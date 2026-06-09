Казначейское сопровождение в 2026 году: 7 ключевых изменений, которые меняют работу подрядчика госконтракта

1. Расширился перечень контрактов под казначейское сопровождение

Первое и самое заметное для подрядчика изменение — рост перечня контрактов и средств, которые в 2026 году попадают под обязательное казначейское сопровождение. Базовые рамки определены статьёй 242.23 «Основы казначейского сопровождения» Бюджетного кодекса РФ (введена Федеральным законом от 01.07.2021 № 244-ФЗ), базовыми Правилами казначейского сопровождения, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 24.11.2021 № 2024 и постановлением Правительства РФ от 09.12.2017 № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета» в действующей редакции. Особенности применения казначейского сопровождения на 2026 год установлены постановлением Правительства РФ от 17.12.2025 № 2053 — оно продлило на 2026 год порядок перечисления отдельных целевых средств с использованием казначейских счетов.

К традиционным контрактам по 275-ФЗ от 29.12.2012 «О государственном оборонном заказе» и крупным контрактам по 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе» добавились новые категории субсидий, в том числе из бюджетов субъектов и муниципальных бюджетов при определённых условиях софинансирования. Параллельно снижены пороги по сумме для отдельных типов закупок, а часть контрактов, ранее проходивших мимо казначейства, теперь требует открытия лицевого счёта в УФК.

Практический эффект: компания, которая в 2025 году считала себя «вне зоны казначейства», в 2026 году может получить новый контракт, где казначейское сопровождение уже прописано в проекте. Если подрядчик не готов к этому организационно, цикл «подписание контракта — открытие счёта — первый платёж» растягивается до 3–4 недель вместо стандартных 7–10 дней.

Что делать прямо сейчас. Поднять портфель контрактов на 2026 год, проверить каждый на признаки казначейского сопровождения по тексту и приложениям, а не только по сумме. В типовых формулировках искать слова «открытие лицевого счёта в территориальном органе Федерального казначейства», «перечисление средств с применением кодов направлений расходования» и «раздельный учёт». Если хотя бы одна формулировка есть — контракт под казначейским сопровождением.