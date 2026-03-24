Пример ответа на требование ФНС, который закрывает вопрос с первого раза
Плохой ответ
«Ошибок нет. Данные корректны».
Коротко, пусто, без фактуры. В нем нет ни логики, ни связи с документами.
Рабочая модель ответа
1. Суть операции
В январе 2026 года обществом отражен доход по договору №15 от 10.12.2025.
Первое, что должно увидеть должностное лицо, — что именно произошло. Только конкретика.
2. Основание
Отгрузка произведена 05.01.2026, что подтверждается накладной №7. Именно эта дата определяет момент признания дохода.
Здесь фиксируется факт и документ, на который он опирается.
3. Почему отражено именно так
Согласно условиям договора право собственности переходит при отгрузке.
Логика учета должна быть прозрачной. Не просто «так отражено», а почему именно так.
4. Подтверждение
К ответу приложены: договор, накладная, платежное поручение.
Факты без документов не работают. Документы без логики — тоже.
Почему такая структура закрывает вопрос
• есть последовательная логика
• документы связаны с описанной операцией
• отсутствуют внутренние противоречия
• нет лишних цитат норм закона
вообще-то ИИ очень часто ошибаются. особенно при финанализе. проверяла. и уж тем более ИИ не может давать решения как исправить ситуацию.