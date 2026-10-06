Оплата субподрядчику с лицевого счета генподрядчика: какие документы бухгалтер прикладывает к распоряжению

Генподрядчик по контракту с казначейским сопровождением почти никогда не выполняет работы один. Есть субподрядчики, поставщики материалов, арендодатели техники. И у бухгалтера генподрядчика каждый такой платёж превращается в маленький проект: какие документы нужны, какие реквизиты указать, почему казначейство вернуло распоряжение, если «всё как в прошлый раз». В этой статье — практический разбор оплаты субподрядчику: от условий договора субподряда до проверки распоряжения перед отправкой.
Начнём с главного принципа. Казначейство не оценивает, нужен ли генподрядчику субподрядчик и выгодна ли сделка. Оно проверяет, что платёж соответствует документам: договору, документу, подтверждающему возникновение обязательства, и сведениям об операциях с целевыми средствами. Поэтому почти все проблемы с оплатой субподрядчику — это проблемы с документами, а не с самим платежом.
Шаг первый: договор субподряда должен «знать» о сопровождении
Если генподрядчик получил аванс по контракту с казначейским сопровождением, то сопровождение, как правило, распространяется и на договоры, которые он заключает для исполнения контракта. Это означает, что в договоре субподряда должны быть прописаны условия, без которых казначейство платёж не пропустит.
Что проверить в договоре субподряда до его подписания:
— указан идентификатор государственного контракта, к которому относится договор;
— есть условие о казначейском сопровождении средств, получаемых субподрядчиком;
— закреплена обязанность субподрядчика открыть лицевой счёт участника казначейского сопровождения и вести расчёты через него;
— порядок и размер авансирования соответствуют тому, что разрешено основным контрактом;
— предусмотрено, что субподрядчик включает аналогичные условия в свои договоры с третьими лицами, если сам привлекает соисполнителей.
Типичная ситуация из практики: договор субподряда подписали по шаблону, который юристы используют для коммерческих заказчиков. В нём нет ни идентификатора контракта, ни условия о сопровождении. Первое же распоряжение на аванс возвращается, и приходится срочно оформлять допсоглашение к договору субподряда. Проще потратить полчаса на проверку договора до подписания.
Шаг второй: у субподрядчика должен быть свой лицевой счёт
Если на средства субподрядчика распространяется казначейское сопровождение, генподрядчик перечисляет деньги не на его расчётный счёт в банке, а на его лицевой счёт в казначействе. Лицевой счёт субподрядчику открывает территориальный орган Федерального казначейства по месту нахождения самого субподрядчика — не генподрядчика и не государственного заказчика.
Субподрядчику не нужно подавать заявление на открытие счёта: основанием служит сам договор субподряда, представленный в ТОФК. Счёт открывается в день представления документов. Если у субподрядчика уже есть лицевой счёт по другому контракту, по новому договору на том же счёте открывается новый раздел.
Для бухгалтера генподрядчика практический вывод простой: до первого платежа получите от субподрядчика реквизиты его лицевого счёта и проверьте, что счёт открыт именно под этот договор. Номер лицевого счёта участника казначейского сопровождения состоит из 11 разрядов и содержит код «71». Если субподрядчик прислал реквизиты обычного расчётного счёта в банке — это повод уточнить, а не отправлять платёж.
Шаг третий: сведения об операциях с целевыми средствами
Прежде чем платить кому-либо с лицевого счёта, генподрядчик должен отразить планируемые выплаты в сведениях об операциях с целевыми средствами. В сведениях расходы группируются по кодам направлений расходования. Расчёты с субподрядчиками, оплата материалов, оплата труда, перечисление прибыли на расчётный счёт — у каждого направления свой код.
Распоряжение на оплату субподрядчику должно ссылаться на тот же код направления, что заложен в сведениях, и сумма не должна превышать остаток, запланированный по этому коду. Если субподрядчиков несколько, а в сведениях заложена одна общая сумма на «расчёты с субподрядчиками», следите за остатком: оплата второму и третьему субподрядчику может упереться в лимит, исчерпанный первым.
Когда в работе появляется новый субподрядчик, которого не было в первоначальном плане, или меняется распределение денег между направлениями, сведения корректируют до отправки распоряжения, а не после возврата.
Шаг четвёртый: какие документы прикладывать к распоряжению
Состав документов зависит от того, за что платит генподрядчик. Ниже — рабочая схема для самых частых случаев.
Аванс субподрядчику
— договор субподряда с условием об авансе (если он ещё не представлен в ТОФК ранее);
— счёт на оплату аванса, если договор предусматривает выставление счёта.
Важно, чтобы размер аванса не превышал того, что допускает договор, а сам договор не противоречил условиям авансирования по основному контракту. Если в договоре субподряда аванс указан в размере, превышающем допустимый, вопрос возникнет не у казначейства при первом платеже, а у заказчика при проверке — но платёж всё равно рискует застрять.
Оплата выполненных работ
— документ о приёмке работ между генподрядчиком и субподрядчиком: акт выполненных работ, для строительных работ — КС-2 и справка о стоимости КС-3;
— счёт или счёт-фактура, если они предусмотрены договором;
— при зачёте ранее выплаченного аванса — расчёт суммы к оплате с учётом зачёта.
Оплата поставки материалов или оборудования
— договор поставки с условием о казначейском сопровождении;
— товарная накладная или универсальный передаточный документ;
— счёт поставщика, если договор предусматривает оплату по счёту.
Аренда техники, услуги, транспорт
— договор с исполнителем;
— акт оказанных услуг за период или УПД;
— при почасовой или посменной оплате — подтверждающие документы, если их требует договор: путевые листы, рапорты о работе техники.
Общее правило: документ должен однозначно связывать платёж с договором. Номер договора, дата, сумма и получатель в распоряжении и в приложенных документах должны совпадать.
Шаг пятый: реквизиты распоряжения
Само распоряжение о совершении казначейского платежа заполняется в личном кабинете в системе казначейства. Поля, на которых чаще всего ошибаются при оплате субподрядчику:
— идентификатор контракта — он указывается в установленном формате и должен совпадать с идентификатором в договоре субподряда;
— код направления расходования — тот же, что в сведениях;
— получатель — наименование субподрядчика и реквизиты его лицевого счёта в ТОФК;
— назначение платежа — ссылка на договор субподряда и на документ-основание платежа: «аванс по договору такому-то», «оплата по акту такому-то»;
— сумма и НДС — сумма НДС выделяется так же, как в документе-основании.
Распоряжение подписывает уполномоченный сотрудник по машиночитаемой доверенности. Если подписант сменился, а новая доверенность не оформлена, распоряжение не пройдёт, даже если всё остальное безупречно.
Типичные расхождения, из-за которых платёж возвращают
ТОФК проверяет документы в день поступления, а при несоответствии возвращает их с указанием причины. По опыту бухгалтеров генподрядчиков, причины возврата повторяются.
1. Сумма в распоряжении не совпадает с суммой в акте или накладной — например, из-за округления или неправильного расчёта зачёта аванса.
2. В распоряжении указан один договор, а приложен акт по другому — особенно часто при нескольких договорах с одним субподрядчиком.
3. Реквизиты получателя указывают на расчётный счёт субподрядчика, хотя на его средства распространяется сопровождение.
4. Код направления в распоряжении не совпадает с кодом в сведениях или по нему не осталось запланированной суммы.
5. Договор субподряда изменён допсоглашением, а новая редакция не представлена — казначейство проверяет платёж по старой.
6. Документ-основание датирован позже распоряжения или не подписан одной из сторон.
7. Назначение платежа сформулировано слишком общо: «оплата по договору» без указания, за что именно.
Каждая из этих ошибок исправляется за час, но возврат и повторная отправка стоят минимум одного-двух рабочих дней. В октябре это неприятно, в декабре — критично.
Когда платёж идёт не на лицевой счёт
Не каждый платёж генподрядчика третьим лицам уходит на лицевой счёт получателя. Правилами казначейского сопровождения предусмотрены случаи, когда сопровождение на договор не распространяется, — например, отдельные виды расчётов и платежи, которые закон прямо выводит из-под сопровождения. В таких ситуациях генподрядчик перечисляет деньги на расчётный счёт контрагента в банке, но сам платёж всё равно проходит через лицевой счёт генподрядчика и проверяется казначейством.
Практическое правило для бухгалтера: если вы считаете, что на конкретного контрагента сопровождение не распространяется, зафиксируйте основание письменно — во внутренней записке или в переписке с юристом. Казначейство будет проверять платёж по документам, и в назначении платежа и приложениях должно быть видно, почему получателем указан банковский счёт. Если основание спорное, лучше заранее уточнить позицию в своём ТОФК, чем выяснять её через возврат распоряжения.
Обратная ошибка встречается так же часто: бухгалтер по привычке считает поставщика расходных материалов «обычным» контрагентом и оплачивает его на расчётный счёт, хотя договор поставки заключён для исполнения контракта и попадает под сопровождение. Такой платёж казначейство не пропустит.
Цепочка: субподрядчик платит дальше
Субподрядчик, получивший деньги на свой лицевой счёт, сам становится участником казначейского сопровождения. Он тоже формирует сведения об операциях, прикладывает документы к своим распоряжениям и проходит проверку в своём ТОФК. Если у него есть собственные поставщики и соисполнители, условия о сопровождении должны быть и в его договорах с ними.
Для генподрядчика это важно по двум причинам. Во-первых, задержки на нижних уровнях цепочки бьют по срокам основного контракта: субподрядчик, у которого застрял платёж поставщику, может не получить материалы вовремя. Во-вторых, если субподрядчик впервые работает с сопровождением, ему придётся разбираться с лицевым счётом и сведениями в разгар работ.
Поэтому разумно ещё на этапе выбора субподрядчика спросить, работал ли он с казначейским сопровождением, кто у него будет готовить распоряжения и понимает ли он, какие документы нужно будет представлять. Пять минут разговора на старте экономят недели переписки потом.
Как организовать документооборот с субподрядчиком
Большая часть возвратов, связанных с документами, возникает не в бухгалтерии генподрядчика, а на стыке с субподрядчиком: акт пришёл без подписи, счёт выставлен на другую сумму, в УПД указан не тот договор. Наладить обмен помогают несколько простых договорённостей.
— Электронный документооборот. Акты, счета и УПД удобнее получать через оператора электронного документооборота с электронной подписью — тогда вопрос о подписании одной из сторон снимается сам собой.
— Шаблон акта. Предложите субподрядчику шаблон акта или УПД, в котором уже указаны номер и дата договора, идентификатор контракта и формула расчёта суммы с учётом зачёта аванса.
— Единый реестр. Ведите реестр документов по каждому субподрядчику: договор, допсоглашения, акты, счета, платежи. Реестр помогает быстро найти, по какому документу ещё не было оплаты.
— Сроки. Договоритесь, к какому числу месяца субподрядчик представляет акты за прошедший период. Это позволит планировать распоряжения и не отправлять их в последний момент.
Порядок проверки перед отправкой распоряжения
Чтобы не полагаться на память, удобно закрепить проверку в виде внутренней процедуры. Например, такой.
1. Открыть договор субподряда и проверить: идентификатор контракта, условие о сопровождении, условия авансирования и оплаты.
2. Убедиться, что договор и все допсоглашения к нему представлены в ТОФК.
3. Проверить реквизиты лицевого счёта субподрядчика и то, что счёт открыт под этот договор.
4. Сверить код направления и остаток по нему в сведениях об операциях.
5. Сверить сумму распоряжения с документом-основанием с учётом зачёта аванса.
6. Проверить, что документ-основание подписан обеими сторонами и датирован не позже распоряжения.
7. Сформулировать назначение платежа: договор, документ-основание, вид платежа.
8. Проверить действие машиночитаемой доверенности подписанта.
Если в компании платежи готовит один бухгалтер, а подписывает другой человек, полезно, чтобы подписант проходил пункты 4–6 самостоятельно. Второй взгляд ловит ошибки, которые автор распоряжения уже не замечает.
Как отразить оплату в учёте генподрядчика
Учёт расчётов с субподрядчиком при казначейском сопровождении не отличается по существу от обычного, но требует аналитики по контракту и по счёту, с которого идут деньги.
В общем виде операции выглядят так:
— перечислен аванс субподрядчику с лицевого счёта: дебет расчётов с поставщиками и подрядчиками по авансам выданным, кредит счёта учёта денег на лицевом счёте;
— приняты работы субподрядчика: дебет счёта затрат по контракту, кредит расчётов с поставщиками и подрядчиками, с выделением НДС к вычету;
— зачтён аванс: дебет расчётов с поставщиками и подрядчиками, кредит авансов выданных;
— доплата по акту: дебет расчётов с поставщиками и подрядчиками, кредит счёта учёта денег на лицевом счёте.
Деньги на лицевом счёте удобно учитывать на отдельном субсчёте счёта специальных счетов с аналитикой по контракту. Затраты по субподряду — в разрезе контракта, чтобы при необходимости подтвердить, что оплаченные субподрядчику суммы относятся именно к этому контракту.
Пример из практики
Генподрядчик выполняет капитальный ремонт здания по государственному контракту. Кровельные работы передал субподрядчику, аванс по договору субподряда — в пределах, допустимых основным контрактом. Аванс прошёл без вопросов. Через месяц субподрядчик сдал первую часть работ, бухгалтер генподрядчика отправил распоряжение на доплату по КС-2 и КС-3, и платёж вернули.
Причина: в распоряжении сумма была указана без зачёта аванса, хотя договор субподряда предусматривал пропорциональный зачёт с каждого акта. Сумма в распоряжении не совпала с расчётом по договору. После пересчёта и указания в назначении платежа суммы зачёта распоряжение прошло на следующий день.
Вывод из истории: правила зачёта аванса из договора субподряда стоит выписать в шпаргалку и сверяться с ней при каждой доплате. Договоры с разными субподрядчиками часто содержат разные правила зачёта, и держать их в голове не получится.
Частые ошибки бухгалтера генподрядчика
— Оплатить субподрядчику на расчётный счёт «как обычно», не проверив, распространяется ли на него сопровождение.
— Отправить распоряжение до того, как договор субподряда и допсоглашения представлены в ТОФК.
— Не скорректировать сведения при появлении нового субподрядчика.
— Путать документы при нескольких договорах с одним контрагентом.
— Рассчитывать доплату без учёта зачёта аванса.
— Забывать, что на субподрядчика распространяются те же сроки и требования, что и на генподрядчика: если он задерживает подписание акта, задерживается и ваш платёж ему.
Итоговый чек-лист для бухгалтера генподрядчика
1. В договоре субподряда есть идентификатор контракта и условие о казначейском сопровождении.
2. Договор и все допсоглашения представлены в ТОФК.
3. У субподрядчика открыт лицевой счёт, реквизиты получены и проверены.
4. В сведениях есть нужный код направления и достаточный остаток.
5. Документ-основание подписан, сумма совпадает с распоряжением с учётом зачёта аванса.
6. Назначение платежа содержит ссылку на договор и документ-основание.
7. Доверенность подписанта действует.
8. Операция отражена в учёте с аналитикой по контракту.
Оплата субподрядчику с лицевого счёта — рутинная операция, если документы собраны до отправки распоряжения. Самый надёжный способ сократить число возвратов — не искать причину после уведомления казначейства, а проверять комплект по одному и тому же списку перед каждым платежом. Список из этой статьи можно взять за основу и дополнить особенностями своих договоров: правилами зачёта аванса, порядком приёмки и составом подтверждающих документов по каждому субподрядчику.