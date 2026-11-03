Экономия по сопровождаемому контракту: как ее видит бухгалтер, когда она выводится и как отразить в учете

Как отразить экономию в бухгалтерском учёте

Здесь нет универсальной проводки, потому что всё зависит от того, как в вашей учётной политике устроен учёт средств на лицевом счёте и какое условие признания выручки закреплено в контракте. Но логика одинакова.



1. Выручка признаётся по акту, а не по движению денег. Подписали акт или УПД с заказчиком — признали выручку в том периоде, в котором работы приняты. Поступление денег на расчётный счёт после казначейского платежа — это расчёты с покупателем, а не новая выручка. Если вы признали выручку раньше, чем подписан акт, или позже, чем он подписан, то при проверке получите расхождения между учётом и данными казначейства.



2. Средства на лицевом счёте учитываются отдельно. Для денег на лицевом счёте в казначействе в учётной политике должен быть предусмотрен отдельный субсчёт или аналитика. Остаток по нему должен сходиться с выпиской из лицевого счёта. Если сверка не сходится, экономию вы не посчитаете.



3. Разделяйте «своё» и «субподрядчиков». Для каждого акта фиксируйте, какая часть выполнена своими силами, а какая субподрядчиками. Это будет нужно и для выбора кода в распоряжении, и для налогового учёта.



4. Накладные и возмещение затрат — отдельные статьи. В учёте они не смешиваются с оплатой работ. Для каждой статьи нужна своя аналитика по контракту.



5. Остаток к возврату не является доходом. Если по итогам выполнения контракта часть средств с лицевого счёта подлежит возврату заказчику, не отражайте её в доходах и не используйте как резерв для будущих платежей. Это чужие деньги, пока контракт не закрыт.



6. Налоги. Налоговые последствия зависят от вашей системы налогообложения и учётной политики. Чётко определите момент признания дохода и сверьте его с датами актов, а не с датами поступления денег. Если сомневаетесь, обсудите схему с налоговым консультантом до закрытия контракта.



Практический совет: ведите по каждому сопровождаемому контракту сводную таблицу из пяти колонок: что получено, что оплачено по кодам «8…», что возмещено по 9xxx, что списано на накладные 0888, что осталось. Эта таблица за минуту показывает, есть ли экономия и в каком размере.