Акт, счет и УПД при казначейском сопровождении: как бухгалтеру собрать пакет, который пройдет с первой подачи

Чек-лист бухгалтера: четыре совпадения

Перед тем как закрывающий пакет уходит в санкционирование, бухгалтеру стоит пройти короткий чек-лист.

Первое совпадение — формулировка этапа и предмета. Открыть действующую редакцию контракта (первоначальный плюс все допсоглашения). Скопировать формулировку этапа дословно. Убедиться, что она присутствует в этой же редакции в счёте, в акте и в УПД.



Второе совпадение — суммы. Зафиксировать одну логику расчёта НДС. Применить её ко всем трём документам. Сверить общую сумму, сумму без НДС, сумму НДС, сумму с НДС — до копейки в каждом документе.



Третье совпадение — реквизиты сторон. Наименование подрядчика — полное и сокращённое, ИНН, КПП, лицевой счёт; наименование заказчика и его реквизиты. Везде один и тот же набор без вариаций.



Четвёртое совпадение — основание оплаты. Ссылка на контракт с указанием номера и даты, ссылка на этап и на пункт обязательств — в одной и той же формулировке во всех трёх документах.



Если все четыре совпадения пройдены, пакет готов к санкционированию. Если хотя бы одно нет — документы дорабатываются до подачи, а не после возврата.