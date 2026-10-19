Разъяснения Пленума прямо названы руководящими

4 августа 2026 года принят Федеральный конституционный закон № 3-ФКЗ, вносящий изменения в законодательство о судебной системе и Верховном Суде Российской Федерации.

Поправки точечные по форме, но значимые по содержанию.

Во-первых, разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, адресованные судам по вопросам судебной практики, теперь прямо именуются руководящими. Соответствующее уточнение внесено в часть 4 статьи 19 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» и пункт 1 части 3 статьи 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации».

Во-вторых, Пленум Верховного Суда РФ наделен полномочием заслушивать доклады председателей кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, региональных судов, военных судов, арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов, арбитражных судов субъектов РФ и Суда по интеллектуальным правам.

Предмет таких докладов - учет в судебной практике правовых позиций, содержащихся:

- в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ и Президиума Верховного Суда РФ;

- в сохраняющих силу постановлениях Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ.

Закон не вводит самостоятельного основания для отмены судебного акта и не устанавливает отдельной ответственности за игнорирование правовых позиций высших судебных органов. Однако его направленность очевидна: повысить значение разъяснений Пленума и обеспечить более системный контроль за единообразием их применения судами.

В целях реализации принципа правовой определенности и повышения качества правосудия Верховный Суд РФ предложил процессуальные поправки в ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ. Законопроект № 1264907-8 предусматривает, что принятие судебного акта без учета правовых позиций Конституционного Суда РФ, Пленума и Президиума Верховного Суда РФ, а также сохраняющих силу постановлений Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ может рассматриваться как неправильное истолкование закона.

Для апелляционной и кассационной инстанций это означает появление прямой законодательной опоры для отмены или изменения судебного акта, если нижестоящий суд проигнорировал применимую правовую позицию высшего судебного органа. При этом потребуется обосновать не формальное отсутствие ссылки на постановление, а связь между неучтенной позицией, неверным толкованием нормы и неправильным разрешением конкретного спора.

О чем подумать?

При подготовке процессуальной позиции ссылки на релевантные постановления Пленума ВС РФ, Президиума ВС РФ и действующие правовые позиции Пленума ВАС РФ приобретают еще больший вес. Важно не ограничиваться формальной ссылкой, а сопоставлять обстоятельства конкретного дела с правовой позицией и прямо показывать суду, почему она подлежит применению.

Иными словами, при обжаловании судебного акта можно будет формулировать довод следующим образом: суд неправильно истолковал примененную норму права, поскольку принял судебный акт без учета релевантной правовой позиции высшего судебного органа.

Представляется, что для перспективы жалобы потребуется показать одновременно:

1) какая конкретная норма материального или процессуального права применялась судом;

2) какая правовая позиция КС РФ, Пленума ВС РФ, Президиума ВС РФ либо Пленума ВАС РФ действует и относится к спору;

3) в чем сопоставимость фактических обстоятельств рассматриваемого дела с обстоятельствами, для которых сформулирована позиция;

4) как игнорирование этой позиции привело к неверному правовому выводу и повлияло на результат рассмотрения дела.