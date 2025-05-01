Требуется ли постановка на учет в уполномоченном банке договора, которым не предусмотрен ввоз в Россию либо вывоз из России товара?

Например, в ситуации, когда в силу условий контракта, заключенного между резидентом и иностранным поставщиком, товар не ввозится в Россию непосредственно резидентом - покупателем, а передается ему уже на территории РФ с соблюдением всех таможенных формальностей третьим лицом (например, на условиях базиса поставки DDP (Инкотермс 2010).

Соблюсти указанные условия поставки товара иностранный поставщик может следующими способами:

- если у иностранного поставщика есть российский филиал, такой филиал может выступить декларантом товара с его последующей передачей российскому покупателю,

- иностранный поставщик может заключить агентский договор с третьей российской организацией (агентом), которая по его поручению организует ввоз товара в РФ, выполнение таможенных формальностей и передачу товара, выпущенного в свободное обращение, российскому покупателю.

В обоих способах резидент-покупатель не будет выступать декларантом товара.

Постановке на учет в уполномоченном банке подлежат договоры (предварительные договоры, проекты договоров, направленные резидентами нерезидентам или нерезидентами резидентам для заключения), предусматривающие осуществление расчетов через счета резидентов, открытые в уполномоченных банках, через счета резидентов, открытые в банках за пределами территории РФ, и (или) в наличной форме, сумма обязательств по которым равна или превышает эквивалент:

для импортных контрактов или кредитных договоров - 3 млн. рублей;

для экспортных контрактов - 10 млн. рублей (п. 4.3 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И).

В частности, постановке на учет подлежат договоры, в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, предусматривающие при осуществлении внешнеторговой деятельности вывоз с территории РФ или ввоз на территорию РФ товаров, за исключением вывоза (ввоза) ценных бумаг в документарной форме (п. 4.1.1 Инструкции № 181-И).

В силу ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» используемые в нем институты, понятия и термины гражданского и административного законодательства РФ, других отраслей законодательства РФ применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства РФ.

Под внешнеторговой деятельностью понимается деятельность по осуществлению сделок в области внешней торговли товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью (п. 4 ст. 2 Федерального закона от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (далее – Закон № 164-ФЗ)).

Внешняя торговля товарами – это импорт и (или) экспорт товаров, а именно: ввоз товаров в РФ без обязательства об обратном вывозе или вывоз товара из РФ без обязательства об обратном ввозе (пункты 7, 10, 28 ст. 2 Закона № 164-ФЗ).

Таким образом, если контрактом не предусмотрен ввоз в РФ либо вывоз из РФ товара, то такой контракт в силу указанных положений закона не является внешнеторговым, соответственно, можно сделать вывод, что его постановка на учет в уполномоченном банке не требуется.