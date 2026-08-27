Назначение платежа с казначейского счета: шаблон по 6 элементам для бухгалтера

Образцы формулировок для типовых платежей

Удобнее всего держать собственные образцы под каждый тип платежа и под каждый действующий контракт. Ниже — рабочие заготовки, по которым видно общую логику.



Аванс по государственному контракту. «Аванс по государственному контракту, код направления расходования [код], идентификатор государственного контракта [значение], в соответствии с государственным контрактом № [номер] от [дата], 1 этап исполнения, в том числе НДС 20% — [сумма] ₽». Видны все шесть элементов в правильном порядке.



Окончательный расчёт по этапу. «Окончательный расчёт по 2 этапу государственного контракта, код направления расходования [код], идентификатор государственного контракта [значение], в соответствии с актом выполненных работ № [номер] от [дата] к государственному контракту № [номер] от [дата], в том числе НДС 20% — [сумма] ₽». Здесь документом-основанием становится акт выполненных работ, а не сам контракт, потому что окончательный расчёт идёт против закрытого этапа.



Выплата заработной платы сотрудникам, занятым в исполнении контракта. «Выплата заработной платы за [месяц] [год] года, код направления расходования [код], идентификатор государственного контракта [значение], в соответствии с государственным контрактом № [номер] от [дата], ведомость № [номер] от [дата], НДС не облагается». Зарплата НДС не облагается, и в шестом элементе это указывается явно — иначе отсутствие указания об НДС расценивается как пропуск элемента.



Уплата налогов и страховых взносов с фонда оплаты труда, связанного с контрактом. «Уплата [НДФЛ / страховых взносов] за [месяц] [год] года с заработной платы сотрудников, занятых в исполнении государственного контракта, код направления расходования [код], идентификатор государственного контракта [значение], в соответствии с государственным контрактом № [номер] от [дата], НДС не облагается». Здесь принципиально, что налог платится именно с зарплаты, связанной с контрактом, — иначе не видно связи между расходом и целевыми деньгами.



Аренда помещения, используемого для исполнения контракта. «Оплата аренды помещения за [месяц] [год] года, код направления расходования [код], идентификатор государственного контракта [значение], в соответствии со счётом № [номер] от [дата] к договору аренды № [номер] от [дата], в том числе НДС 20% — [сумма] ₽». Если арендодатель на упрощённой системе, шестой элемент будет «НДС не облагается».



Логика всех образцов одинаковая: шесть элементов, в строгом порядке, с конкретными номерами и датами, а не общими формулировками.