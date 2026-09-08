Целевая субсидия юридическому лицу: учет, лицевой счет и что проверяет казначейство

Шаг пятый: раздельный учёт

Раздельный учёт по субсидии — не пожелание, а условие. Строится он на трёх уровнях аналитики.



Первый уровень — сама субсидия как объект учёта. Все поступления и расходы по ней видны обособленно от прочей деятельности компании.



Второй уровень — направление расходования из соглашения. Затраты собираются ровно в тех разрезах, в которых согласованы сведения об операциях. Тогда сумма в распоряжении механически сходится с планом, и объяснять ничего не приходится.



Третий уровень — контрагент и документ-основание: конкретный договор, акт, накладная с номером и датой.



Косвенные расходы — отдельная тема. Если вы планируете относить на субсидию часть аренды, коммунальных платежей илиуправленческих расходов, в учётной политике должна быть зафиксирована база распределения, период и формула. База выбирается один раз и не меняется. Без описанной методики любое распределение выглядит произвольным, и суммы срезают.



Что дописать в учётную политику: раздел о раздельном учёте с перечнем аналитических признаков, методику распределения косвенных расходов, перечень затрат, не относимых на целевые средства, форму внутреннего регистра по субсидии, ответственных за формирование распоряжений.



Изменения оформляются приказом руководителя с указанием основания и даты, с которой они применяются. Ждать начала следующего года не нужно: получение субсидии — новое обстоятельство, и правила вводятся с момента его возникновения.



Аналитические признаки нужно завести в учётной системе до первой операции. Если разрезы появятся через месяц, ранее проведённые документы придётся перепроводить руками, а часть первичных документов — переоформлять у контрагентов. Переоформить накладную двухмесячной давности удаётся не всегда.



Полезная привычка — сверять внутренний регистр с выпиской по лицевому счёту после каждой операции, а не раз в квартал. Расхождение, найденное в день возникновения, закрывается за час.