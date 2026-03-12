Ошибки в налоговых уведомлениях в 2026 году — как действовать правильно

Эксперт ФНС разъяснила порядок исправления ошибок в налоговых уведомлениях. Разбираем конкретные ситуации и алгоритм действий.

Ошибка только в сумме

Если допущена неточность исключительно в размере налога, порядок простой.

Необходимо подать новое уведомление с корректной суммой. При этом все реквизиты должны быть указаны так же, как в первоначальном документе.

Речь идет именно о замене показателя при сохранении остальных данных без изменений.

Ошибка в реквизитах

Если некорректно заполнены иные реквизиты, применяется другой порядок.

Сначала требуется обнулить ранее отраженную обязанность. Для этого подается уведомление с суммой «0» по тем реквизитам, которые были указаны ошибочно.

После этого ниже отражается новая обязанность - уже с правильными реквизитами и корректной суммой налога.

Иными словами, ошибка сначала закрывается нулевым показателем, затем формируется правильная запись.

До какого момента можно уточнять

Уточнение налоговых обязанностей через уведомления допустимо до момента представления итоговой налоговой декларации.

После сдачи декларации повторная подача уведомлений не имеет смысла, поскольку в информационной системе ФНС учитываются данные именно из декларации.

Это ключевой рубеж, после которого механизм корректировки через уведомления перестает работать.