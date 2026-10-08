Несколько сопровождаемых контрактов одновременно: как настроить раздельный учет и аналитику в 1С

Что должно быть в 1С до первой операции

Прежде чем проводить платежи по второму контракту, стоит один раз настроить справочники и аналитику. На это уйдёт день, но дальше учёт будет вестись почти автоматически.



1. Лицевой счёт в казначействе — отдельным счётом организации. В справочнике счетов организации заводят лицевой счёт с реквизитами ТОФК. Учёт денег на нём ведут на отдельном субсчёте, предусмотренном учётной политикой, чтобы средства с ограничением использования не смешивались с деньгами на расчётном счёте.



2. Договоры с заказчиками — с признаком государственного контракта. В карточке договора с заказчиком в типовых конфигурациях есть возможность указать, что расчёты ведутся по государственному контракту, и заполнить идентификатор контракта. Это главный ключ аналитики: по идентификатору потом строятся отчёты и заполняются платёжные документы.



3. Договоры с поставщиками и субподрядчиками — с тем же идентификатором. Каждый договор, заключённый для исполнения конкретного контракта, должен быть связан с ним. Если поставщик работает сразу по двум контрактам, у него должно быть два договора в 1С — по одному на каждый контракт, даже если юридически это один рамочный договор с разными спецификациями.



4. Статьи движения денежных средств — по направлениям расходования. Удобно завести статьи так, чтобы они соответствовали направлениям из сведений об операциях с целевыми средствами: оплата труда, налоги и взносы, субподряд, материалы, оборудование, перечисление на расчётный счёт. Тогда сверка с планом по сведениям становится сверкой по статьям.



5. Объекты учёта затрат — по контрактам. В зависимости от конфигурации это номенклатурные группы, объекты строительства, подразделения или отдельное субконто. Важно, чтобы каждый контракт был отдельным объектом и все прямые затраты по нему отражались с этой аналитикой.