ГСМ, транспорт и топливные карты по сопровождаемому контракту: что обосновывать и какие документы собирать

Транспортные расходы выглядят безобидно, пока не приходится объяснять их казначейству. Бухгалтер оплатил заправки по топливным картам, сверил с поставщиком, отразил в учёте, а при очередной оплате по сопровождаемому контракту слышит вопрос: к какому контракту относится этот бензин и почему он проходит именно по такому направлению расходования? Ответа в первичке нет: путевые листы оформлены на «хозяйственную деятельность», топливная карта одна на весь автопарк, а в Сведениях об операциях с целевыми средствами под транспорт не заложено вообще ничего.
Ниже разбор: какие бывают транспортные расходы по такому контракту, как они называются в перечне направлений расходования, какие документы нужны, как отразить расход в учёте и почему платёж возвращают. Нормы приведены по Порядку санкционирования целевых расходов (приказ Минфина России от 17.12.2021 № 214н с изменениями, включая приказ № 75н) и по Порядку ведения раздельного учёта затрат (приказ Минфина России от 10.12.2021 № 210н). Где точной нормы нет, так и написано: решение отдано учётной политике и согласованию с территориальным органом Федерального казначейства.
Сначала разберитесь, о каком «транспорте» речь
Слово «транспорт» в бухгалтерии объединяет четыре разные операции (командировочные поездки — отдельная позиция перечня, и здесь о них речи нет). Для казначейства это разные направления расходования, и ошибка на этом шаге тянет за собой все остальные: неверный код, неверное назначение платежа, неверный комплект документов.
- Топливо и ГСМ для собственных автомобилей. Вы покупаете бензин, дизельное топливо, масла по карте или наличными. Вопрос: прямой это расход по контракту или общехозяйственный.
- Услуги сторонней перевозки. Вы нанимаете перевозчика доставить материалы, оборудование или готовую продукцию. Это покупка услуги, а не топлива.
- Компенсация за использование личного автомобиля работника. Работник ездит на своей машине по служебным делам, организация платит компенсацию.
- Содержание собственного транспорта организации. Страховка, обслуживание, ремонт, парковка. Как правило, это общехозяйственные расходы.
Дальше о каждом по порядку.
Как это называется в перечне направлений расходования
Направления расходования целевых средств перечислены в приложении № 3 к Порядку № 214н. Именно оттуда берутся коды, которые вы указываете в Сведениях и в расшифровке к распоряжению. Для транспортной темы в перечне есть несколько позиций. Мы приводим только те, которые подтверждены текстом приложения.
Что оплачиваете
Позиция в перечне
Комментарий
Услуги перевозки пассажиров и багажа
0200 005
Провозная плата по контрактам (договорам) перевозки
Услуги перевозки грузов
0200 006
Плата за перевозку (доставку) грузов по контрактам (договорам) перевозки, доставки, фрахтования
Прочие аналогичные транспортные выплаты
0200 007
Другие аналогичные выплаты в группе транспортных услуг
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей
0100 004
Группа «Выплаты персоналу», прочие выплаты
Топливо на технологические цели
0300 017
Группа «Увеличение стоимости материальных запасов»
Расходы по обслуживанию транспортных средств
0888 008
Накладные расходы, общехозяйственные затраты
Обратите внимание на то, чего в этой таблице нет: отдельной позиции «ГСМ для служебного автомобиля» в перечне нет. Топливо на технологические цели есть, и оно относится к производственному процессу. Заправка легковой машины, которая возит инженеров на объект, технологической в этом смысле может не быть. Поэтому одна и та же заправка в разных организациях попадает в разные направления. Где она окажется у вас, определяется учётной политикой и ролью автомобиля в исполнении контракта. Универсального ответа у нас нет, и мы не будем его придумывать. Если вы сомневаетесь, лучше задать вопрос в территориальном органе Федерального казначейства до первой платёжки, а не после первого отказа.
Прямой расход или накладной: главное решение по ГСМ
От этого выбора зависит весь комплект документов.
Автомобиль занят только на контракте. Например, он возит материалы на объект или оборудование заказчику, и по путевым листам видно, что рейсы связаны с этим контрактом. Тогда ГСМ можно рассматривать как прямые затраты по контракту. Основание для учёта — первичные документы, которые должны содержать идентификатор контракта и реквизиты, позволяющие отнести показатель к конкретному договору. Это прямое требование Порядка № 210н к первичным и сводным учётным документам.
Автомобиль общий, ездит по всем контрактам и по текущим делам организации. Тогда ГСМ и обслуживание — общехозяйственные расходы. Они проходят как накладные: по направлению 0888, с расчётом суммы накладных расходов и распределением по контрактам. Порядок № 210н описывает, как накладные расходы включаются в себестоимость пропорционально базе распределения по учётной политике, а между контрактами (кроме заключённых в рамках государственного оборонного заказа) распределяются пропорционально сроку фактического исполнения обязательств либо сроку производственного цикла, с оформлением расчёта и бухгалтерской справки.
Типичная ошибка: ГСМ общего парка платят «как прямые» по одному контракту, потому что по нему есть свободный остаток. Территориальный орган увидит несоответствие между назначением платежа, кодом направления и содержанием документов, а при проверке обоснованности затрат расход могут не принять.
Какие документы смотрит казначейство в самом платеже
Начнём с того, что именно проверяется при санкционировании. Территориальный орган Федерального казначейства проверяет распоряжение по перечню из пункта 24 Порядка № 214н. Для транспортных расходов важны следующие позиции:
- в расшифровке к распоряжению указан детализированный код направления расходования, соответствующий укрупнённому коду, который заложен в Сведениях;
- реквизиты документа, обосновывающего обязательство (номер и дата), в расшифровке совпадают с реквизитами в Сведениях;
- текст назначения платежа соответствует детализированному коду направления расходования;
- сумма в распоряжении не превышает остаток по соответствующему укрупнённому коду в Сведениях и остаток на лицевом счёте по этому документу;
- идентификатор контракта в распоряжении совпадает с идентификатором в контракте и в Сведениях, а при расходах на поставку товаров, работ, услуг — и в документах-основаниях.
Отдельно пункт 21 устанавливает, что вместе с распоряжением на оплату расходов, связанных с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, участник представляет контракт и документы-основания, в том числе акт приёмки товаров, работ, услуг, подписанные электронной подписью. Если контракт уже есть в единой информационной системе в сфере закупок или был представлен при открытии лицевого счёта, повторно его направлять не нужно.
Что из этого следует для транспортных расходов. Путевые листы, ведомости по топливным картам и расчёт норм расхода в перечне пункта 21 прямо не названы. Но формулировка «в том числе» делает перечень документов-оснований открытым, а состав документов зависит от условий контракта и от позиции территориального органа. Поэтому практический вывод такой: путевые листы и отчёты по картам должны быть готовы, даже если в первой платёжке их не запросили. Они понадобятся при вопросах казначейства, при проверке экономической обоснованности затрат в расширенном режиме и при любой проверке по контракту.
Топливные карты: схема, которую легко обосновать
Топливная карта сама по себе не расход. Это инструмент расчётов с поставщиком топлива. Поэтому в учёте и в казначейских документах важны три разных события: пополнение лимита карты, фактическая заправка и сверка с поставщиком.
Пополнение лимита карты. Для казначейства это платёж поставщику по договору. Если вы пополняете карту заранее на крупную сумму, платёж по сути становится авансом поставщику. Прежде чем строить такую схему, проверьте, нет ли в вашем контракте ограничений на авансирование по контрактам исполнителя, и согласуйте с заказчиком условия. Безопаснее договорная схема, при которой поставщик отпускает топливо в рамках лимита, а оплата идёт по отчёту об отпущенном топливе за период, подтверждённому документом, который вы подписываете.
Фактические заправки. Основание для списания топлива в расход — не пополнение карты, а факт отпуска и использования топлива. В учёте это отчёт поставщика (реестр заправок по картам), а также путевые листы, по которым видно, какой автомобиль, когда и сколько получил.
Сверка. Раз в месяц сверяйте три источника: реестр заправок поставщика, путевые листы и нормы расхода. Расхождения возникают из-за заправки не того автомобиля, заправок вне маршрута, неверного пробега.
Одна карта на весь автопарк. Заправки придётся разносить по автомобилям, а затем по контрактам или накладным расходам. Практичнее завести карты на автомобили, занятые на сопровождаемом контракте. Так не придётся разносить вручную каждый месяц.
Топливо за наличные. Покупка топлива подотчётным лицом по чеку превращает ГСМ в операцию с наличными, а для таких расходов Порядок № 214н предусматривает отдельные проверки распоряжений, связанных с обеспечением наличными (пункт 30). Если есть возможность, ограничьте использование наличных расчётов и перейдите на карты.
Путевой лист: что в нём должно быть, чтобы он работал как доказательство
Путевой лист — основной документ, который связывает топливо с работой. Его обязательные реквизиты и порядок заполнения установлены приказом Минтранса России от 28.09.2022 № 390. Единой обязательной формы нет, организация может использовать свою, если в ней есть все обязательные реквизиты. Среди них, в общих чертах, сведения о транспортном средстве, о водителе, показания одометра при выезде и возвращении, даты и время выезда и возвращения, отметки о медицинском и техническом осмотрах. Точный перечень берите из приказа, а не из шаблона, скачанного из интернета.
Для сопровождаемого контракта путевой лист должен делать ещё одну вещь: показывать принадлежность рейса к контракту. Порядок № 210н требует, чтобы первичные учётные документы содержали идентификатор контракта и иные реквизиты, позволяющие определить, к какому договору относятся показатели. Добавьте в свою форму строку «контракт / идентификатор» и заполняйте её.
Рабочий минимум для путевого листа по сопровождаемому контракту:
- маршрут и цель поездки описаны так, чтобы связь с объектом контракта читалась без пояснений: «доставка материалов на объект по договору»;
- пробег по одометру сходится с маршрутом, нет «круглых» цифр и одинаковых значений в разные дни;
- расход топлива рассчитан по нормам, принятым в организации, а заправки по карте можно сопоставить с датами и автомобилями.
Что касается норм расхода топлива: организации часто берут за основу методические рекомендации Минтранса России (распоряжение от 14.03.2008 № АМ-23-р с изменениями), применяя коэффициенты, зависящие от условий эксплуатации. Это рекомендации, а не обязательные нормы, поэтому в учётной политике или приказе зафиксируйте, какие именно нормы и надбавки вы применяете, и придерживайтесь их.
Сторонняя перевозка: документы и назначение платежа
Если вы нанимаете перевозчика, всё проще. Это покупка услуги по направлению группы 0200: перевозка грузов (0200 006) или пассажиров (0200 005). Комплект для платежа обычно такой:
- договор перевозки или разовая заявка, где есть маршрут, груз, стоимость;
- транспортная накладная или иной перевозочный документ;
- акт оказанных услуг или УПД, подписанный обеими сторонами;
- в назначении платежа — предмет услуги, реквизиты договора и акта, идентификатор контракта.
Просите перевозчика указывать в закрывающих документах идентификатор контракта, с которым связана перевозка. Если один договор перевозки обслуживает несколько ваших контрактов, то платёж по нему оформляется с расшифровкой к распоряжению (пункт 22 Порядка № 214н): в ней вы распределяете сумму по контрактам.
Если поставщик везёт материалы на своём транспорте и доставка включена в цену поставки, самостоятельных транспортных платежей нет и выделять их не нужно. Если же в счёте доставка выделена отдельной строкой, назначение платежа и код должны это отражать.
Личный автомобиль работника: компенсация
Компенсация за использование личного автомобиля для служебных целей относится к группе «Выплаты персоналу» (позиция 0100 004). Основание — соглашение с работником или приказ, в котором определены условия и размер компенсации, и документы, подтверждающие использование автомобиля для служебных целей: путевые листы или иные записи о поездках. Для налога на прибыль размер компенсации ограничен нормами, которые устанавливает правительство.
Выплаты персоналу по коду 0100 санкционируются в «Электронном бюджете» по особому порядку, в автоматическом режиме после проверок пунктов 24 и 25 (подробности в пункте 29(1)). Но автоматическое прохождение не отменяет подтверждающих документов: они понадобятся при любой последующей проверке.
Накладные расходы на транспорт: как оформить расчёт
Если автомобиль общий и вы платите ГСМ, страховку, обслуживание как общехозяйственные расходы, действует пункт 29 Порядка № 214н. Перечисление по укрупнённому коду 0888 «Накладные расходы» осуществляется при условии, что вместе с распоряжением представлен расчёт суммы накладных расходов по контракту. Проверяется, в частности, что реквизиты документа-основания в распоряжении совпадают с реквизитами в Сведениях, что назначение платежа и код соответствуют направлению 0888 по Сведениям, что сумма не превышает остаток по этому направлению и что идентификатор контракта совпадает. С редакции приказа № 75н добавлена ещё одна проверка: сумма в распоряжении не должна превышать сумму, указанную в расчёте накладных расходов.
Расчёт делается по рекомендуемому образцу из приложения № 1 к Порядку № 210н: с базой распределения, долей контракта в этой базе и коэффициентом. База выбирается в учётной политике. Практический вывод: если вы платите транспортные накладные расходы, то расчёт нужно составить до распоряжения, а не после отказа, и заранее убедиться, что сумма платежа не превышает расчётную.
Возмещение ранее оплаченных расходов
Бывает, что топливо или перевозку оплатили с расчётного счёта, а вернуть эти деньги нужно с лицевого счёта. Это возмещение ранее произведённых фактических расходов: его направления расходования начинаются с цифры 9 в первом разряде кода. Для такого платежа пункт 20 Порядка № 214н предусматривает копии платёжных поручений, реестры платёжных поручений и иные документы, подтверждающие оплату расходов. Для транспортных расходов это платёжки поставщику, отчёты по картам, акты перевозчиков.
Не путайте возмещение с оплатой выполненных работ своими силами (код с первой цифрой 8). Это другой механизм, он выплачивается только за работы, которые вы выполнили без привлечения субподрядчиков. Если перевозку выполнил сторонний перевозчик, расчёты с ним идут по своим кодам, а не через «восьмёрку».
Как отразить в учёте
Порядок № 210н требует вести раздельный учёт результатов финансово-хозяйственной деятельности обособленно по каждому контракту, с аналитикой расходов по статьям затрат в регистрах в соответствии с учётной политикой. Для транспортных расходов это превращается в несколько конкретных правил.
- Заведите отдельную статью затрат «транспортные расходы» и подстатьи: ГСМ, услуги перевозчиков, компенсация личного транспорта, содержание автомобилей. В аналитике укажите контракт.
- Топливо отражайте как материальные запасы и списывайте по факту использования на основании путевых листов, а не по факту пополнения карты. Остаток топлива в баках на конец месяца учитывайте в соответствии с вашей учётной политикой.
- Если топливо или иные материалы покупались сразу на несколько контрактов, документы движения ценностей формируйте обособленно по каждому контракту (пункт 6 Порядка № 210н).
- В бухгалтерской справке по контракту фиксируйте, на каком основании ГСМ отнесён к прямым либо к накладным расходам. Это закрывает вопрос «почему так» на любой проверке.
Для налога на прибыль действует общее правило об обоснованности и документальной подтверждённости расходов: основные доказательства — путевые листы и отчёты поставщика. Налоговый учёт ведётся по своим правилам и здесь не расписан.
Типичные причины отказа и как их исключить
Причина отказа или замечания
Как выглядит на практике
Как исключить
Код направления не соответствует назначению платежа
В назначении «оплата ГСМ», а код стоит «услуги перевозки»
Перед отправкой сверяйте текст назначения с наименованием кода из приложения № 3
Для расхода нет заложенного направления в Сведениях
Топливо планировалось как накладные, а платёж пошёл по технологическим целям, или транспорт не заложен вообще
Корректируйте Сведения до платежа, а не после отказа
Превышение остатка по коду
Накопившиеся заправки сразу оплачены одним платежом
Считайте остаток по коду заранее, платите частями
Не совпали реквизиты документа-основания
Номер или дата договора с перевозчиком в расшифровке не такие, как в Сведениях
Сверяйте реквизиты с карточкой договора
Идентификатор контракта не совпал
В акте перевозчика другой идентификатор или его нет
Требуйте идентификатор в закрывающих документах
Сумма накладных расходов выше расчёта
В распоряжении сумма округлена вверх, а в расчёте — меньше
Платите ровно по расчёту
Нет расшифровки по нескольким контрактам
Один договор с перевозчиком обслуживает несколько контрактов, платёж отправлен целиком
Прилагайте расшифровку к распоряжению
Возмещение без подтверждения оплаты
Нет платёжек и отчётов по картам
Прикладывайте копии платёжных поручений и реестры
В расширенном режиме затраты подтверждены не полностью
Сумма в распоряжении больше подтверждённой казначейством
Сверяйте с результатами проверки до платежа
Если отказ всё же пришёл, читайте протокол целиком и исправляйте все замечания сразу. Исправление по одному замечанию за заход растягивает платёж на лишние рабочие дни.
Ситуация из практики
Подрядчик возил материалы на объекты по двум сопровождаемым контрактам на одном грузовике. Топливо оплачивали по одной карте, а в платёжке писали «ГСМ по контракту», то по одному, то по другому. Первый платёж вернули: сумма превышала остаток по направлению, заложенному в Сведениях под транспорт. Бухгалтер скорректировал Сведения и отправил платёж повторно, но получил второй отказ из-за несоответствия назначения платежа коду.
Разобрались по порядку. Автомобиль был общим, поэтому ГСМ по смыслу были общехозяйственными расходами, а не прямыми затратами одного контракта. Сделали три вещи: закрепили в учётной политике, что ГСМ общего парка относятся к накладным, составили расчёт накладных расходов с распределением по двум контрактам и оформили платежи по направлению «накладные расходы» ровно по расчёту. В путевые листы добавили строку с идентификатором контракта, чтобы рейсы, выполненные только для одного объекта, можно было относить к прямым затратам.
Чек-лист перед отправкой платежа
Прежде чем отправлять распоряжение на оплату ГСМ, перевозки или компенсации, пройдите восемь шагов:
1. Определите вид расхода: топливо, перевозка, компенсация, обслуживание.
2. Решите, прямой это расход или накладной, и зафиксируйте основание в справке.
3. Найдите соответствующий код в приложении № 3 к Порядку № 214н и убедитесь, что он заложен в Сведениях.
4. Проверьте, что остаток по коду и на лицевом счёте покрывает сумму платежа.
5. Сверьте реквизиты документа-основания и идентификатор контракта во всех документах.
6. Соберите комплект: договор, акт или УПД, отчёт по картам, путевые листы, расчёт накладных расходов, если он нужен.
7. Составьте назначение платежа так, чтобы оно прямо соответствовало наименованию кода.
8. Если один документ обслуживает несколько контрактов, подготовьте расшифровку к распоряжению.
Итог
Транспортные расходы по сопровождаемому контракту проходят заметно спокойнее, когда за каждой заправкой и каждой поездкой видно три вещи: к какому контракту они относятся, по какому направлению расходования проходят и чем это подтверждено. Для этого достаточно трёх решений, принятых заранее: как вы делите транспорт на прямой и накладной, какие документы вы собираете по каждому виду расхода и как сверяете карты, путевые листы и нормы. Всё остальное — аккуратность в реквизитах и в коде.
Если сомневаетесь в направлении расходования или в комплекте документов, уточните это в территориальном органе до отправки платежа.