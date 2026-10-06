Оплата субподрядчику с лицевого счета генподрядчика: какие документы бухгалтер прикладывает к распоряжению

Шаг четвёртый: какие документы прикладывать к распоряжению

Состав документов зависит от того, за что платит генподрядчик. Ниже — рабочая схема для самых частых случаев.



Аванс субподрядчику



— договор субподряда с условием об авансе (если он ещё не представлен в ТОФК ранее);

— счёт на оплату аванса, если договор предусматривает выставление счёта.



Важно, чтобы размер аванса не превышал того, что допускает договор, а сам договор не противоречил условиям авансирования по основному контракту. Если в договоре субподряда аванс указан в размере, превышающем допустимый, вопрос возникнет не у казначейства при первом платеже, а у заказчика при проверке — но платёж всё равно рискует застрять.



Оплата выполненных работ



— документ о приёмке работ между генподрядчиком и субподрядчиком: акт выполненных работ, для строительных работ — КС-2 и справка о стоимости КС-3;

— счёт или счёт-фактура, если они предусмотрены договором;

— при зачёте ранее выплаченного аванса — расчёт суммы к оплате с учётом зачёта.



Оплата поставки материалов или оборудования



— договор поставки с условием о казначейском сопровождении;

— товарная накладная или универсальный передаточный документ;

— счёт поставщика, если договор предусматривает оплату по счёту.



Аренда техники, услуги, транспорт



— договор с исполнителем;

— акт оказанных услуг за период или УПД;

— при почасовой или посменной оплате — подтверждающие документы, если их требует договор: путевые листы, рапорты о работе техники.



Общее правило: документ должен однозначно связывать платёж с договором. Номер договора, дата, сумма и получатель в распоряжении и в приложенных документах должны совпадать.