ККТ в 2026 году — по каким признакам бизнес попадает в зону риска

УФНС по Тверской области на официальном сайте ФНС раскрыла критерии, по которым инспекция относит компанию или ИП к группе риска при применении контрольно-кассовой техники. Речь идет о налогоплательщиках, подпадающих под требования закона № 54-ФЗ.

Проверки не массовые, а выборочные

В 2026 году контроль за применением ККТ проводится точечно.

Инспекторы не идут ко всем подряд. Внимание концентрируется исключительно на тех предприятиях, у которых выявлены признаки риска.

Именно наличие таких признаков становится основанием для запуска контрольных мероприятий.

Факты, которые становятся триггером для проверки

Контроль инициируется при выявлении следующих обстоятельств:

отсутствие поступления выручки в кассы торговой точки в течение не менее 30 календарных дней;

использование только безналичных расчетов на всех устройствах ККТ, включая возвраты денежных средств покупателям;

оформление менее 30 кассовых чеков за определенный период по всей сети торговых точек;

отсутствие зарегистрированной кассовой техники при наличии обязанности ее применять (в частности, в розничной торговле и общепите);

неприменение ККТ предпринимателями на патентной системе, если законом для них установлена такая обязанность.

Именно эти признаки становятся основанием для того, чтобы компанию или ИП «взяли на карандаш» и провели контроль в рамках законодательства о ККТ.