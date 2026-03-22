Утрата льготы по НДС: с какого момента начислять налог и можно ли снова пользоваться освобождением

Ситуация практическая. Компания была освобождена от НДС по статье 145 НК РФ с 01.04.2024 по 31.03.2025. По окончании 12 месяцев освобождение продлили на следующий период - с 01.04.2025 по 31.03.2026. Позже выяснилось, что в октябре 2024 года руководитель реализовал имущество на 24 млн. Эта операция повлекла утрату права на льготу. И тут возникли вопросы...

Возникают два вопроса: за какой период необходимо начислить НДС и сохраняется ли освобождение на второй срок.

Период начисления НДС

Ответ однозначный: НДС нужно начислить за период с 01.10.2024 по 31.03.2025, уплатить налог и представить декларации.

Освобождение перестает действовать с месяца, в котором возникло основание для его утраты.

Когда компания теряет право на льготу

Согласно пункту 5 статьи 145 НК РФ, право на освобождение прекращается, если:

выручка за три последовательных месяца превышает 2 млн рублей;

налогоплательщик реализует подакцизные товары.

В таких случаях освобождение утрачивается с месяца, в котором произошло превышение либо была совершена продажа подакцизной продукции.

В рассматриваемой ситуации право на льготу утрачено с 01.10.2024.

Что происходит после утраты освобождения

С момента утраты компания вправе принимать к вычету входной и ввозной НДС. Кроме того, допускается вычет НДС по товарам, приобретенным в период действия освобождения, но использованным уже после его утраты. Основание - пункт 8 статьи 145 и статья 171 НК РФ.

Можно ли снова применять освобождение

Повторное применение льготы возможно не ранее чем через 12 месяцев с даты начала предыдущего освобождения. Это следует из пункта 5 статьи 145 НК РФ.

Если компания начала пользоваться освобождением в апреле 2024 года и утратила его в октябре 2024 года, вновь применять льготу она вправе не раньше апреля 2025 года.

Итог по ситуации

НДС подлежит начислению за период с 01.10.2024 по 31.03.2025 с подачей деклараций и уплатой налога.

При этом освобождение на период с 01.04.2025 по 31.03.2026 может применяться.