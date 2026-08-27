Конец финансового года по сопровождаемому контракту: что бухгалтеру сделать в сентябре, чтобы в декабре не встал платеж

Конец финансового года по сопровождаемому контракту: что бухгалтеру сделать в сентябре, чтобы в декабре не встал платёж.
Декабрьский затор в казначействе — явление предсказуемое. В последние недели года территориальные органы обрабатывают кратно больше распоряжений, чем в любом другом месяце, а у исполнителей одновременно заканчиваются плановые суммы в Сведениях об операциях, истекают сертификаты подписи и всплывают расхождения в раздельном учёте, которые копились с весны.
Дальше всё зависит от того, что бухгалтер сделал в сентябре. Разберём подготовку к закрытию года по контракту под казначейским сопровождением — по шагам, с точками, где чаще всего теряют деньги и время.
Почему декабрь ломает то, что работало весь год
В обычном режиме бухгалтер видит один горизонт: конкретный платёж и документы под него. В казначейском сопровождении горизонтов два. Есть операция — распоряжение о совершении казначейского платежа с документами-основаниями. И есть рамка — Сведения об операциях с целевыми средствами, где заранее расписаны плановые суммы по кодам направления расходования.
Санкционирование — это сверка операции с рамкой. Пока рамка просторная, расхождения не видны. К концу года рамка сжимается: по одним кодам остаток плановой суммы почти выбран, по другим лежит невостребованный объём, а перебросить его между кодами мгновенно нельзя — изменение Сведений проходит согласование, и это рабочие дни.
Добавьте сюда сезонную нагрузку на территориальный орган и предновогоднее сжатие сроков у самого заказчика — и получите типовую декабрьскую картину: платёж технически правильный, но провести его уже некогда.
Вывод простой. Всё, что можно сделать заранее, делается в сентябре — когда у казначейства и у заказчика есть время на согласования.
Шаг 1. Сверить фактическое освоение с плановыми суммами по кодам.
Первое и главное действие: выгрузить текущее состояние по каждому коду направления расходования и сравнить три величины — плановую сумму в утверждённых Сведениях, фактически проведённые платежи и обязательства, которые ещё предстоит оплатить до конца года.
Дальше смотрите на две категории кодов.
Коды, где остаток плановой суммы меньше предстоящих платежей. Это будущая остановка. Как только вы упрётесь в лимит, распоряжение вернут, и оплата встанет до утверждения новых Сведений. Инициировать изменение нужно сейчас, а не когда платёж уже подан.
Коды, где остаток избыточен. Это связанные деньги. Формально они на счёте, фактически распорядиться ими по другому направлению нельзя, пока Сведения не изменены. К декабрю такой остаток превращается в отдельный сюжет с возвратом.
Проверьте заодно, не появилось ли расходов, которых в Сведениях вообще нет. Классический случай: по ходу исполнения возникла новая позиция — экспертиза, дополнительное оборудование, услуги подрядчика, которого не было в первоначальной смете. Пока эта позиция не отражена в Сведениях, платёж по ней не пройдёт независимо от качества документов.
Шаг 2. Провести изменение Сведений заранее, одним заходом
Изменение Сведений — не техническая операция бухгалтера, а согласование с заказчиком или распорядителем средств. Оно живёт по календарю другой организации, где тоже есть отпуска, замены и очередь на подпись.
Практика показывает: изменение, поданное в сентябре, проходит спокойно; то же изменение в декабре конкурирует за внимание с десятками таких же.
Собирайте правки пакетом. Одно продуманное изменение с перераспределением сумм между кодами и добавлением недостающих позиций проходит быстрее, чем три последовательных, каждое из которых открывает новый круг согласования.
Отдельно проверьте горизонт Сведений. Если контракт переходит на следующий год, плановые суммы должны быть предусмотрены и на очередной финансовый год — иначе в январе вы начнёте не с платежей, а с оформления.
Шаг 3. Разобраться с остатком на лицевом счёте до того, как он станет проблемой
Неиспользованный остаток целевых средств на конец года — самостоятельная тема, и относиться к ней как к «деньгам, которые полежат» нельзя.
Порядок обращения с остатком определяется условиями вашего контракта или соглашения и решением о предоставлении средств: часть остатка может быть подтверждена к использованию в следующем году, часть подлежит возврату. Конкретный механизм и сроки в разных случаях отличаются, а предельные даты ежегодно устанавливаются отдельными актами — их нужно уточнять в своём территориальном органе казначейства, а не брать из прошлогодней переписки.
Что зависит только от вас:
- знать точную сумму прогнозного остатка не в декабре, а в сентябре;
- понимать, какая её часть закрыта заключёнными обязательствами, а какая свободна;
- заранее выяснить у заказчика и в территориальном органе, какой режим применяется к вашему остатку.
Отдельное правило касается размещённых средств: если целевые средства в разрешённом случае размещались на депозите, они возвращаются на лицевой счёт вместе с полученным доходом. Планировать возврат нужно с запасом по срокам, а не в последние дни года.
Шаг 4. Привести раздельный учёт в соответствие с учётной политикой
Раздельный учёт результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому контракту — обязанность участника казначейского сопровождения, закреплённая в Бюджетном кодексе. С 1 января 2026 года за её неисполнение установлена административная ответственность по статье 15.37.1 КоАП РФ: для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей штраф считается в процентах от цены контракта.
Сентябрьская сверка занимает несколько часов и снимает большую часть будущих вопросов. Проверить нужно четыре вещи.
Учётная политика и фактическая практика совпадают. Самое частое расхождение — база распределения накладных расходов. В политике закреплён один показатель, бухгалтерия считает по другому. Каждый документ по отдельности корректен, а методика не соответствует внутреннему документу организации. Для проверяющего это замечание.
Идентификатор контракта проставлен в первичке. Не только в платёжных документах, но и в приходных ордерах, требованиях-накладных, лимитно-заборных картах, нарядах, ведомостях выдачи материалов. Дозаполнять их задним числом в декабре — работа на несколько дней.
Аналитический учёт ведётся обособленно по каждому контракту. Если контрактов несколько, а затраты собираются в общий котёл с последующим распределением, разложить их к закрытию года будет дорого.
Данные учёта сходятся с тем, что вы показывали в течение года. Суммы в регистрах, в Сведениях и в отчётности по контракту должны биться между собой. Расхождение, найденное в сентябре, — рабочая правка. Расхождение, найденное при окончательном расчёте, — остановленный платёж.
Шаг 5. Проверить техническую готовность рабочего места
Пункт кажется мелким ровно до того дня, когда он срывает платёж.
До конца сентября проверьте срок действия квалифицированной электронной подписи ответственного лица — если он истекает в четвёртом квартале, перевыпуск планируйте заранее, а не по факту отказа. Убедитесь, что установлены действующие корневые сертификаты и сертификат защищённого канала, что криптопровайдер лицензирован, а плагин подписи работает в браузере.
Отдельно проверьте, что доступ есть не у одного человека. Если единственный сотрудник с подписью уходит в отпуск или на больничный в декабре, контракт останавливается вместе с ним. Оформление полномочий второму ответственному — процедура на несколько дней, и делать её нужно заранее.
Шаг 6. Составить график платежей четвёртого квартала с запасом
Соберите все предстоящие расчёты в один график: подрядчики, материалы, заработная плата с начислениями, налоги, возмещение понесённых расходов. Для каждой позиции укажите сумму, код направления расходования, комплект документов-оснований и дату, к которой платёж должен пройти.
Дальше — два правила.
Не ставьте критичные платежи на последние рабочие дни года. При обычной загрузке санкционирование занимает считаные дни, в пиковый период — дольше, а один возврат на доработку добавляет ещё цикл.
Закладывайте время на цепочку. Если ваш подрядчик сам работает через лицевой счёт, его платёж своим контрагентам — это ещё одно санкционирование после вашего. Цепочка из трёх звеньев в декабре не проходит за день.
Шаг 7. Отдельно посмотреть на переход через год
Если контракт продолжается в следующем году, к декабрю нужно иметь ответы на четыре вопроса.
Предусмотрены ли плановые суммы в Сведениях на очередной финансовый год. Какие обязательства переходят на следующий год и как они закрываются. Что происходит с остатком: подтверждается к использованию или возвращается. Меняются ли реквизиты и порядок работы с 1 января.
Последний вопрос в этом году особенно уместен. Минфин подготовил новый Порядок санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения взамен приказа от 17.12.2021 № 214н; заявленная дата применения — 1 сентября 2026 года. На момент подготовки материала это проект, зарегистрированный номер не опубликован. Логика режима не меняется — лицевой счёт, Сведения, санкционирование и коды направления остаются, — но ссылочный аппарат в договорах и внутренних регламентах поедет. В новых документах разумнее ссылаться на пункт 4 статьи 242.23 Бюджетного кодекса и на действующий порядок санкционирования, без номера конкретного приказа. Точные реквизиты уточняйте в своём территориальном органе.
Зарплата, налоги и взносы: почему их считают отдельно
В декабре к обычным расчётам с подрядчиками добавляется блок выплат, который живёт по своим правилам. Оплата труда работников, занятых в исполнении контракта, начисления на неё, налоги и обязательные платежи проводятся с лицевого счёта по своим кодам направления расходования и требуют расчёта доли, приходящейся на конкретный контракт.
Здесь важны две вещи. Первая: сумма, отнесённая на контракт, должна опираться на понятную и закреплённую методику — распределение по табелю, по фонду оплаты труда занятого персонала, по иному показателю, зафиксированному в учётной политике. Вторая: эта же методика должна давать те же цифры, что и раздельный учёт по контракту. Расхождение между расчётом для платежа и данными регистров — распространённое основание для вопросов при окончательном расчёте.
Декабрьские сроки по зарплате и налогам жёсткие и не сдвигаются под очередь в казначействе. Поэтому такие платежи ставят в график первыми, а не по остаточному принципу.
Пять причин, по которым распоряжение возвращают в декабре
Причины те же, что и в любой другой месяц, но цена ошибки выше: времени на второй заход почти нет.
Превышение плановой суммы по коду направления расходования. Сумма распоряжения вместе с ранее проведёнными платежами выходит за плановый показатель Сведений по этому коду. Лечится только изменением Сведений — то есть согласованием, а не правкой в своём кабинете.
Код не соответствует существу операции. Работы и услуги, материальные запасы, возмещение понесённых расходов — у каждого расхода своя группа кодов. Перенос кода из прошлого квартала «по аналогии» — типовая причина возврата, особенно когда предмет договора изменился дополнительным соглашением.
Расход не предусмотрен договором или соглашением. Казначейство сверяет назначение платежа не только со Сведениями, но и с документом-основанием. Расход, которого нет в договоре, не проходит, даже если он экономически обоснован и подтверждён первичкой.
Неполный комплект документов-оснований. Договор, акт, счёт, накладная — комплект должен быть приложен сразу. Практика «дошлём завтра» в декабре означает потерю цикла.
Идентификатор контракта отсутствует или указан с ошибкой. Без него операция не связывается с контрактом. Ошибка в одном символе даёт тот же результат, что и полное отсутствие реквизита.
Обратите внимание на закономерность: первые три причины закладываются задолго до платежа — на этапе Сведений и договора. Именно поэтому сентябрьская сверка снимает большую часть декабрьских возвратов.
Что реально занимает время: календарь подготовки
Ориентируйтесь не на объём работы, а на длину согласований — она от вас не зависит.
Сверка освоения по кодам и подготовка пакета правок — работа бухгалтерии, обычно несколько дней. Согласование изменения Сведений с заказчиком или распорядителем — рабочие дни, при загруженном заказчике дольше. Утверждение Сведений в территориальном органе — ещё несколько рабочих дней. Перевыпуск квалифицированной электронной подписи и оформление полномочий второго ответственного — отдельная процедура со своими сроками у удостоверяющего центра.
Сложите эти интервалы, добавьте один резервный цикл на возврат с доработкой — и станет понятно, почему подготовка стартует в сентябре, а не в ноябре. Организация, которая начинает в конце ноября, попадает в декабрь ровно в тот момент, когда очередь на согласование максимальная.
Ещё один практический момент: региональные и муниципальные контракты. Если сопровождение осуществляет финансовый орган субъекта или муниципалитета, порядок санкционирования и сроки устанавливает он, и они могут отличаться от федеральных. Уточнять их нужно там же, где открыт счёт, и тоже заранее.
Коротко — вопросы, которые задают чаще всего
Можно ли перебросить неиспользованную плановую сумму с одного кода на другой? Да, через изменение Сведений об операциях с согласованием. Мгновенно и в одностороннем порядке — нет.
Что делать, если платёж нужен срочно, а плановая сумма по коду выбрана? Единственный законный путь — изменение Сведений. Провести расход по «похожему» свободному коду нельзя: это расхождение между кодом и существом операции, и оно всплывёт при санкционировании или при последующей проверке.
Обязателен ли раздельный учёт, если контракт один? Да. Обязанность не зависит от количества контрактов, и ответственность по статье 15.37.1 КоАП РФ наступает независимо от того, один контракт у организации или десять.
Переходит ли неиспользованный остаток автоматически на следующий год? Нет. Порядок зависит от условий контракта или соглашения и решения о предоставлении средств. Часть остатка может быть подтверждена к использованию, часть подлежит возврату — это выясняется заранее, а не по факту наступления января.
Сентябрьский чек-лист
- Сверить фактическое освоение с плановыми суммами по каждому коду направления расходования.
- Собрать все правки Сведений в один пакет и подать на согласование.
- Рассчитать прогнозный остаток на конец года и выяснить порядок обращения с ним.
- Сверить учётную политику с фактической методикой раздельного учёта.
- Проверить идентификатор контракта во всей первичке, а не только в платёжных документах.
- Проверить срок действия электронной подписи и оформить второго ответственного.
- Составить график платежей четвёртого квартала без критичных дат в последнюю неделю года.
- Проверить, предусмотрены ли плановые суммы на следующий финансовый год.
Ни один пункт не требует согласований, которых нельзя получить в сентябре. Каждый из них в декабре стоит дороже — иногда сорванным сроком по контракту.
Материал носит справочный характер. Конкретный порядок работы с остатком и предельные сроки проверяйте по условиям своего контракта и в территориальном органе Федерального казначейства.
Стелла Иванова, эксперт по казначейскому сопровождению
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