Целевая субсидия юридическому лицу: учет, лицевой счет и что проверяет казначейство

Целевая субсидия юридическому лицу: учёт, лицевой счёт и что проверяет казначейство
Компания получила решение о предоставлении субсидии из федерального бюджета. Дальше в голове у большинства руководителей одна картинка: деньги приходят на расчётный счёт, компания тратит их по назначению, в конце сдаёт отчёт. Реальность выглядит иначе. Деньги приходят не на расчётный счёт, тратятся не свободно, а каждый платёж проходит проверку до того, как уйдёт получателю.
Разбираем по шагам, что происходит с целевой субсидией, где открывается лицевой счёт, как строить учёт и на чём чаще всего спотыкаются.
Почему субсидия почти всегда попадает под сопровождение
Казначейское сопровождение описано главой 24.4 Бюджетного кодекса, статьями 242.23–242.27. Пороги на 2026 год установлены статьёй 5 Федерального закона от 28.11.2025 № 426-ФЗ о бюджете.
Для государственных контрактов пороги высокие: авансы от 100 млн рублей, контракты бюджетных и автономных учреждений за счёт субсидий от 10 млн рублей, гособоронзаказ, закупки у единственного поставщика и расчёты с соисполнителями свыше 3 млн рублей.
А вот субсидии юридическим лицам, бюджетные инвестиции и гранты попадают под режим без порога. Это ключевой момент, который упускают. Небольшая по сумме субсидия сопровождается по тем же правилам, что и крупный контракт. Ждать, что «у нас сумма маленькая, обойдётся», не нужно.
Смысл режима простой: бюджетные деньги не смешиваются с вашей выручкой. Они лежат отдельно, тратятся строго на то, что записано в соглашении, и каждый платёж санкционируется.
Шаг первый: соглашение
Всё начинается с соглашения о предоставлении субсидии. Читать его нужно не как формальность, а как техническое задание для бухгалтерии. Из соглашения вы вытаскиваете четыре вещи.
Первая — направления расходования. Обычно это перечень: оплата труда, материалы, оборудование, аренда, услуги подрядчиков. Всё, чего в перечне нет, оплатить с лицевого счёта не получится.
Вторая — сроки использования средств и дата, к которой неиспользованный остаток нужно вернуть.
Третья — состав и сроки отчётности: какие формы, с какой периодичностью, через какую систему.
Четвёртая — условия, при которых субсидия подлежит возврату полностью. Этот пункт читайте отдельно и внимательно.
Практический совет: сразу после подписания соглашения сделайте из него внутреннюю таблицу «направление расхода — предельная сумма — подтверждающие документы». Она понадобится каждый раз при формировании платежа и сэкономит десятки часов.
Шаг второй: лицевой счёт
Средства субсидии зачисляются на лицевой счёт, открытый вам в территориальном органе Федерального казначейства. Открывает счёт территориальный орган по месту вашего учёта — то есть орган казначейства получателя субсидии, а не орган казначейства того ведомства, которое субсидию предоставило. Документы на открытие подаёте вы сами.
Это первое место, где теряют время. Организация ждёт, что счёт откроет главный распорядитель бюджетных средств, и не подаёт документы. Проходит две недели, потом выясняется, что комплект надо было собирать самому.
Что входит в комплект:
заявление на открытие лицевого счёта по действующей форме;
карточка образцов подписей и оттиска печати;
устав в действующей редакции;
документы о полномочиях руководителя и лиц, имеющих право подписи;
копия соглашения о предоставлении субсидии;
сведения о юридическом лице и реквизиты;
документы для подключения к электронному документообороту.
С 1 сентября 2026 года действует приказ Казначейства России от 22.06.2026 № 14н, изменивший порядок открытия лицевых счетов, установленный приказом № 44н: уточнён электронный документооборот и порядок возврата аванса при ликвидации поставщика. Формы и перечень документов уточняйте в своём территориальном органе казначейства, региональная практика различается.
Отдельно про электронную подпись. Для работы понадобится усиленная квалифицированная подпись руководителя и подписи сотрудников с машиночитаемыми доверенностями. Проверьте сроки действия сертификатов до подачи документов, а не в день первого платежа: это самая частая причина простоя на старте.
Что ещё стоит сделать на этом этапе. Проверьте, совпадает ли наименование организации во всех документах с записью в реестре — до буквы и до кавычек. Расхождение в наименовании или в адресе даёт возврат всего комплекта, а это минус несколько дней. Отдельно сверьте, что у всех, кто заявлен в карточке образцов подписей, полномочия подтверждены действующими документами: приказом, решением участников, доверенностью с неистёкшим сроком.
Шаг третий: сведения об операциях с целевыми средствами
До первого платежа вы формируете и согласовываете документ, в котором расписано, на что и в каких суммах будут расходоваться средства субсидии, в разрезе кодов и направлений. Пока он не утверждён, платить нельзя.
Здесь важно понимать логику. Этот документ — ваш лимит. Платёж, который в него не укладывается по направлению или по сумме, не пройдёт. Поэтому при заполнении не стоит экономить на детализации в одну сторону и завышать в другую: слишком крупные обобщённые статьи потом не дают провести конкретный платёж, слишком дробные требуют постоянных изменений.
Если структура расходов меняется, документ уточняется. Это нормальная процедура, но она занимает время, и планировать платёж на завтра, когда изменения ещё не согласованы, бессмысленно.
Практика показывает: полезно заранее заложить в документ те направления, которые почти наверняка понадобятся, даже если сумма по ним пока небольшая. Добавить направление позже сложнее, чем перераспределить сумму между уже согласованными.
Ещё один момент — сезонность. Если расходы по субсидии неравномерны и основная часть приходится на конец периода, лучше обсудить это с курирующим специалистом заранее. Резкий рост объёма распоряжений в последние недели срока приводит к очередям и к тому, что на исправление ошибки просто не остаётся времени.
Шаг четвёртый: платежи и санкционирование
Каждое распоряжение на оплату проходит проверку в казначействе. С 1 сентября 2026 года действует новый порядок санкционирования расходов Минфина, пришедший на смену приказу № 214н, и проверок в нём стало больше.
Главное изменение для практики: сумма распоряжения сверяется одновременно с документом-основанием и с документом о принятом обязательстве. То есть цепочка «соглашение — договор с поставщиком — акт или накладная — счёт — распоряжение» должна сходиться по суммам на каждом звене. Расхождение в несколько сотен рублей из-за округления — уже повод для возврата.
Сведения об отказе казначейство направляет не позднее 10-го рабочего дня. Эти дни вы теряете целиком, поэтому дешевле проверить комплект дважды перед отправкой, чем разбираться потом.
Что проверяют по существу:
соответствие направления расхода утверждённым сведениям об операциях с целевыми средствами;
наличие и корректность документов-оснований;
совпадение сумм по всей цепочке;
корректность назначения платежа и указание требуемых идентификаторов;
достаточность остатка на лицевом счёте.
Отдельная категория — расходы, которые с целевых средств не оплачиваются в принципе. Это налог на прибыль, дивиденды, погашение кредитов и займов, покупка ценных бумаг и валюты, благотворительность, любые расходы, не связанные с целью субсидии. Планируйте их с расчётного счёта заранее.
Шаг пятый: раздельный учёт
Раздельный учёт по субсидии — не пожелание, а условие. Строится он на трёх уровнях аналитики.
Первый уровень — сама субсидия как объект учёта. Все поступления и расходы по ней видны обособленно от прочей деятельности компании.
Второй уровень — направление расходования из соглашения. Затраты собираются ровно в тех разрезах, в которых согласованы сведения об операциях. Тогда сумма в распоряжении механически сходится с планом, и объяснять ничего не приходится.
Третий уровень — контрагент и документ-основание: конкретный договор, акт, накладная с номером и датой.
Косвенные расходы — отдельная тема. Если вы планируете относить на субсидию часть аренды, коммунальных платежей илиуправленческих расходов, в учётной политике должна быть зафиксирована база распределения, период и формула. База выбирается один раз и не меняется. Без описанной методики любое распределение выглядит произвольным, и суммы срезают.
Что дописать в учётную политику: раздел о раздельном учёте с перечнем аналитических признаков, методику распределения косвенных расходов, перечень затрат, не относимых на целевые средства, форму внутреннего регистра по субсидии, ответственных за формирование распоряжений.
Изменения оформляются приказом руководителя с указанием основания и даты, с которой они применяются. Ждать начала следующего года не нужно: получение субсидии — новое обстоятельство, и правила вводятся с момента его возникновения.
Аналитические признаки нужно завести в учётной системе до первой операции. Если разрезы появятся через месяц, ранее проведённые документы придётся перепроводить руками, а часть первичных документов — переоформлять у контрагентов. Переоформить накладную двухмесячной давности удаётся не всегда.
Полезная привычка — сверять внутренний регистр с выпиской по лицевому счёту после каждой операции, а не раз в квартал. Расхождение, найденное в день возникновения, закрывается за час.
Шаг шестой: отчётность и остаток
Отчёт об использовании субсидии сдаётся в сроки, указанные в соглашении. К нему прикладываются подтверждающие документы. Готовить отчёт в последний день — плохая идея: если выяснится, что часть расходов не подтверждается, времени на исправление уже не будет.
Неиспользованный остаток возвращается в бюджет. Порядок и сроки описаны в соглашении. Возврат оформляется отдельным распоряжением, и здесь тоже бывают отказы — из-за неверных реквизитов или кодов. Уточняйте реквизиты возврата в своём территориальном органе казначейства заранее, а не в последний день срока.
Отдельно про проценты и доходы. Если по условиям соглашения на остаток начисляются какие-либо доходы, их судьба тоже описана в соглашении. Самостоятельно распоряжаться ими нельзя.
Как выстроить работу внутри компании
Технически всё описанное закрывается тремя ролями, и лучше назначить их письменно.
Первый — ответственный за комплект. Он собирает документы-основания, проверяет реквизиты и суммы перед формированием распоряжения. Именно он ловит расхождение в акте и счёте до отправки, а не после отказа.
Второй — ответственный за переписку с территориальным органом казначейства. Один человек, а не «кто первый прочитал письмо». При распределённой переписке ответы теряются, а сроки уходят.
Третий — ответственный за сроки: даты отчётности, дата возврата остатка, сроки действия сертификатов электронной подписи. Достаточно календаря с напоминаниями за 45, 30 и 10 дней.
Отдельно про договоры с поставщиками. В типовой редакции обычно нет требований к реквизитам первичных документов. Проще один раз поправить шаблон, чем спорить с каждым контрагентом по факту отгрузки. Минимум, который стоит включить: обязательные реквизиты в актах и накладных, срок предоставления документов, ответственность за их переоформление при ошибке.
Пять ошибок, которые повторяются чаще всего
Первая. Ждали, что лицевой счёт откроет кто-то другой. Открывает территориальный орган казначейства по месту вашего учёта, документы подаёте вы.
Вторая. Начали расходовать средства до утверждения сведений об операциях с целевыми средствами. Платежи не проходят, сроки горят.
Третья. Не проверили срок действия электронной подписи. Комплект готов, подписать некому.
Четвёртая. Оплатили с лицевого счёта то, чего нет в перечне направлений соглашения. Расход не подтверждается и подлежит возврату.
Пятая. Не вели раздельный учёт с первого дня, планируя разнести всё к отчёту. К отчёту выясняется, что часть первичных документов оформлена без нужных реквизитов, а переоформить их у контрагентов уже нельзя.
Чек-лист получателя целевой субсидии
1. Соглашение разобрано на таблицу «направление — сумма — документы».
2. Проверены сроки действия электронной подписи руководителя и сотрудников, оформлены машиночитаемые доверенности.
3. Собран и подан комплект на открытие лицевого счёта в свой территориальный орган казначейства.
4. Настроен электронный документооборот, рабочее место проверено до первого платежа.
5. Сформированы и утверждены сведения об операциях с целевыми средствами.
6. В учётную политику добавлены раздел о раздельном учёте и методика распределения косвенных расходов.
7. Заведены аналитические признаки в учётной системе до первой операции.
8. В договоры с поставщиками включены требования к реквизитам первичных документов.
9. Назначен один ответственный за переписку с казначейством.
10. Составлен график отчётности и дата возврата остатка с напоминаниями заранее.
Частые вопросы
Можно ли перевести часть субсидии на расчётный счёт компании?
Нет. Целевые средства расходуются с лицевого счёта напрямую в адрес поставщиков и работников по утверждённым направлениям. Перевод «себе на расчётный» не является целевым расходом.
Субсидия небольшая. Точно ли нужен весь этот порядок?
Да. Субсидии юридическим лицам попадают под режим без порога — сумма значения не имеет.
Мы уже потратили собственные средства на цели субсидии до её получения. Можно ли возместить?
Это зависит от условий конкретного соглашения. Если возмещение ранее понесённых затрат предусмотрено, потребуется полный комплект подтверждающих документов за тот период, оформленный по всем правилам. Если не предусмотрено — возместить нельзя.
Нужно ли открывать отдельный лицевой счёт под каждую субсидию?
Как правило, операции по разным субсидиям учитываются обособленно, и порядок открытия счетов зависит от вида средств и условий соглашения. Уточните это в своём территориальном органе казначейства до подачи документов: переоформлять потом дороже, чем спросить один раз.
Что будет, если расход признают нецелевым?
Средства подлежат возврату в бюджет, к этому добавляются меры ответственности, предусмотренные соглашением и законодательством. Поэтому спорные расходы лучше согласовывать заранее, а не проводить в надежде, что не заметят.
Целевая субсидия — это не «деньги пришли, тратим». Это отдельный контур: свой счёт, свой учёт, свой порядок платежей и своя отчётность. Настраивается он за несколько дней, если начать сразу после подписания соглашения, и мучительно — если начать после первого отказа. Пройдите по чек-листу выше и посмотрите, сколько пунктов у вас закрыто на сегодня.
"Для государственных контрактов пороги высокие: авансы от 100 млн рублей, контракты бюджетных и автономных учреждений за счёт субсидий от 10 млн рублей, гособоронзаказ, закупки у единственного поставщика и расчёты с соисполнителями свыше 3 млн рублей."
Но по 426-ФЗ под лимит от 10 млн. руб. попадают только авансы по контрактам бюджетных и автономных учреждений за счёт субсидий. А не сам контракт. Т.е. если конракт на 16 млн. руб., но предусмотрена только постоплата, то контракт не попадёт под казначейское сопровождение. Или я не права?
Подскажите, если субсидия из федерального бюджета выдана юр. лицу (А). Условиями этой субсидии предусмотрено ведение раздельного учёта и открытие казначейского счета. Но там ничего не сказано об обязанностях раздельного учёта и открытии казначейского счёта последующими звеньями (исполнителями).
Это юр. лицо (А) заключает конракт с юр. лицом (Б) на 42 млн. руб. все деньги поступают только постоплатой, никаких авансов. И в контракте с ничего не говорит о ведении раздельного учёта и все деньги от организации А приходят с казначейского счёта, но на обычный р/с организации Б.
Надо ли организации Б вести раздельный учёт и открывать казначейский счёт?