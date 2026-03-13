Совмещение УСН и патента — где 1С начинает «ломать» учет

При одновременном применении УСН и ПСН ключевая задача - корректно разделять доходы между режимами. На практике ошибки чаще всего возникают не в налоговом законодательстве, а в настройках и действиях пользователя в 1С. В этой статье — типовые ситуации, которые приводят к искажению учета.

Разбираем, где бизнес теряет деньги, и показываем рабочие решения по снижению налоговой нагрузки. Здесь закрытая информация: критерии блокировок, кейсы проверок, инструкции ФНС и судебные нюансы. Переходите в "Коммерческую тайну" - канал для собственников и финансовых руководителей: ⚡️ Переходите в Telegram: https://t.me/+CxtmaEctOfEyMGFi

1. Один договор - две системы налогообложения

Одна из самых распространенных ошибок - оказание услуг по разным налоговым режимам в рамках одного договора.

При поступлении денег на расчетный счет программа в первую очередь закрывает задолженность по документу, который был проведен раньше. Это правило автоматически влияет на распределение выручки и может привести к тому, что доходы окажутся отнесены не к той системе налогообложения.

Решение - разделять виды деятельности по разным договорам либо привязывать каждую оплату к конкретному документу реализации через заполнение строки «Погашение задолженности».

Строка «Аванс в НУ» также влияет на отражение доходов, но работает только при предварительной оплате.

2. Отрицательное сальдо по счету 57.03

Счет 57.03 применяется при расчетах по эквайрингу.

Сначала оформляется реализация через «Отчет о розничных продажах», затем происходит зачисление средств на счет.

Некоторые пользователи упрощают учет и формируют один общий «Отчет о розничных продажах» в конце месяца. В результате все поступления, приходящие в течение месяца, относятся к УСН, потому что признак патента указывается именно в документе реализации.

Даже заполнение строки «Аванс в НУ» в этой ситуации проблему не решает.

3. Нарушение последовательности проведения документов

Если «Отчет о розничных продажах» и «Поступление на расчетный счет» проводятся одним днем, важно контролировать время проведения. Отчет должен быть отражен раньше поступления денежных средств.

Дополнительно требуется ежемесячно перепроводить документы с использованием групповой обработки.

Распространенная ошибка - сначала загружается банковская выписка, а затем задним числом отражаются розничные продажи. Такая ситуация может не проявляться отрицательными значениями в оборотно-сальдовой ведомости, что затрудняет выявление проблемы.

4. Один договор эквайринга для двух режимов

Если розничная торговля ведется одновременно на УСН и ПСН, рекомендуется в программе разделять выручку по разным договорам с банком-эквайером.

При использовании одного договора поступления по эквайрингу будут закрывать задолженность в той последовательности, в которой введены отчеты о розничных продажах. Особенно чувствительно это на границе кварталов, когда распределение доходов между режимами становится критичным.

5. Ручные корректировки вместо поиска причины

Отдельная проблема - ручное исправление проводок.

Когда документ дает «не тот» результат, некоторые пользователи не анализируют причину, а корректируют проводки вручную. В результате ошибки не устраняются, а накапливаются. Со временем это приводит к системным искажениям учета.

Раздельный учет при совмещении УСН и патента требует дисциплины в договорах, последовательности проведения документов и отказа от ручных вмешательств. Большинство проблем возникает не из-за сложных норм, а из-за мелких, но регулярных технических ошибок в работе с программой.