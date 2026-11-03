Экономия по сопровождаемому контракту: как ее видит бухгалтер, когда она выводится и как отразить в учете

Ситуация из практики. Подрядчик почти закончил работы по сопровождаемому контракту. Часть закупок получилась дешевле, чем заложено в смете, и на лицевом счёте осталась заметная сумма сверх того, что нужно до конца работ. Директор спрашивает бухгалтера: «Эти деньги наши, давайте выведем их на расчётный счёт прямо сейчас». Бухгалтер готовит распоряжение с кодом 0991, отправляет и получает отказ. Потом ещё один. Через неделю выясняется, что вопрос был не в формулировке, а в самой логике: экономия по такому контракту выводится в другой момент и под другим основанием.
Ниже разбираем тему так, как её видит бухгалтер: что считать экономией, когда она возникает, почему отдельный платёж по ходу контракта на практике не проходит, как её выводят после выполнения работ, что при этом делать в учёте и какие документы лежат в основе операции.
Что называют экономией по сопровождаемому контракту
В обычном контракте, который не находится на казначейском сопровождении, понятия «экономия» для исполнителя почти нет. Цена зафиксирована, работы выполнены, акт подписан, заказчик заплатил. Если вы потратили меньше, чем рассчитывали, разница остаётся у вас как финансовый результат. Если больше, это ваши потери.
В сопровождаемом контракте картина иная. Деньги приходят на лицевой счёт, открытый в территориальном органе Федерального казначейства, и расходуются через распоряжения с кодами направления расходования. Любой платёж проверяется до списания. Поэтому у бухгалтера возникает отдельный вопрос: что происходит с остатком на счёте, если контракт выполнен дешевле, чем планировалось.
Практически «экономией» называют разницу между тем, что поступило на лицевой счёт по контракту, и тем, что фактически потрачено на выполнение работ, при условии, что все работы выполнены и приняты. Здесь есть важная деталь: экономия считается по итогам, а не по ходу. Пока работы идут, остаток на счёте для казначейства и для заказчика остаётся деньгами, привязанными к контракту. Он может быть авансом, который ещё не отработан, или оплатой этапа, по которому расходы ещё предстоят. Отделить «лишнее» от «нужного» до завершения работ нельзя: сумма расходов станет известна только после последней закупки и последнего акта.
Когда экономия возникает
Из практики, типичных источников несколько:
- Закупки дешевле сметы. Материалы, оборудование или услуги удалось купить на более выгодных условиях, чем заложено в расчёте.
- Меньше трудозатрат. Работы выполнены быстрее или меньшим составом, чем планировалось.
- Отпала часть расходов. Не потребовалась командировка, аренда, дополнительная лицензия, которые учитывались в расчёте.
- Изменились условия. Заказчик и исполнитель подписали дополнительное соглашение, но уже оплаченные авансом суммы остались на счёте и не были перераспределены.
Обратите внимание на последний пункт. Это не экономия в бухгалтерском смысле, а неиспользованный аванс. Если его перепутать с экономией, возникнет ошибка уже на этапе подготовки документов: аванс принадлежит заказчику, пока не подтверждён выполненными работами, и обращаться с ним нужно по-другому. Прежде чем говорить об экономии, убедитесь, что работы действительно выполнены и приняты, а не просто «почти закончены».
И ещё одно ограничение. Экономия, о которой идёт речь, относится к работам, которые исполнитель выполнил своими силами. Если часть работ делали субподрядчики, их стоимость выплачивается им отдельно и по другим кодам. Это принципиально, мы вернёмся к нему при разборе кодов.
Почему отдельным платежом по ходу контракта экономия не выводится
Логика бухгалтера понятна: деньги на счёте есть, они лишние, значит, их можно перечислить. В распоряжении для этого находят код 0991, который на слуху у тех, кто работал с реестром кодов. На практике именно такая схема не работает, и причин несколько.
Нет основания платежа. Каждое распоряжение должно опираться на документ, подтверждающий, за что платят: акт, УПД, счёт, договор с поставщиком. Экономия до завершения работ такого документа не имеет. «Остаток, который, скорее всего, не понадобится» не является основанием для перечисления.
Остаток ещё может понадобиться. До подписания последнего акта нельзя исключить новых расходов: исправление замечаний заказчика, дополнительная закупка, затраты на устранение недостатков. Если вывести деньги заранее, исполнитель рискует остаться без средств на лицевом счёте, а контракт без возможности довести его до конца.
Заказчик видит движение по контракту. Деньги по сопровождаемому контракту прослеживаются от заказчика до конечной операции. Перечисление «себе» без подтверждённой работы выглядит как вывод аванса. Вопросы возникают быстро.
Практика казначейства. Распоряжения с таким кодом по ходу контракта на практике не проходят, а отказы сопровождаются формулировками, из которых не всегда понятно, что именно исправлять. Приходится звонить в УФК, и нередко выясняется, что исправлять нечего: сам путь выбран неверно.
Поэтому правильный подход такой: не пытаться вывести экономию отдельным платежом по ходу контракта, а дождаться момента, когда она превращается в обычную оплату выполненных работ. Подчеркнём: мы не обещаем, что вывод возможен «в любой момент» или «до окончания работ». Это не так.
Как экономия выводится на практике
Схема после завершения работ выглядит так.
1. Исполнитель выполняет все работы по контракту своими силами и подписывает с заказчиком акт или УПД. Документ закрывает весь объём, предусмотренный контрактом.
2. Бухгалтер готовит распоряжение о совершении казначейского платежа, в котором основанием выступает подписанный акт (УПД).
3. В распоряжении указывается код направления расходования с первой цифрой «8» (например, 8200, 8300). Это оплата выполненных работ, предусмотренная пунктом 12(1) Порядка № 214н.
4. Распоряжение и документы-основания проверяет казначейство. Срок проверки по Порядку составляет не позднее следующего рабочего дня; на практике смотрят в тот же или на следующий день.
5. Если проверка пройдена, средства перечисляются на расчётный счёт исполнителя.
То есть формально это не «вывод экономии», а оплата работ, выполненных исполнителем собственными силами. Экономия остаётся на счёте и превращается в доход исполнителя именно через эту операцию, после того как работы приняты полностью.
Что важно держать в голове:
- Работы выполнены полностью. Частичное выполнение не открывает путь к такому платежу в полном объёме. Если актов несколько, каждый подтверждает свою часть, но общая сумма «своих» работ ограничена ценой контракта.
- Акт подписан с заказчиком. Подпись только исполнителя не работает. Если заказчик затягивает приёмку, экономия остаётся на счёте столько, сколько длится приёмка.
- Субподрядчикам платят отдельно. Работы, выполненные субподрядчиками, оплачиваются им своими кодами и по своим основаниям. Выбирать код «8…» для таких платежей нельзя, а делить стоимость акта между «своим» и «чужим» нужно заранее, в расчёте и в учёте.
- Остаток после этих операций. После оплаты всех работ, возмещения затрат и накладных расходов то, что осталось на счёте и не подтверждено актами, возвращается заказчику по правилам контракта. Уточняйте порядок возврата в дополнительном соглашении или у вашего ТОФК.
Схема: четыре группы платежей
Кроме оплаты выполненных работ, у исполнителя есть и другие потоки денег со счёта. Их легко перепутать с экономией, особенно когда в распоряжениях появляются похожие по смыслу коды.
Что оплачивается
Код направления
Когда применяется
Комментарий бухгалтеру
Оплата выполненных работ, выполненных своими силами
8200, 8300 и другие коды с первой цифрой «8»
После выполнения всех работ, по акту или УПД, подписанным с заказчиком
Именно так выводится экономия; основание — п. 12(1) Порядка № 214н
Возмещение затрат исполнителя
9xxx
Когда исполнитель подтверждает документами, что уже понёс затраты по контракту
Нужны первичные документы по каждому расходу; код выбирают по виду затрат
Накладные расходы
0888
По условиям контракта и расчёту
Основание — расчёт накладных и условия контракта
«Экономия» отдельным платежом
0991
Не выводится по ходу контракта
На практике распоряжения не проходят
Таблица не заменяет Порядок и условия вашего контракта. Перед отправкой распоряжения сверяйте код с актуальным перечнем и с вашим ТОФК.
Возмещение затрат и накладные расходы: зачем о них говорить в разговоре об экономии
Чаще всего ошибки бухгалтера возникают не на самом выводе, а рядом с ним. Рассмотрим две смежные темы.
Возмещение затрат (коды 9xxx). Если исполнитель потратил собственные деньги на закупку, а потом хочет получить их обратно с лицевого счёта, он использует коды возмещения. Это не экономия: речь идёт о расходах, которые уже подтверждены первичными документами. Типичная ситуация: бухгалтер выводит «экономию», тут же получает отказ, потом пытается вернуть себе потраченное по коду 9xxx и обнаруживает, что часть документов оформлена с ошибками. В итоге деньги теряются во времени на исправления.
Накладные расходы (код 0888). Накладные расходы, предусмотренные контрактом, перечисляются по своему коду. Их нельзя «растворять» в оплате работ или в экономии. Если в расчёте контракта накладные выделены, ведите их отдельной строкой в учёте и в распоряжениях.
Практический вывод: до того как говорить о выводе экономии, разложите остаток на лицевом счёте по трём группам. Первая группа — работы, выполненные своими силами. Вторая — затраты, которые нужно возместить. Третья — накладные расходы. Что не вошло ни в одну группу, не является вашими деньгами и подлежит возврату по условиям контракта.
Как отразить экономию в бухгалтерском учёте
Здесь нет универсальной проводки, потому что всё зависит от того, как в вашей учётной политике устроен учёт средств на лицевом счёте и какое условие признания выручки закреплено в контракте. Но логика одинакова.
1. Выручка признаётся по акту, а не по движению денег. Подписали акт или УПД с заказчиком — признали выручку в том периоде, в котором работы приняты. Поступление денег на расчётный счёт после казначейского платежа — это расчёты с покупателем, а не новая выручка. Если вы признали выручку раньше, чем подписан акт, или позже, чем он подписан, то при проверке получите расхождения между учётом и данными казначейства.
2. Средства на лицевом счёте учитываются отдельно. Для денег на лицевом счёте в казначействе в учётной политике должен быть предусмотрен отдельный субсчёт или аналитика. Остаток по нему должен сходиться с выпиской из лицевого счёта. Если сверка не сходится, экономию вы не посчитаете.
3. Разделяйте «своё» и «субподрядчиков». Для каждого акта фиксируйте, какая часть выполнена своими силами, а какая субподрядчиками. Это будет нужно и для выбора кода в распоряжении, и для налогового учёта.
4. Накладные и возмещение затрат — отдельные статьи. В учёте они не смешиваются с оплатой работ. Для каждой статьи нужна своя аналитика по контракту.
5. Остаток к возврату не является доходом. Если по итогам выполнения контракта часть средств с лицевого счёта подлежит возврату заказчику, не отражайте её в доходах и не используйте как резерв для будущих платежей. Это чужие деньги, пока контракт не закрыт.
6. Налоги. Налоговые последствия зависят от вашей системы налогообложения и учётной политики. Чётко определите момент признания дохода и сверьте его с датами актов, а не с датами поступления денег. Если сомневаетесь, обсудите схему с налоговым консультантом до закрытия контракта.
Практический совет: ведите по каждому сопровождаемому контракту сводную таблицу из пяти колонок: что получено, что оплачено по кодам «8…», что возмещено по 9xxx, что списано на накладные 0888, что осталось. Эта таблица за минуту показывает, есть ли экономия и в каком размере.
Какие документы нужны
Минимальный комплект для вывода экономии как оплаты выполненных работ:
- Контракт со всеми дополнительными соглашениями. Бухгалтер должен видеть актуальную цену, перечень работ и условия оплаты.
- Акт или УПД, подписанные с заказчиком. Именно этот документ становится основанием в распоряжении. Проверьте, что реквизиты контракта, наименование работ и суммы совпадают с контрактом.
- Для строительных работ — КС-2 и КС-3, если они предусмотрены контрактом, плюс сопутствующие документы по приёмке.
- Расчёт-обоснование и смета. Они подтверждают, что оплаченные работы входят в цену контракта, и помогают отделить «свои» работы от работ субподрядчиков.
- Документы по субподрядчикам. Договоры, акты и платёжные документы по тем частям работ, которые выполняли не вы. Они понадобятся, чтобы доказать: в оплату по коду «8…» эти суммы не попали.
- Распоряжение о совершении казначейского платежа. Код, сумма и основание должны совпадать с актом до копейки. Реквизиты контракта и идентификатор указываются так же, как в предыдущих платежах.
- Сведения об операциях с целевыми средствами, если они применимы к вашему контракту и вашему режиму.
- Сверка с заказчиком. Короткий акт сверки или письмо, подтверждающее, что стороны согласны в сумме выполненных работ. В конфликтных ситуациях это экономит недели.
Для возмещения затрат отдельно понадобятся первичные документы по каждому расходу: счета, накладные, платёжные поручения. Для накладных расходов — расчёт, на который ссылается контракт.
Типовые ошибки
1. Попытка вывести экономию по ходу контракта. Распоряжение с кодом 0991 направляют «на всякий случай», получают отказ и тратят время на звонки в УФК. Лучше сразу выстроить план: что и когда подтверждается актами.
2. Путаница между экономией и неотработанным авансом. Аванс пока не заработан, а экономия появляется только после выполнения работ. Перепутаете — получите расхождения в учёте и вопросы заказчика.
3. Включение работ субподрядчиков в оплату по коду «8…». Этот код относится к работам, которые вы выполнили своими силами. Субподрядчикам платят по их кодам. Ошибка почти всегда приводит к отказу, а иногда и к претензиям при проверке.
4. Акт подписан не полностью. Часть работ принята, часть нет, но распоряжение составлено на всю сумму. В казначействе видят расхождение между актом и распоряжением, и платёж возвращается.
5. Несовпадение реквизитов. Номер контракта, идентификатор, наименование работ, сумма: достаточно одного расхождения, чтобы документ вернули. Проверяйте распоряжение по акту построчно.
6. Смешение кодов 8xxx, 9xxx и 0888. Возмещение затрат и накладные расходы проводят по своим кодам. Если вы включите их в оплату работ, платёж либо не пройдёт, либо потом придётся разбираться при проверке.
7. Игнорирование дополнительных соглашений. Заказчик уменьшил объём работ, цена изменилась, а бухгалтер считает по старой цене. Экономия «исчезает», а вместе с ней возникает вопрос к остатку на счёте.
8. Отсутствие сверки с выпиской. Бухгалтер считает остаток по своим данным, казначейство по своим. Разница выясняется только при подготовке распоряжения. Сверяйтесь с выпиской ежемесячно.
9. Поздняя подготовка. К моменту подписания последнего акта бухгалтер не подготовил расчёт «своих» и «чужих» работ, не собрал документы по субподрядчикам. Из-за этого распоряжение откладывается на недели, хотя деньги лежат на счёте.
10. Ожидание быстрого ответа. Проверка распоряжения по Порядку занимает не позднее следующего рабочего дня, но если пришёл протокол отказа, формулировки в нём бывают неясными. Закладывайте время на исправление документов и звонки в УФК, не рассчитывайте на фиксированные сроки.
Краткий алгоритм для бухгалтера
1. В начале контракта разделите в расчёте работы своими силами и работы субподрядчиков, выделите накладные расходы.
2. По ходу контракта ведите сводную таблицу: получено, оплачено по кодам, возмещено, осталось.
3. Не направляйте отдельное распоряжение на «экономию» до завершения работ.
4. Когда все работы выполнены, подпишите с заказчиком акт или УПД и сверьте суммы с контрактом.
5. Подготовьте распоряжение с кодом «8…» на сумму работ, выполненных своими силами, и приложите основание.
6. Отдельно оформите возмещение затрат по 9xxx и накладные расходы по 0888, если они предусмотрены контрактом.
7. После платежа сверьте остаток на лицевом счёте с учётом и определите, что подлежит возврату.
8. Сохраните комплект документов: акт, распоряжение, расчёт, сверку, протокол казначейства, если он был.
Итог
Экономия по сопровождаемому контракту существует, но она не работает как свободные деньги, которые можно перевести в любой момент. На практике она выводится после выполнения всех работ: по акту или УПД, подписанным с заказчиком, как оплата работ, выполненных своими силами, кодом с первой цифрой «8» на основании пункта 12(1) Порядка № 214н. Возмещение затрат идёт по кодам 9xxx, накладные расходы по коду 0888, а отдельный платёж с кодом 0991 по ходу контракта, как показывает практика, не проходит. Чем раньше бухгалтер разложит контракт на «свои» работы, субподряд, возмещение и накладные, тем спокойнее закрытие и тем меньше будет возвратов и звонков в УФК.
Если в вашем контракте есть особенности, например смешанный состав работ, несколько заказчиков или дополнительные соглашения, которые меняли цену, сверяйте схему с вашим ТОФК до того, как отправлять первое распоряжение.