Казначейское сопровождение в 2026 году: 7 ключевых изменений, которые меняют работу подрядчика госконтракта

Казначейское сопровождение перестало быть точечным режимом для оборонных и крупных контрактов. Подрядчику, у которого хотя бы один контракт подлежит казначейскому сопровождению, в 2026 году нужно перенастроить три блока: документооборот, учётную систему и работу с банком.
Ниже — что именно изменилось и что с этим делать.
1. Расширился перечень контрактов под казначейское сопровождение
Первое и самое заметное для подрядчика изменение — рост перечня контрактов и средств, которые в 2026 году попадают под обязательное казначейское сопровождение. Базовые рамки определены статьёй 242.23 «Основы казначейского сопровождения» Бюджетного кодекса РФ (введена Федеральным законом от 01.07.2021 № 244-ФЗ), базовыми Правилами казначейского сопровождения, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 24.11.2021 № 2024 и постановлением Правительства РФ от 09.12.2017 № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета» в действующей редакции. Особенности применения казначейского сопровождения на 2026 год установлены постановлением Правительства РФ от 17.12.2025 № 2053 — оно продлило на 2026 год порядок перечисления отдельных целевых средств с использованием казначейских счетов.
К традиционным контрактам по 275-ФЗ от 29.12.2012 «О государственном оборонном заказе» и крупным контрактам по 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе» добавились новые категории субсидий, в том числе из бюджетов субъектов и муниципальных бюджетов при определённых условиях софинансирования. Параллельно снижены пороги по сумме для отдельных типов закупок, а часть контрактов, ранее проходивших мимо казначейства, теперь требует открытия лицевого счёта в УФК.
Практический эффект: компания, которая в 2025 году считала себя «вне зоны казначейства», в 2026 году может получить новый контракт, где казначейское сопровождение уже прописано в проекте. Если подрядчик не готов к этому организационно, цикл «подписание контракта — открытие счёта — первый платёж» растягивается до 3–4 недель вместо стандартных 7–10 дней.
Что делать прямо сейчас. Поднять портфель контрактов на 2026 год, проверить каждый на признаки казначейского сопровождения по тексту и приложениям, а не только по сумме. В типовых формулировках искать слова «открытие лицевого счёта в территориальном органе Федерального казначейства», «перечисление средств с применением кодов направлений расходования» и «раздельный учёт». Если хотя бы одна формулировка есть — контракт под казначейским сопровождением.
2. Новые требования к раздельному учёту по 275-ФЗ
Второе изменение касается подрядчиков гособоронзаказа. По 275-ФЗ раздельный учёт затрат по контракту обязателен (статья 8 закона 275-ФЗ). Правила ведения раздельного учёта при выполнении государственного заказа за счёт средств федерального бюджета установлены постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 47 в действующей редакции. Для контрактов с казначейским сопровождением порядок ведения раздельного учёта дополнительно регулируется приказом Минфина России от 10.12.2021 № 210н. Состав затрат, включаемых в цену продукции по ГОЗ, определяется приказом Минпромторга России от 08.02.2019 № 334 Ценообразование контролируется через постановление Правительства РФ от 02.12.2017 № 1465 «О государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу». В 2026 году дополнились требования к форме внутренних регистров и к отчётности перед государственным заказчиком. Уточнено, какие именно затраты должны разноситься напрямую на контракт, какие — пропорционально базе распределения, какие — не подлежат отнесению на контракт вообще.
Главная практическая боль — невозможность «закрыть глаза» на косвенные расходы. Ранее часть подрядчиков относила всю сумму косвенных расходов на основной коммерческий портфель, оставляя контракт по ГОЗ «чистым» только в части прямых затрат. В 2026 году такая практика создаёт прямой риск претензии при проверке раздельного учёта: либо заказчик не примет отчёт об исполнении контракта, либо ФАС квалифицирует это как нарушение порядка ценообразования.
Параллельно изменилась форма отчёта о фактически произведённых расходах. Появились новые строки и группировки, под которые нужно адаптировать выгрузку из 1С или иной учётной системы. Подрядчики, у которых учёт ведёт внешний бухгалтер «по упрощённой схеме», получают двойную нагрузку: и формат регистров, и формат отчёта.
Что делать. Запустить аудит учётной политики в части раздельного учёта по контрактам ГОЗ до конца I квартала 2026 года. По итогам — обновить методику распределения косвенных расходов, привести план счетов в соответствие с требованиями 275-ФЗ и заранее проверить выгрузку отчёта на тестовом периоде.
3. Обновился перечень кодов направлений расходования 9XXX
Третье изменение технически невидимо, но критично для повседневной работы. Перечень кодов направлений расходования целевых средств утверждается приказом Министерства финансов РФ и ежегодно актуализируется — те самые коды 9XXX, которые подрядчик указывает в назначении платежа при списании средств с казначейского счёта. Базовый порядок ведения лицевых счетов определён приказом Казначейства России от 17.10.2016 № 21н «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства» в действующей редакции с учётом ежегодных дополнений. В 2026 году несколько кодов исключено из перечня, несколько объединены, появились новые коды для отдельных видов расходов — актуальный перечень публикуется на официальном сайте Федерального казначейства и в правовых системах.
В чём практическая ловушка. Если бухгалтер по привычке указал старый код, который в 2026 году исключён, платёж не пройдёт санкционирование в УФК. В лучшем случае подрядчик получит уведомление и переоформит документ. В худшем — платёж задержится на 2–3 рабочих дня, и контрагент уйдёт работать с тем, кто платит вовремя.
В операционном смысле это значит две вещи. Первое — обновить внутренние шаблоны платёжных поручений и инструкции для бухгалтерии. Второе — настроить контроль в учётной системе: при попытке указать устаревший код 9XXX система должна предупреждать, а не пропускать платёж. Для крупных подрядчиков с несколькими бухгалтерами эта настройка экономит часы переоформлений в течение года.
Параллельно полезно сверить с актуальным реестром кодов те расходы, которые до этого относились к коду «прочее». В 2026 году часть «прочих» расходов получила собственные узкие коды, и использование широкого кода становится формальным основанием для отказа в санкционировании.
4. Упростилось открытие лицевого счёта в УФК через онлайн-сервис
Четвёртое изменение — позитивное для подрядчика. Порядок открытия и ведения лицевых счетов в территориальных органах Федерального казначейства установлен приказом Казначейства России от 17.10.2016 № 21н — с поправками 2024–2025 годов, которые расширили перечень операций, доступных через онлайн-сервис подачи документов на портале Казначейства. Если до этого подрядчику для открытия лицевого счёта нужно было лично или через курьера доставлять пакет документов в территориальный орган Казначейства, то теперь подача через онлайн-сервис покрывает почти все типы лицевых счетов, включая счета по контрактам ГОЗ.
Что это даёт. Срок открытия счёта сокращается с типовых 10 рабочих дней до 5–7 для подготовленного пакета документов. Снижается риск ошибок в реквизитах: онлайн-сервис частично проверяет данные на этапе подачи и не пропускает очевидные расхождения. Часть документов формируется автоматически из загруженных шаблонов, что снимает с подрядчика рутинную работу по их подготовке.
Что осталось узким местом. Качественная ЭЦП и корректно настроенный КриптоПро. Если ЭЦП не поддерживает работу с порталом Казначейства или КриптоПро установлен с дефолтными настройками, подача документов не пройдёт. По нашей практике, более 30% задержек открытия счёта в 2026 году — именно из-за ЭЦП, а не из-за содержимого документов.
Подробный разбор онлайн-подачи документов в УФК и типовых ошибок при настройке ЭЦП мы вынесли в отдельный гид по открытию казначейского счёта на kazna-gov.ru
5. Ужесточился контроль за назначением платежа
Пятое изменение — самое болезненное для бухгалтерии. УФК и уполномоченные банки (ПСБ для значимой части контрактов по 275-ФЗ — решение о статусе уполномоченного банка принимает Правительство РФ по согласованию с Президентом РФ в порядке статьи 8.1 Федерального закона № 275-ФЗ , порядок согласования установлен постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 425 в 2026 году получили более жёсткие алгоритмы автоматической проверки назначения платежа. Основания и порядок санкционирования операций со средствами на казначейских счетах установлены приказом Минфина России от 17.12.2021 № 214н «Об утверждении Порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения» . Если раньше формальные расхождения в формулировках часто пропускались, то теперь любое отклонение от утверждённой структуры назначения платежа влечёт автоматический отказ в санкционировании.
Структура корректного назначения платежа в 2026 году включает: тип расхода с указанием кода направления расходования (тот самый код 9XXX), идентификатор государственного контракта (ИГК), номер и дату договора-основания, ссылку на подтверждающий документ (акт, накладная, УПД, КС-2/КС-3 для строительства). Любое пропущенное звено читается автоматической системой как ошибка.
Особенно жёстко проверяется ИГК. Порядок формирования идентификатора государственного контракта установлен приказом Минфина России от 02.12.2021 № 205н «Об утверждении Порядка формирования идентификатора государственного контракта, договора (соглашения) при казначейском сопровождении средств» в действующей редакции. Идентификатор должен совпадать побайтно с тем, что был присвоен заказчиком и отражён в ЕИС. Любая опечатка или несоответствие формату 20–25 цифр (в зависимости от типа контракта) ведёт к отказу. По нашей статистике, около 40% возвратов платежей в I квартале 2026 года были связаны именно с некорректным ИГК в назначении.
Что делать. Заранее проработать с заказчиком шаблон формулировки назначения платежа. Получить от заказчика письменное подтверждение формата ИГК и используемых кодов. Прописать в учётной системе или в шаблонах платёжных поручений жёсткую структуру, не оставляющую бухгалтеру свободы импровизации.
6. Расширилась связка АСТ ГОЗ — ПСБ — УФК
Шестое изменение касается подрядчиков гособоронзаказа и интегрирует три ранее разрозненных контура — электронную торговую площадку АСТ ГОЗ, уполномоченный банк ПСБ и казначейский счёт в УФК — в единую цепочку. Электронные процедуры по гособоронзаказу регулируются 275-ФЗ и распоряжениями Правительства РФ о специализированной электронной площадке для проведения закрытых электронных процедур по ГОЗ (оператор — АО «Единая электронная торговая площадка»). После победы на тендере на АСТ ГОЗ подрядчик получает ИГК через интеграцию с ЕИС ГОЗ, а далее в зависимости от типа контракта определяется уполномоченный банк: ПСБ для значимой части оборонных контрактов или УФК для остальных случаев.
Главное практическое последствие — сократился разрыв между моментом подписания контракта и моментом готовности к платежам. Подрядчику не нужно искать процедуру отдельно для каждого этапа: цепочка задана и контролируется на уровне интеграции систем. Параллельно расширилась прозрачность для контролирующих органов: путь каждого рубля от заказчика до конечного бенефициара становится отслеживаемым.
Обратная сторона — выросли требования к организационной готовности подрядчика. Если у компании нет аккредитации на АСТ ГОЗ, нет настроенного канала работы с ПСБ или нет шаблонов документов под ИГК, цепочка обрывается на первом же звене. Подрядчики, которые рассматривают свой первый контракт по 275-ФЗ, в 2026 году получают развилку: либо потратить 2–3 недели на параллельную настройку всех контуров, либо отдать процесс на сопровождение под ключ профильному подрядчику и сосредоточиться на исполнении самого контракта.
Узловая точка для подрядчика — корректное распределение между ПСБ и УФК. Часть контрактов по 275-ФЗ обязательно идёт через ПСБ, часть — через УФК. Ошибка в выборе банка на старте даёт срыв первого платёжного цикла. Сравнение ПСБ и УФК с точки зрения подрядчика ГОЗ мы разобрали отдельно.
7. Цифровизация документооборота: ГИИС ЭБ, ЭЦП, отказ от бумаги
Седьмое изменение — общий тренд, который в 2026 году дошёл до критической массы. ГИИС «Электронный бюджет» функционирует на основании постановления Правительства РФ от 30.06.2015 № 658 «О государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами „Электронный бюджет"» и в 2026 году расширила перечень типов документов, которые принимаются в электронном виде. Использование электронной подписи регулируется 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи» — с учётом поправок 2022–2025 годов о единой системе квалифицированных сертификатов. Бумажный документооборот с УФК сохраняется только для отдельных случаев. Сертификаты ключей ЭЦП унифицированы под общероссийский формат, что снимает часть совместимости между разными уполномоченными удостоверяющими центрами.
Подрядчику это даёт два положительных эффекта и одно требование. Положительные эффекты — ускорение цикла согласования документов (среднее время — с 5 до 2 рабочих дней) и снижение затрат на курьерскую логистику. Требование — обеспечить квалифицированную ЭЦП на всех ответственных сотрудников, у которых право подписи документов по контракту. Это не только генеральный директор и главный бухгалтер: при объёмном контракте ЭЦП нужна и руководителю проекта, и ответственному за раздельный учёт, и юристу по контрактам.
Параллельно с расширением функционала ГИИС ЭБ выросли и требования к информационной безопасности на стороне подрядчика. Использование ЭЦП на личных устройствах, сохранение паролей в браузере, передача ключей по почте — всё это в 2026 году создаёт прямой риск приостановки доступа к ГИИС ЭБ при выявлении компрометации. Компании, у которых десятки контрактов под казначейским сопровождением, теряют от такой приостановки от 3 до 10 рабочих дней — это десятки миллионов рублей упущенной выручки за период простоя.
Минимальный набор для соответствия в 2026 году — отдельный защищённый носитель для каждой ЭЦП, регламент использования ЭЦП в компании, обучение ответственных сотрудников и контроль доступа к рабочим местам, с которых выполняется работа в ГИИС ЭБ.
Чек-лист: что подрядчику сделать до конца I квартала 2026 года
Чтобы все семь изменений не превратились в семь отдельных проблем посреди операционного цикла, ниже — минимальный набор действий, который закрывает основные риски.
1. Поднять портфель действующих и планируемых контрактов на 2026 год, отметить попадающие под казначейское сопровождение, оценить готовность инфраструктуры под каждый.
2. Запустить аудит учётной политики в части раздельного учёта по контрактам ГОЗ — обновить методику распределения косвенных расходов, привести регистры в соответствие.
3. Обновить шаблоны платёжных поручений в учётной системе. Проверить актуальность всех кодов направлений расходования 9XXX, используемых компанией.
4. Зарегистрироваться или обновить регистрацию в онлайн-сервисе подачи документов УФК. Проверить совместимость ЭЦП и КриптоПро.
5. Согласовать с заказчиком жёсткий шаблон назначения платежа. Получить письменное подтверждение формата ИГК и кодов.
6. Для оборонных подрядчиков — проверить корректность распределения между ПСБ и УФК по каждому действующему и планируемому контракту 275-ФЗ.
7. Закрыть базовые требования к информационной безопасности при работе с ГИИС ЭБ. Регламент, носители, обучение.
Все семь шагов — это от 2 до 6 недель работы в зависимости от размера компании и объёма портфеля. Цена бездействия — это не штрафы (их в первой половине года почти не выписывают), а упущенные первые контракты 2026 года, по которым подрядчик окажется неготов организационно.
Частые вопросы
Можно ли в 2026 году обойтись без открытия лицевого счёта в УФК, если контракт мелкий?
Если контракт прямо предусматривает казначейское сопровождение, обойтись нельзя. Размер контракта вторичен по отношению к формулировкам в самом договоре. Проверять нужно текст и приложения, а не только сумму.
ПСБ — это обязательный банк по всем контрактам ГОЗ или только по части?
По части. По значимой доле контрактов 275-ФЗ ПСБ действительно работает как уполномоченный банк, но это не универсальное правило. Конкретный выбор между ПСБ и УФК определяется условиями контракта и нормативными актами по типу продукции.
Что будет, если назначение платежа в 2026 году не пройдёт автоматическую проверку?
Платёж не уйдёт. Подрядчик получит уведомление с указанием конкретной строки или поля, в котором обнаружено несоответствие. Документ нужно будет переоформить и подать заново. Срок задержки — от 1 до 3 рабочих дней.
Кто отвечает за корректность ИГК — заказчик или подрядчик?
ИГК присваивает заказчик. Подрядчик отвечает за корректное использование этого ИГК во всех документах: договорах с субподрядчиками, платёжных поручениях, актах. Опечатка в ИГК на стороне подрядчика — основание для отказа в санкционировании.
Нужно ли подрядчику получать отдельную аккредитацию для работы на АСТ ГОЗ в 2026 году?
Да, и это отдельная процедура от регистрации на обычных электронных площадках. Аккредитация на АСТ ГОЗ требует ЭЦП с поддержкой работы в системе ГОЗ и предоставления расширенного пакета документов. Срок — от 3 до 5 рабочих дней.
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Нормативная база
Ключевые акты, регулирующие казначейское сопровождение в 2026 году.
Федеральные законы:
- Бюджетный кодекс РФ, статья 242.23 «Основы казначейского сопровождения» — введена Федеральным законом от 01.07.2021 № 244-ФЗ; базовая правовая основа КС.
- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (особенно статья 8.1 — об уполномоченных банках по ГОЗ).
- Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
- Федеральный закон о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов — содержит ежегодные особенности КС.
Постановления Правительства РФ:
- Постановление от 24.11.2021 № 2024 «О правилах казначейского сопровождения» — базовые Правила казначейского сопровождения, действующие с 2022 года.
- Постановление от 09.12.2017 № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета» — общий порядок исполнения бюджета и применения КС.
- Постановление Правительства РФ от 17.12.2025 № 2053 — особенности казначейского сопровождения средств в 2026 финансовом году (продлило на 2026 год отдельные правила перечисления целевых средств).
- Постановление от 02.12.2017 № 1465 «О государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу» .
- Постановление от 03.04.2020 № 425 «Об утверждении Правил согласования государственным заказчиком ГОЗ уполномоченного банка головному исполнителю» — порядок согласования уполномоченного банка по конкретному контракту ГОЗ.
- Постановление от 19.01.1998 № 47 «О Правилах ведения организациями, выполняющими государственный заказ за счёт средств федерального бюджета, раздельного учёта результатов финансово-хозяйственной деятельности» — действующая редакция.
- Постановление от 30.06.2015 № 658 «О государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами „Электронный бюджет"»
Приказы Минфина и Казначейства:
- Приказ Казначейства России от 17.10.2016 № 21н «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства»
- Приказ Минфина России от 17.12.2021 № 214н «Об утверждении Порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения»
- Приказ Минфина России от 02.12.2021 № 205н «Об утверждении Порядка формирования идентификатора государственного контракта, договора (соглашения) при казначейском сопровождении средств»
- Приказ Минфина России от 10.12.2021 № 210н — порядок ведения раздельного учёта по контрактам с казначейским сопровождением.
- Приказ Минпромторга России от 08.02.2019 № 334 «Об утверждении Порядка определения состава затрат, включаемых в цену продукции, поставляемой в рамках государственного оборонного заказа».
- Приказы Минфина России об утверждении перечня кодов направлений расходования целевых средств (актуальный перечень — на официальном сайте Федерального казначейства).
Официальные источники для самостоятельной проверки:
- Официальный интернет-портал правовой информации pravo.gov.ru — первоисточник всех актов.
- Сайт Федерального казначейства roskazna.gov.ru — актуальные перечни кодов 9XXX, реквизиты ТОФК, методические рекомендации.
- Единая информационная система в сфере закупок zakupki.gov.ru— реестр контрактов с ИГК.
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Об авторе. Стелла Иванова — партнёр практики казначейского сопровождения, 15+ лет работы с подрядчиками госконтрактов по 44-ФЗ, 275-ФЗ и 223-ФЗ. Команда сопровождает более 200 контрактов в год в режиме «под ключ». Развёрнутые гиды по отдельным аспектам казначейского сопровождения — на kazna-gov.ru/blog.
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Материал носит обзорный характер. Конкретные нормативные ссылки и формулировки могут уточняться по мере выхода подзаконных актов. Для применения к конкретному контракту рекомендуется юридическая или экспертная консультация.
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