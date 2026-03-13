Совмещение УСН и патента — где 1С начинает «ломать» учет
1. Один договор - две системы налогообложения
Одна из самых распространенных ошибок - оказание услуг по разным налоговым режимам в рамках одного договора.
При поступлении денег на расчетный счет программа в первую очередь закрывает задолженность по документу, который был проведен раньше. Это правило автоматически влияет на распределение выручки и может привести к тому, что доходы окажутся отнесены не к той системе налогообложения.
Решение - разделять виды деятельности по разным договорам либо привязывать каждую оплату к конкретному документу реализации через заполнение строки «Погашение задолженности».
Строка «Аванс в НУ» также влияет на отражение доходов, но работает только при предварительной оплате.
2. Отрицательное сальдо по счету 57.03
Счет 57.03 применяется при расчетах по эквайрингу.
Сначала оформляется реализация через «Отчет о розничных продажах», затем происходит зачисление средств на счет.
Некоторые пользователи упрощают учет и формируют один общий «Отчет о розничных продажах» в конце месяца. В результате все поступления, приходящие в течение месяца, относятся к УСН, потому что признак патента указывается именно в документе реализации.
Даже заполнение строки «Аванс в НУ» в этой ситуации проблему не решает.
3. Нарушение последовательности проведения документов
Если «Отчет о розничных продажах» и «Поступление на расчетный счет» проводятся одним днем, важно контролировать время проведения. Отчет должен быть отражен раньше поступления денежных средств.
Дополнительно требуется ежемесячно перепроводить документы с использованием групповой обработки.
Распространенная ошибка - сначала загружается банковская выписка, а затем задним числом отражаются розничные продажи. Такая ситуация может не проявляться отрицательными значениями в оборотно-сальдовой ведомости, что затрудняет выявление проблемы.
4. Один договор эквайринга для двух режимов
Если розничная торговля ведется одновременно на УСН и ПСН, рекомендуется в программе разделять выручку по разным договорам с банком-эквайером.
При использовании одного договора поступления по эквайрингу будут закрывать задолженность в той последовательности, в которой введены отчеты о розничных продажах. Особенно чувствительно это на границе кварталов, когда распределение доходов между режимами становится критичным.
5. Ручные корректировки вместо поиска причины
Отдельная проблема - ручное исправление проводок.
Когда документ дает «не тот» результат, некоторые пользователи не анализируют причину, а корректируют проводки вручную. В результате ошибки не устраняются, а накапливаются. Со временем это приводит к системным искажениям учета.
Раздельный учет при совмещении УСН и патента требует дисциплины в договорах, последовательности проведения документов и отказа от ручных вмешательств. Большинство проблем возникает не из-за сложных норм, а из-за мелких, но регулярных технических ошибок в работе с программой.
