Налоговая проиграла спор о дроблении бизнеса. Суд указал: доказательства нельзя подменять предположениями

Спор возник из-за численности работников

Во время проверки инспекция пришла к выводу, что индивидуальный предприниматель превысил допустимую численность сотрудников, позволяющую применять упрощенную систему налогообложения.

Основанием для этого стал расчет, в котором налоговый орган объединил численность работников самого предпринимателя и подконтрольного ему общества с ограниченной ответственностью.

Такой расчет инспекция выполнила после того, как, по ее мнению, налогоплательщики не представили табели учета рабочего времени.