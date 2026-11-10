ГСМ, транспорт и топливные карты по сопровождаемому контракту: что обосновывать и какие документы собирать

Как это называется в перечне направлений расходования

Направления расходования целевых средств перечислены в приложении № 3 к Порядку № 214н. Именно оттуда берутся коды, которые вы указываете в Сведениях и в расшифровке к распоряжению. Для транспортной темы в перечне есть несколько позиций. Мы приводим только те, которые подтверждены текстом приложения.

Что оплачиваете Позиция в перечне Комментарий Услуги перевозки пассажиров и багажа 0200 005 Провозная плата по контрактам (договорам) перевозки Услуги перевозки грузов 0200 006 Плата за перевозку (доставку) грузов по контрактам (договорам) перевозки, доставки, фрахтования Прочие аналогичные транспортные выплаты 0200 007 Другие аналогичные выплаты в группе транспортных услуг Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей 0100 004 Группа «Выплаты персоналу», прочие выплаты Топливо на технологические цели 0300 017 Группа «Увеличение стоимости материальных запасов» Расходы по обслуживанию транспортных средств 0888 008 Накладные расходы, общехозяйственные затраты

Обратите внимание на то, чего в этой таблице нет: отдельной позиции «ГСМ для служебного автомобиля» в перечне нет. Топливо на технологические цели есть, и оно относится к производственному процессу. Заправка легковой машины, которая возит инженеров на объект, технологической в этом смысле может не быть. Поэтому одна и та же заправка в разных организациях попадает в разные направления. Где она окажется у вас, определяется учётной политикой и ролью автомобиля в исполнении контракта. Универсального ответа у нас нет, и мы не будем его придумывать. Если вы сомневаетесь, лучше задать вопрос в территориальном органе Федерального казначейства до первой платёжки, а не после первого отказа.