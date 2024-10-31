Про причинно-следственную связь между обязанностями руководителя и вменяемым правонарушением

Отсутствие причинно-следственной связи между должностными обязанностями физического лица, привлекаемого к административной ответственности, и вменяемым правонарушением указывает на отсутствие состава правонарушения.

Привлечение к административной ответственности юридического лица не освобождает от административной ответственности виновное физическое лицо (ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ).

На практике встречаются случаи, когда к ответственности в качестве должностного лица привлекается руководитель организации только лишь на том основании, что он имеет право действовать без доверенности и обладает организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями (примечание к ст. 2.4 КоАП РФ).

Однако констатация только лишь того факта, что физическое лицо, привлекаемое в качестве должностного лица, имеет право действовать от имени организации без доверенности и обладает указанными функциями, не может быть безусловным основанием для привлечения к ответственности, поскольку необходимо установить и доказать его вину (ст. 2.4 КоАП РФ).

Необходимым элементом состава административного правонарушения является его объективная сторона, то есть противоправное действие или бездействие лица, связанное с должностными обязанностями, в результате которого возникли неблагоприятные последствия.

Таким образом, необходимо установить причинно-следственную связь между должностными обязанностями руководителя организации и вменяемым правонарушением. Ее отсутствие указывает на отсутствие в его действиях состава правонарушения.

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