Мечтали о свободе и миллионах? Реальность бизнеса оказалась совсем другой

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Согласно исследованию Корпорации МСП, АСИ, МСП Банка и Frank RG, почти 60% молодых предпринимателей признались, что ведение бизнеса оказалось совсем не таким, каким они представляли его на старте.
Бизнес оказался тяжелее, чем обещали
Большинство участников исследования отмечают одну и ту же проблему: собственное дело требует гораздо больше времени, сил и личного участия, чем казалось изначально.
Многие столкнулись с тем, что достижение целей по прибыли и масштабированию оказалось значительно сложнее ожидаемого.
Еще одна распространенная история — вместо стратегического управления и развития компании предпринимателям приходится погружаться в ежедневную операционную работу, решая десятки текущих задач.
При этом желание заниматься бизнесом никуда не исчезает.
Более 85% предпринимателей, которые уже закрывали свои проекты, заявили, что готовы снова вернуться в предпринимательство. Неудачный опыт они воспринимают не как поражение, а как полезный урок и конкурентное преимущество.
Интересно и то, что главным мотивом для открытия бизнеса остается вовсе не прибыль.
53% опрошенных назвали ключевой причиной стремление к независимости и самостоятельности.
А среди причин закрытия бизнеса почти половина участников исследования указали нехватку знаний и практического опыта.
Но есть и другая сторона предпринимательства
Пока одни только начинают понимать, насколько сложным бывает бизнес, другие сталкиваются уже с куда более серьезными последствиями своих решений.
По данным исследовательского центра «Аналитика. Бизнес. Право», в России сохраняется высокий уровень приговоров с реальными сроками лишения свободы по экономическим преступлениям.
В 2024 году было вынесено 2 200 таких приговоров, а в 2025 году — 2 100.
Значительная часть подобных дел связана с государственными закупками, государственными контрактами и распределением бюджетных средств.
По словам экспертов, в этих сферах многие спорные ситуации рассматриваются уже не как хозяйственные конфликты, а как умышленные противоправные действия.
Кроме того, предприниматели регулярно оказываются фигурантами дел о мошенничестве, присвоении имущества, растрате и налоговых преступлениях.
Особенно часто речь идет о схемах с использованием подставных лиц и фирм-однодневок.
Цена ошибки может оказаться слишком высокой
Эксперты обращают внимание на важную деталь.
Когда предприниматель получает реальный срок лишения свободы, последствия выходят далеко за рамки одного уголовного дела.
Компания фактически теряет собственника, бизнес — возможность нормально работать и развиваться, сотрудники — стабильность, а государство — налоговые поступления и экономическую активность.
По оценкам аналитиков, ежегодные потери государства из-за изоляции предпринимателей превышают 185 млрд рублей.
Главный вывод
Предпринимательство остается одним из самых сложных и одновременно самых привлекательных способов самореализации.
Но практика показывает: между красивой картинкой бизнеса и реальностью лежит огромная дистанция.
Сначала предприниматель узнает, что собственное дело требует гораздо больше времени, знаний и усилий, чем казалось. А затем приходит понимание еще одной простой вещи: ошибки в бизнесе могут стоить значительно дороже, чем многие привыкли думать.
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