Конец финансового года по сопровождаемому контракту: что бухгалтеру сделать в сентябре, чтобы в декабре не встал платеж

Пять причин, по которым распоряжение возвращают в декабре

Причины те же, что и в любой другой месяц, но цена ошибки выше: времени на второй заход почти нет.



Превышение плановой суммы по коду направления расходования. Сумма распоряжения вместе с ранее проведёнными платежами выходит за плановый показатель Сведений по этому коду. Лечится только изменением Сведений — то есть согласованием, а не правкой в своём кабинете.



Код не соответствует существу операции. Работы и услуги, материальные запасы, возмещение понесённых расходов — у каждого расхода своя группа кодов. Перенос кода из прошлого квартала «по аналогии» — типовая причина возврата, особенно когда предмет договора изменился дополнительным соглашением.



Расход не предусмотрен договором или соглашением. Казначейство сверяет назначение платежа не только со Сведениями, но и с документом-основанием. Расход, которого нет в договоре, не проходит, даже если он экономически обоснован и подтверждён первичкой.



Неполный комплект документов-оснований. Договор, акт, счёт, накладная — комплект должен быть приложен сразу. Практика «дошлём завтра» в декабре означает потерю цикла.



Идентификатор контракта отсутствует или указан с ошибкой. Без него операция не связывается с контрактом. Ошибка в одном символе даёт тот же результат, что и полное отсутствие реквизита.



Обратите внимание на закономерность: первые три причины закладываются задолго до платежа — на этапе Сведений и договора. Именно поэтому сентябрьская сверка снимает большую часть декабрьских возвратов.