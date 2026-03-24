Налогин Сергей
Налоговые требования

Пример ответа на требование ФНС, который закрывает вопрос с первого раза

Формальные фразы больше не спасают. Ответ в стиле «Ошибок нет. Данные корректны» не объясняет ни сути операции, ни причин отражения показателей. Такой текст не снимает вопросов, а даже их провоцирует. В этой статье — структура, которая действительно работает.

Плохой ответ

«Ошибок нет. Данные корректны».

Коротко, пусто, без фактуры. В нем нет ни логики, ни связи с документами.

Рабочая модель ответа

1. Суть операции

В январе 2026 года обществом отражен доход по договору №15 от 10.12.2025.

Первое, что должно увидеть должностное лицо, — что именно произошло. Только конкретика.

2. Основание

Отгрузка произведена 05.01.2026, что подтверждается накладной №7. Именно эта дата определяет момент признания дохода.

Здесь фиксируется факт и документ, на который он опирается.

3. Почему отражено именно так

Согласно условиям договора право собственности переходит при отгрузке.

Логика учета должна быть прозрачной. Не просто «так отражено», а почему именно так.

4. Подтверждение

К ответу приложены: договор, накладная, платежное поручение.

Факты без документов не работают. Документы без логики — тоже.

Почему такая структура закрывает вопрос

• есть последовательная логика
• документы связаны с описанной операцией
• отсутствуют внутренние противоречия
• нет лишних цитат норм закона

Информации об авторе

