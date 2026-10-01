Акт, счет и УПД при казначейском сопровождении: как бухгалтеру собрать пакет, который пройдет с первой подачи

Акт, счёт и УПД при казначейском сопровождении: как бухгалтеру собрать пакет, который пройдёт с первой подачи
Когда компания исполняет контракт под казначейским сопровождением, на бухгалтерию ложится отдельная задача — собрать пакет закрывающих документов так, чтобы он прошёл санкционирование казначейства с первой подачи. Возвраты «уточнить формулировки», «привести суммы в соответствие», «переоформить УПД» — это не придирки контролёра, а следствие того, что три ключевых документа собирались как три отдельных файла, а не как одна связка. Разберём, как бухгалтеру построить работу, чтобы этого не происходило.
Почему акт, счёт и УПД — это один документ, а не три
Первое, что важно зафиксировать: при казначейском сопровождении акт, счёт и УПД работают как одна связка, подтверждающая одну хозяйственную операцию. Каждый из них играет свою роль, но в санкционировании они проверяются не по отдельности, а вместе.
Счёт — основание оплаты. Он отвечает на вопрос «за что и сколько перечислить». Акт — подтверждение исполнения. Он отвечает на вопрос «что именно сделано и принято». УПД — встраивание операции в бухгалтерскую и налоговую логику: переход прав, НДС, отражение в учёте. Без любого из этих трёх документов операция остаётся незакрытой; при расхождении между ними операция становится непригодной для санкционирования.
В обычных коммерческих расчётах несовпадение строки в счёте и строки в акте часто остаётся внутренним вопросом сторон — стороны договариваются и закрывают. При казначейском сопровождении такой подход не работает. Распоряжение о казначейском платеже опирается на весь пакет, и казначейство сверяет не отдельные файлы, а устойчивость связки в целом.
Что именно сверяет казначейство
На уровне санкционирования проверяется не «правильность» каждого документа в отрыве, а совпадение четырёх параметров между документами: формулировка этапа или предмета — какая работа, какая поставка, какой этап договора закрывается; суммы — общая сумма, сумма без НДС, сумма НДС, итого с НДС; реквизиты сторон — наименование, ИНН, КПП, лицевой счёт подрядчика, реквизиты заказчика; основание оплаты — ссылка на контракт, на этап, на конкретный пункт обязательств.
Если хотя бы один из этих параметров расходится между счётом, актом и УПД — пакет возвращается на доработку. Не «может быть возвращён», а возвращается: казначейство технически не может санкционировать платёж, в котором документы говорят о разных вещах разными словами или с разными суммами.
Для бухгалтера это означает, что задача не в том, чтобы оформить каждый документ по правилам, а в том, чтобы пройти все четыре параметра через все три документа без интерпретаций.
Точка слома № 1: разные формулировки этапа и предмета
Самая частая причина возвратов — формулировка этапа или предмета звучит в документах по-разному. В контракте написано «Выполнение работ по ремонту кровли административного здания, этап 1 — демонтажные работы». В счёте появляется «Демонтажные работы по кровле». В акте — «Демонтаж кровельного покрытия, 1 этап». В УПД — снова формулировка из счёта.
Для коммерческой логики все четыре варианта означают одно и то же. Для казначейства — это четыре разные операции, и связать их с контрактом и допсоглашениями автоматически нельзя.
Рабочее правило: формулировка этапа и предмета в счёте, акте и УПД должна совпадать дословно с формулировкой в действующей версии контракта. Не «по смыслу», а буквально, теми же словами, в том же порядке.
Точка слома № 2: расхождение сумм и логики НДС
Вторая частая причина возвратов — суммы. Здесь два типичных сценария.
Первый: общая сумма по счёту и по акту совпадает, а в УПД итог отличается на копейки — из-за разной разрядности округления или из-за того, что НДС в одном документе посчитан от суммы без НДС, а в другом выделен из суммы с НДС.
Второй: разная логика НДС между документами. В счёте НДС посчитан по позициям и просуммирован, в акте — общей строкой от общей суммы, в УПД — по позициям с другим округлением. Итог по каждой строке вроде бы корректен, но строки не складываются в одну и ту же общую сумму.
Рабочее правило: сначала фиксируется одна логика — НДС считается от суммы без НДС, по каждой позиции, с округлением до копейки. Затем эта логика применяется к счёту, акту и УПД одновременно. Суммы должны совпадать до копейки — общая, без НДС, НДС, с НДС.
Точка слома № 3: пакет на старом шаблоне
Третья и недооценённая причина — пакет собран на устаревшем шаблоне. Контракт за время исполнения прошёл одно или несколько допсоглашений: уточнили предмет, сместили сроки, добавили этап, поменяли стоимость работ. А шаблоны счёта, акта и УПД у бухгалтера остались с момента заключения контракта.
В итоге формулировка этапа в документах соответствует первоначальной редакции контракта, а не действующей. Сумма этапа — старая, не учитывает корректировку через допсоглашение. Казначейство сверяет пакет с актуальной версией контракта, видит несоответствие и возвращает.
Защита одна: при каждой подаче закрывающего пакета по контракту с допсоглашениями шаблоны не используются, а формулировки и суммы заново берутся из действующей редакции контракта. Действующая редакция — это первоначальный контракт плюс все допсоглашения, подписанные до даты оформления документов.
Практически это значит, что бухгалтер перед сборкой пакета открывает не папку с шаблонами, а действующую редакцию контракта и переносит формулировки и суммы оттуда. Шаблоны допустимы только для вёрстки документа; содержание — всегда из контракта.
Точка слома № 4: слабый УПД
Четвёртая причина — отношение к УПД как к второстепенному документу. Бухгалтер старательно собирает счёт и акт, выверяет формулировки, проверяет суммы, а УПД заполняется в последнюю очередь, на скорую руку, с расчётом, что это формальность.
При казначейском сопровождении это не работает. УПД встраивает операцию в бухгалтерскую и налоговую логику: подтверждает переход прав, фиксирует НДС, отражает операцию в учёте обеих сторон. Если УПД заполнен формально — со старым предметом, с округлёнными суммами, без привязки к этапу контракта, — он портит идеально подготовленные счёт и акт. Казначейство, видя расхождение между УПД и связкой счёт-акт, возвращает весь пакет.
Рабочее правило: УПД оформляется одновременно со счётом и актом, по тем же исходным данным из действующего контракта, с той же логикой НДС и теми же формулировками. УПД — не довесок, а равноправный элемент связки.
Чек-лист бухгалтера: четыре совпадения
Перед тем как закрывающий пакет уходит в санкционирование, бухгалтеру стоит пройти короткий чек-лист.
Первое совпадение — формулировка этапа и предмета. Открыть действующую редакцию контракта (первоначальный плюс все допсоглашения). Скопировать формулировку этапа дословно. Убедиться, что она присутствует в этой же редакции в счёте, в акте и в УПД.
Второе совпадение — суммы. Зафиксировать одну логику расчёта НДС. Применить её ко всем трём документам. Сверить общую сумму, сумму без НДС, сумму НДС, сумму с НДС — до копейки в каждом документе.
Третье совпадение — реквизиты сторон. Наименование подрядчика — полное и сокращённое, ИНН, КПП, лицевой счёт; наименование заказчика и его реквизиты. Везде один и тот же набор без вариаций.
Четвёртое совпадение — основание оплаты. Ссылка на контракт с указанием номера и даты, ссылка на этап и на пункт обязательств — в одной и той же формулировке во всех трёх документах.
Если все четыре совпадения пройдены, пакет готов к санкционированию. Если хотя бы одно нет — документы дорабатываются до подачи, а не после возврата.
Что это даёт бухгалтерии
Внешне такой подход выглядит как лишняя работа: проверить ещё раз, сверить ещё раз, не пользоваться шаблоном. Но цена возвратов выше, чем цена сверки. Возврат пакета из казначейства означает, что платёж по этапу откладывается до следующей подачи, а это рабочие дни. На длинном контракте за время исполнения накапливается несколько таких задержек, и каждая дёргает бухгалтерию, юристов и руководителя проекта.
Если же привычка собирать пакет как одну связку, а не три отдельных документа, встроена в рутину — санкционирование проходит с первой подачи, и работа над контрактом идёт в плановом ритме. Несколько минут сверки до подачи экономят дни, которые иначе уйдут на исправление возврата.
Автор: Стелла Иванова, эксперт по казначейскому сопровождению государственных контрактов. Более 15 лет практики по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 275-ФЗ.