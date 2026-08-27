Мечтали о свободе и миллионах? Реальность бизнеса оказалась совсем другой

Бизнес оказался тяжелее, чем обещали

Большинство участников исследования отмечают одну и ту же проблему: собственное дело требует гораздо больше времени, сил и личного участия, чем казалось изначально.

Многие столкнулись с тем, что достижение целей по прибыли и масштабированию оказалось значительно сложнее ожидаемого.

Еще одна распространенная история — вместо стратегического управления и развития компании предпринимателям приходится погружаться в ежедневную операционную работу, решая десятки текущих задач.

При этом желание заниматься бизнесом никуда не исчезает.

Более 85% предпринимателей, которые уже закрывали свои проекты, заявили, что готовы снова вернуться в предпринимательство. Неудачный опыт они воспринимают не как поражение, а как полезный урок и конкурентное преимущество.

Интересно и то, что главным мотивом для открытия бизнеса остается вовсе не прибыль.

53% опрошенных назвали ключевой причиной стремление к независимости и самостоятельности.

А среди причин закрытия бизнеса почти половина участников исследования указали нехватку знаний и практического опыта.