Утрата льготы по НДС: с какого момента начислять налог и можно ли снова пользоваться освобождением
Возникают два вопроса: за какой период необходимо начислить НДС и сохраняется ли освобождение на второй срок.
Период начисления НДС
Ответ однозначный: НДС нужно начислить за период с 01.10.2024 по 31.03.2025, уплатить налог и представить декларации.
Освобождение перестает действовать с месяца, в котором возникло основание для его утраты.
Когда компания теряет право на льготу
Согласно пункту 5 статьи 145 НК РФ, право на освобождение прекращается, если:
выручка за три последовательных месяца превышает 2 млн рублей;
налогоплательщик реализует подакцизные товары.
В таких случаях освобождение утрачивается с месяца, в котором произошло превышение либо была совершена продажа подакцизной продукции.
В рассматриваемой ситуации право на льготу утрачено с 01.10.2024.
Что происходит после утраты освобождения
С момента утраты компания вправе принимать к вычету входной и ввозной НДС. Кроме того, допускается вычет НДС по товарам, приобретенным в период действия освобождения, но использованным уже после его утраты. Основание - пункт 8 статьи 145 и статья 171 НК РФ.
Можно ли снова применять освобождение
Повторное применение льготы возможно не ранее чем через 12 месяцев с даты начала предыдущего освобождения. Это следует из пункта 5 статьи 145 НК РФ.
Если компания начала пользоваться освобождением в апреле 2024 года и утратила его в октябре 2024 года, вновь применять льготу она вправе не раньше апреля 2025 года.
Итог по ситуации
НДС подлежит начислению за период с 01.10.2024 по 31.03.2025 с подачей деклараций и уплатой налога.
При этом освобождение на период с 01.04.2025 по 31.03.2026 может применяться.
вообще-то ИИ очень часто ошибаются. особенно при финанализе. проверяла. и уж тем более ИИ не может давать решения как исправить ситуацию.