой техники при наличии обязанности ее применять (в частности, в розничной торговле и общепите);
неприменение ККТ предпринимателями на патентной системе, если законом для них установлена такая обязанность.
Именно эти признаки становятся основанием для того, чтобы компанию или ИП «взяли на карандаш» и провели контроль в рамках законодательства о ККТ.
