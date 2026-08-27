Назначение платежа с казначейского счета: шаблон по 6 элементам для бухгалтера

Когда бухгалтер впервые проводит платёж с лицевого счёта в казначействе, формулировка «оплата по договору №...» уже не работает. Казначейство возвращает распоряжения с размытым назначением, и пока бухгалтер пытается понять, что именно «не так», расчёты по контракту встают. Разберу по элементам, как должен выглядеть рабочий шаблон назначения платежа с казначейского счёта и какие формулировки подойдут под типовые платежи.
Почему назначение платежа в казначействе — это не «как в банке»
Привычка к банковским платёжкам здесь мешает. В обычном расчёте банк проверяет реквизиты получателя и сумму — содержательная часть назначения его интересует мало, и формулировка «оплата по договору № 15 от 12.01.2026» обычно проходит без вопросов.
С казначейского счёта эта модель не работает. Территориальный орган казначейства отвечает не за реквизиты, а за целевое расходование бюджетных денег по конкретному государственному контракту. Поэтому назначение платежа читается содержательно: что именно оплачивается, на каком основании, по какому этапу контракта и почему сумма правомерна. Если этих сведений нет, платёж возвращается на доработку — независимо от того, что реквизиты получателя оформлены корректно.
Назначение платежа должно отвечать на четыре вопроса одновременно: что оплачивается, на каком основании, по какому этапу исполнения, почему такая сумма, включая НДС. Под этим устроены шесть обязательных элементов.
Шесть обязательных элементов в правильном порядке
Порядок здесь важен — казначейство ожидает элементы именно в такой последовательности.
Первый элемент — тип платежа. Одна из категорий: аванс, окончательный расчёт, частичная оплата, выплата заработной платы, уплата налогов и взносов. Категория обозначается явно, в начале назначения. Размытое «оплата» вместо конкретного типа — первая причина возврата.
Второй элемент — код направления расходования из действующего справочника. Код берётся из актуальной редакции, а не из памяти и не из прошлогоднего распоряжения: справочник пересматривается, и устаревший код приведёт к отказу.
Третий элемент — идентификатор государственного контракта. Это 20 знаков по 44-ФЗ или 25 знаков для контрактов государственного оборонного заказа. Принципиальный момент: идентификатор берётся из первоисточника — самого контракта или карточки контракта в ГИИС «Электронный бюджет», — а не копируется из предыдущего распоряжения, где он уже мог быть с опечаткой. Опечатка в идентификаторе — это, по сути, платёж не по тому контракту, и его не пропустят.
Четвёртый элемент — документ-основание: номер и дата контракта, счёта, акта выполненных работ, накладной, ведомости — того конкретного документа, по которому идёт оплата. Не «по договору вообще», а по конкретному счёту или акту с номером и датой.
Пятый элемент — ссылка на этап исполнения контракта. Какой именно этап оплачивается и в какой части. Если контракт разбит на этапы, казначейство сверяет платёж с графиком исполнения, и без указания этапа сделать это невозможно.
Шестой элемент — сумма НДС отдельной строкой. Формулировка «в том числе НДС 20% — XXX,XX ₽» либо «НДС не облагается» в зависимости от ситуации. Этот элемент часто забывают, и платёж возвращается уже из-за него одного.
Образцы формулировок для типовых платежей
Удобнее всего держать собственные образцы под каждый тип платежа и под каждый действующий контракт. Ниже — рабочие заготовки, по которым видно общую логику.
Аванс по государственному контракту. «Аванс по государственному контракту, код направления расходования [код], идентификатор государственного контракта [значение], в соответствии с государственным контрактом № [номер] от [дата], 1 этап исполнения, в том числе НДС 20% — [сумма] ₽». Видны все шесть элементов в правильном порядке.
Окончательный расчёт по этапу. «Окончательный расчёт по 2 этапу государственного контракта, код направления расходования [код], идентификатор государственного контракта [значение], в соответствии с актом выполненных работ № [номер] от [дата] к государственному контракту № [номер] от [дата], в том числе НДС 20% — [сумма] ₽». Здесь документом-основанием становится акт выполненных работ, а не сам контракт, потому что окончательный расчёт идёт против закрытого этапа.
Выплата заработной платы сотрудникам, занятым в исполнении контракта. «Выплата заработной платы за [месяц] [год] года, код направления расходования [код], идентификатор государственного контракта [значение], в соответствии с государственным контрактом № [номер] от [дата], ведомость № [номер] от [дата], НДС не облагается». Зарплата НДС не облагается, и в шестом элементе это указывается явно — иначе отсутствие указания об НДС расценивается как пропуск элемента.
Уплата налогов и страховых взносов с фонда оплаты труда, связанного с контрактом. «Уплата [НДФЛ / страховых взносов] за [месяц] [год] года с заработной платы сотрудников, занятых в исполнении государственного контракта, код направления расходования [код], идентификатор государственного контракта [значение], в соответствии с государственным контрактом № [номер] от [дата], НДС не облагается». Здесь принципиально, что налог платится именно с зарплаты, связанной с контрактом, — иначе не видно связи между расходом и целевыми деньгами.
Аренда помещения, используемого для исполнения контракта. «Оплата аренды помещения за [месяц] [год] года, код направления расходования [код], идентификатор государственного контракта [значение], в соответствии со счётом № [номер] от [дата] к договору аренды № [номер] от [дата], в том числе НДС 20% — [сумма] ₽». Если арендодатель на упрощённой системе, шестой элемент будет «НДС не облагается».
Логика всех образцов одинаковая: шесть элементов, в строгом порядке, с конкретными номерами и датами, а не общими формулировками.
Типичные ошибки при переносе из банковских платёжек
Копирование формулировки «по аналогии». «Оплата по договору № [номер] от [дата], в том числе НДС 20%» — формально похоже на назначение, но здесь не видно ни типа платежа, ни кода направления расходования, ни идентификатора контракта, ни этапа исполнения. Типовая причина возврата на доработку.
Идентификатор из прошлого распоряжения. На первый взгляд логично: идентификатор тот же, контракт тот же. Но если в прошлом документе была опечатка, она тиражируется во всех последующих, и платежи возвращаются уже из-за неё. Идентификатор нужно взять из первоисточника один раз в начале работы, сверить и использовать дальше.
Устаревший код направления расходования. Код берут из прошлогоднего документа, не сверяясь с актуальным справочником. Когда справочник обновился, платёж возвращается с формулировкой о несоответствии коду направления.
Пропуск этапа исполнения, особенно в контрактах с одним этапом. Бухгалтер считает, что если этап один — указывать его не нужно. Указание ожидается всегда, даже когда этап единственный.
Формулировка по НДС без точной суммы. «В том числе НДС» без указания суммы и ставки не считается выполнением шестого элемента. Сумма указывается копейка в копейку.
Что учесть в связи с изменением порядка санкционирования
Отдельный сюжет для тех, кто ведёт шаблоны и внутренние регламенты. Минфин подготовил новый Порядок санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения, который должен заменить приказ Минфина России от 17.12.2021 № 214н со всеми изменявшими его приказами. Заявленная дата применения — 1 сентября 2026 года. На момент подготовки материала это проект: зарегистрированный номер нового приказа не опубликован, поэтому реквизиты акта стоит уточнить в своём территориальном органе казначейства.
Практический смысл для бухгалтера ограниченный, но он есть. Сама структура назначения платежа из шести элементов не меняется: тип платежа, код направления, идентификатор контракта, документ-основание, этап, НДС. Меняется ссылочный аппарат — приложения, из которых берутся коды направления расходования. Поэтому внутренние памятки и шаблоны, где прописано «код по приложению к приказу № 214н», к осени потребуют актуализации, а сами коды в действующих контрактах нужно будет сверить с новой редакцией справочника.
Ход, который снимает проблему заранее: в шаблонах ссылаться не на номер приказа, а на «действующий порядок санкционирования» и держать код направления отдельным реквизитом, который сверяется перед каждой новой серией платежей.
Как держать свой шаблон под каждый контракт
Удобный рабочий приём — завести на каждый действующий контракт собственный шаблон назначения платежа, в который один раз внесены идентификатор контракта, номер и дата контракта, актуальный код направления расходования и разбивка этапов. Тогда при каждом новом платеже бухгалтер не собирает назначение заново, а подставляет в готовый шаблон документ-основание, этап и сумму с НДС.
Шаблоны полезно пересматривать в двух случаях. Первый — выход новой редакции справочника кодов направления расходования: коды по действующим контрактам нужно сверять с актуальной версией. Второй — переход на новый этап контракта: в шаблоне обновляется ссылка на этап, чтобы по инерции не платить «по 1 этапу», когда уже идёт второй.
Если в компании несколько контрактов под казначейским сопровождением, шаблоны стоит держать отдельным файлом с привязкой к контракту: один контракт — один блок с идентификатором, кодом, этапами и образцами формулировок на каждый тип платежа. Это ускоряет работу и снимает большую часть возвратов.
Памятка бухгалтеру
Не переносить формулировку «оплата по договору» из обычных банковских платёжек — она не закрывает требований казначейства.
Собирать назначение по шести элементам в правильной последовательности: тип платежа, код направления расходования, идентификатор контракта, документ-основание, этап исполнения, НДС отдельной строкой.
Брать идентификатор контракта из первоисточника — контракта или карточки в ГИИС «Электронный бюджет», а не из прошлого распоряжения.
Сверять код направления расходования с актуальной редакцией справочника, а не использовать его по памяти.
Указывать этап исполнения всегда, даже если этап в контракте один.
Указывать НДС с точной суммой и ставкой либо явно «НДС не облагается».
Держать собственный шаблон назначения платежа на каждый действующий контракт и пересматривать его при смене этапа и при выходе новой редакции справочника кодов.
Несколько минут на аккуратно собранное назначение платежа экономят дни на возвратах и переоформлениях, а главное — не сдвигают сроки расчётов по контракту.
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Автор: Стелла Иванова, эксперт по казначейскому сопровождению государственных контрактов. Более 15 лет практики по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 275-ФЗ.
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