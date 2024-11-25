Съездила в санаторий на Кольский в Мончегорск

Знаете это состояние, когда устал так, что уже никакие Турции и ол инклюзивы тебя не привлекают? В сентябре я нашла себе ровно в том настроении, когда ни работать, ни отдыхать сил не осталось. Коллектив у нас дружный, давно вместе работаем, и меня принудительно запихнули в двухнедельный отпуск и настоятельно порекомендовали проследовать в санаторий. В САНАТОРИЙ!! Я даже слегка оскорбилась, а потом посмотрела парочку, я люблю путешествия по России, и решила заехать в Кольский (это в Мончегорске, два часа от Мурманска), заодно глянуть ту самую дикую северную природу.

Сразу скажу две вещи. Природа и воздух такие, что можно просто вокруг погулять и уже в себя придти. Вокруг горы, Мончетундра, озеро Имандра. Сам Мончегорск тихий, уютный, зеленый. Люди приятные. Ну и ассортимент процедур там – как в неплохом СПА, только по ценам санатория – то есть дешевле примерно раз в пять.

Обстановка слегка ретро, сами смотрите. Но в этом что-то есть, особенно когда ты после ванны или массажа выползаешь. Как в советском фильме.

Общие зоны умиротворяющие, много растений, книжки, шахматы, бильярд. Еще столы для пинг-понга есть, но я не любитель.

Но знаете что я оценила – врачей. Мне не так много лет, особых проблем со здоровьем нет, ну и в Питере я частенько хожу в СПА, и на массажи, и в сауну, и к косметологу. Но понятное дело сама “выписываю” себе назначения и это бывает бестолково. Или мало один-два раза сходить. А тут ты в СПА каждый день как на работу – по расписанию, причем расписание профессионально собрано именно под тебя – мне выписали водные процедуры, визиты в спелеокамеру (это большая красивая соляная пещера), обертывания грязью и лечебную физкультуру. Это мы так меня от усталости лечили. И я вам скажу – это работает, я за неделю прошла столько процедур сколько за пять предыдущих лет вместе взятых.

Главное, я наконец-то ВЫСПАЛАСЬ. Так что кто устал, подвыгорел и тоже как я в три утра просыпается с тревожными мыслями о таблицах – очень рекомендую. Я так определенно собираюсь в следующем году повторить фокус.