Налоговая проиграла спор о дроблении бизнеса. Суд указал: доказательства нельзя подменять предположениями

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Спор возник из-за численности работников
Во время проверки инспекция пришла к выводу, что индивидуальный предприниматель превысил допустимую численность сотрудников, позволяющую применять упрощенную систему налогообложения.
Основанием для этого стал расчет, в котором налоговый орган объединил численность работников самого предпринимателя и подконтрольного ему общества с ограниченной ответственностью.
Такой расчет инспекция выполнила после того, как, по ее мнению, налогоплательщики не представили табели учета рабочего времени.
Суд установил, что необходимые документы были переданы
Из материалов дела следовало, что налогоплательщик все же представил документы в ответ на одно из требований налогового органа.
В частности, инспекция получила штатное расписание, однако при проведении проверки эту информацию фактически не использовала, предпочтя рассчитывать численность работников по другим показателям.
Именно на это обстоятельство обратил внимание суд.
Суд указал, что Налоговый кодекс прямо определяет порядок расчета численности работников для целей применения УСН.
В рассматриваемом споре налоговый орган не руководствовался этим порядком.
Предприниматель представил собственный расчет численности работников, и суд признал его обоснованным.
Дробление бизнеса доказать не удалось
В результате суд пришел к выводу, что инспекция не доказала совокупность обстоятельств, свидетельствующих о том, что предприниматель и ООО действовали исключительно с целью минимизации налоговой нагрузки путем дробления бизнеса.
Суд также отметил, что обязательные квалифицирующие признаки получения необоснованной налоговой выгоды подтверждены не были.
Напротив, материалы дела свидетельствовали о том, что индивидуальный предприниматель и общество фактически самостоятельно осуществляли деятельность в соответствии с деловыми целями и теми видами экономической деятельности, для которых были созданы.
Основание: дело № А54-1591/2023 (Рязанская область).
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